مضرب فوز Rafael Nadal في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة لعام 2007 على Federer معروض للبيع في مزاد

Rafael Nadal's championship point winning racket from his 2007 French Open Final victory over Roger Federer, in custom framing. The racket comes with a Resolution Photomatch document, forensically confirming it was the very racket which won the final point.

نيويورك، 10 يناير، 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة Prestige Memorabilia، إحدى الشركات العالمية الرائدة المتخصصة في القطع التذكارية لرياضة التنس، أن تعلن عن إجراء مزاد على قطعة رائعة دونت تاريخ رياضة التنس: مضرب فوز نجم التنس Rafael Nadal بنقطة البطولة في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس لعام 2007 على اللاعب المخضرم Roger Federer. فالمضرب الأيقوني سالف الذكر هو ذات المضرب الذي استخدمه Nadal في فوزه بنقطة البطولة، ليحسم لقبه الثالث في البطولات الأربع الكبرى، الجراند سلام. وسيتم فتح المزاد لاستقبال العطاءات عبر الإنترنت على موقع PrestigeMemorabilia.com من 9 يناير إلى 28 يناير، ومن المتوقع أن يحقق المضرب سعرًا قياسيًا بواقع 150,000 دولار أمريكي.

وكان المضرب التاريخي موجودًا في السابق في متحف Australian Tennis، كجزء من مجموعة لاعب التنس الأسترالي Ken Rosewall الفائز بالبطولات الأربع الكبرى ثماني مرات. وقد سمح الإغلاق الذي شهده المتحف مؤخرًا للقائمين على جمع القطع التذكارية لرياضة التنس والمعجبين على حد سواء بهذه الفرصة التي تأتي مرة واحدة في العمر. ويأتي مع المضرب شهادة Resolution Photomatch التي تؤكد، من الناحية القانونية، أن المضرب سالف الذكر هو نفسه الذي فاز به Nadal بنقطة البطولة. كما استخدم Nadal هذا المضرب في المباريات السابقة للبطولة، بما في ذلك خلال انتصاره ضد Novak Djokovic وCarlos Moya. ويتضمن المزاد، بالإضافة إلى مضرب Nadal في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس 2007، العديد من القطع التذكارية لكل من Roger Federer وNovak Djokovi وKen Rosewall وغيرهم.

في طريقه إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة لعام 2007، هزم Rafael Nadal الذي كان يبلغ من العمر حينها 21 عامًا مجموعة مميزة من عمالقة اللعبة بما في ذلك uan Martin Del Potro وLleyton Hewitt وCarlos Moya وNovak Djokovic. وشهدت المباراة الختامية للبطولة مواجهة مثيرة ضد Roger Federer، الذي كان أفضل لاعب في العالم حينها، مضيفة فصلاً آخر مثيرًا إلى ما يُعتبر على نطاق واسع أكثر المنافسات التاريخية في كرة المضرب. ففي نهائي دراماتيكي امتد على مدار أربع جولات استغرقت أكثر من ثلاث ساعات، انهار Nadal في النهاية مستلقيًا على ظهره فخورًا بانتصاره منهمكًا من المباراة التاريخية التي أجريت على ملاعب Roland Garros الترابية. وتعتبر لحظة الانتصار هذه بمثابة الانطلاقة لهذا المضرب، الذي يعرض الآن في المزاد، على التربة الحمراء المقدسة. ويمكننا القول إن هيمنة Rafael Nadal في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب Roland Garros لا مثيل لها من قبل أي رياضي آخر في التاريخ.

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