Ракетка Рафаэля Надаля, принесшая ему победу над Федерером, выставлена на аукцион

Ракетка Рафаэля Надаля (Rafael Nadal), принесшая ему победу над Федерером (Federer) в финале Открытого чемпионата Франции 2007 года, выставлена на аукцион

НЬЮ-ЙОРК, 10 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Prestige Memorabilia, мировой лидер в области коллекционных предметов тенниса, с восторгом сообщает о проведении аукциона, на котором будет выставлена теннисная реликвия – ракетка Рафаэля Надаля, принесшая ему победное очко в финале Открытого чемпионата Франции 2007 года над Роджером Федерером. Легендарная ракетка – это именно та ракетка, с которой Надаль победил в чемпионате, 3-й раз подряд выиграв Большой шлем Франции. Ожидается, что цена на нее достигнет $150 000. Ставки принимаются онлайн на сайте PrestigeMemorabilia.com с 9-го по 28-е января.

Rafael Nadal's championship point winning racket from his 2007 French Open Final victory over Roger Federer, in custom framing. The racket comes with a Resolution Photomatch document, forensically confirming it was the very racket which won the final point.

Историческая ракетка до недавнего времени экспонировалась в Австралийском музее тенниса (Australian Tennis Museum), являясь частью частной коллекции Кена Розуолла (Ken Rosewall), восемь раз завоевывавшего титул Большого шлема. Недавнее закрытие музея позволило коллекционерам, равно как и поклонникам тенниса, получить такую уникальную возможность. В комплекте с ракеткой идет престижный сертификат Resolution Photomatch, подтверждающий, что это та самая ракетка, которая принесла победное очко в турнире. Данная ракетка также использовалась Надалем в предыдущих матчах турнира, в которых он одержал победу над Новаком Джоковичем (Novak Djokovic) и Карлосом Мойя (Carlos Moya). Помимо ракетки Надаля с Открытого чемпионата Франции 2007 года, на аукционе будут представлены памятные вещи Роджера Федерера (Roger Federer), Новака Джоковича, Кена Розуолла и других теннисистов.

На пути к финалу Открытого чемпионата Франции 2007 года 21-летний Рафаэль Надаль одержал победу над целым рядом чемпионов, включая Хуана Мартина дель Потро (Juan Martin Del Potro), Ллейтона Хьюитта (Lleyton Hewitt), Карлоса Мойя и Новака Джоковича. Финал турнира, державший болельщиков в напряжении, стал решающим сражением против одного из ведущих игроков с мировым рейтингом, Роджера Федерера, добавив еще одну захватывающую главу в самое легендарное, по мнению большинства, противостояние в истории тенниса. В напряженном финале, состоявшем из четырех сетов и длившемся три часа, Надаль в конце упал на спину в триумфальном победном торжестве на легендарные грунтовые корты Ролан Гаррос (Roland Garros). Именно в этот победный момент он отбросил ту самую ракетку, которая теперь выставлена на аукцион, на священный красный грунт. Уровень доминирования Рафаэля Надаля в турнирах Ролан Гаррос в Париже, пожалуй, не превзойден никаким другим атлетом в истории тенниса.

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2313460/Prestige_Memorabilia_Rafael_championship_point_winning_racket_from_his_2007_French_Open_Final_victor.jpg