L'Égypte lance un nouveau système numérique de visa à l'arrivée pour une entrée plus rapide et simplifiée

CAIRE, 23 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités annonce le lancement d'un nouveau système numérique de visa à l'arrivée, une étape majeure dans la modernisation des procédures d'entrée des voyageurs internationaux.

La phase pilote débutera le 1er août 2026 à l'aéroport international du Caire, avant un déploiement progressif dans les autres aéroports.

Une arrivée plus rapide, 100 % numérique

Le nouveau système remplace la vignette papier traditionnelle par un QR Code Visa, offrant une expérience d'arrivée plus rapide et plus fluide.

Fonctionnement

Le QR Code sera disponible sur:

Le portail officiel (ouvert 48 heures avant le lancement du pilote),

(ouvert 48 heures avant le lancement du pilote), L'application mobile officielle

Les bornes en libre-service situées dans les halls d'arrivée de l'aéroport

Le QR Code peut être généré avant le départ, pendant le vol ou à l'arrivée par le voyageur ou son agence de voyage. Présenté sur téléphone ou imprimé, il est scanné avec le passeport au contrôle frontalier. Il est valable 48 heures.

Le coût total est fixé à 36 USD (30 USD de visa et 6 USD de frais de délivrance).

Pendant la phase pilote, le système numérique coexistera avec le visa papier. À l'issue du test, le QR Code deviendra le seul mode de délivrance du visa à l'arrivée.

Perspectives d'avenir

Le ministère invite les professionnels du tourisme à informer leurs clients de cette nouvelle procédure.

À propos de l'Autorité égyptienne du tourisme

Créée en 1981, l'Autorité égyptienne du tourisme (Egyptian Tourism Authority – ETA) promeut la diversité de l'offre touristique de l'Égypte et favorise le développement du tourisme intérieur à travers le pays.

Plus d'informations: Experience Egypt.

Contact presse :

Kamila Giraldo – Account Manager

Media consulta International Holding AG

E-Mail: [email protected]