Raquete vencedora da final do Aberto da França em 2007 de Rafael Nadal sobre Federer irá a leilão

NOVA YORK, 9 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A Prestige Memorabilia, líder mundial em objetos de recordação do tênis, sente o prazer de anunciar um leilão tendo uma peça notável da história do tênis: A raquete vencedora de pontos do campeonato de Rafael Nadal em sua vitória sobre Roger Federer na final do Aberto da França em 2007. A raquete icônica foi a raquete exata com a qual Nadal conquistou o ponto do campeonato, selando seu terceiro título de Grand Slam. É esperado que alcance US$ 150.000, com lances abertos online em PrestigeMemorabilia.com de 9 a 28 de janeiro.

Raquete vencedora de pontos do campeonato de Rafael Nadal em sua vitória sobre Roger Federer na final do Aberto da França em 2007, em moldura personalizada. A raquete vem com um documento de resolução Photomatch, confirmando de modo forense que foi a mesma raquete que conquistou o ponto final. (PRNewsfoto/Prestige Memorabilia)

A raquete histórica estava anteriormente guardada no Museu Australiano de Tênis, como parte da coleção pessoal do oito vezes vencedor do Grand Slam, Ken Rosewall. O recente fechamento do museu permitiu a colecionadores e fãs esta oportunidade única na vida. Um cobiçado certificado de resolução Photomatch acompanha a raquete, confirmando de modo forense que foi a própria raquete que conquistou o ponto do campeonato. A raquete também foi utilizada por Nadal em partidas anteriores do torneio, inclusive em vitórias contra Novak Djokovic e Carlos Moya. Além da raquete de Nadal no Aberto da França em 2007, o leilão apresenta objetos de recordação de Roger Federer, Novak Djokovic, Ken Rosewall e muito mais.

A caminho da final do Aberto da França em 2007, Rafael Nadal, com 21 anos, derrotou uma série de campeões, incluindo Juan Martin del Potro, Lleyton Hewitt, Carlos Moya e Novak Djokovic. A final foi palco de um confronto eletrizante contra o jogador mais bem classificado do mundo, Roger Federer, que somou outro capítulo emocionante àquela que é considerada de longe a rivalidade mais histórica do tênis. Em uma emocionante final de quatro sets que durou três horas, Nadal por fim caiu de costas em uma celebração triunfante, deitando nas emblemáticas quadras de saibro de Roland Garros. Foi neste momento de vitória que lançou a mesma raquete, agora em leilão, sobre o sagrado saibro vermelho. Indiscutivelmente o nível de domínio de Rafael Nadal no campeonato de Roland Garros em Paris não tem comparação com qualquer outro atleta na história.

Para mais informação ou perguntas, entre em contato com [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2314657/Prestige_Memorabilia_Rafael_championship_point_winning_racket_from_his_2007_French_Open_Final_victor.jpg

