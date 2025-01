مطعم TABLE 3 في الدار البيضاء ينال جائزة AMERICAN EXPRESS ONE TO WATCH ضمن برنامج MIDDLE EAST & NORTH AFRICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2025

لندن, 16 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- نال مطعم Table 3 في الدار البيضاء بالمغرب American Express One To Watch Awardضمن برنامج Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants 2025 . تحتفي هذه الجائزة بالمطاعم السابقة لعصرها التي حقّقت شهرةً سريعة، وتمّ تصنيف Table 3 من قبل فريق 50 Best باعتباره مطعماً يملك الإمكانيات التي تخوّله الظهور على قائمة MENA's 50 Best Restaurants في المستقبل.

Led by Chef Fayçal Bettioui, Casablanca's Table 3 is named the winner of the American Express One To Watch Award as part of Middle East & North Africa’s 50 Best Restaurants 2025

فتح Table 3 أبوابه في يونيو 2024 ليعلن عن عودة الشيف Fayçal Bettioui إلى الدار البيضاء، حيث يرتقي بتجارب الطعام الفاخرة في المغرب إلى مستويات غير مسبوقة من التميّز. تقدّم قائمته إشادةً بأرض المغرب الخصبة وتحتفي في الوقت عينه بدقّة الطهي العالمي، حيث تجمع ما بين تقنيات تحضير الأطباق الفرنسية والبساطة المطبخ الياباني.

يقع Table 3 في الحيّ حيث أمضى Bettioui طفولته، فيوقظ مشاعر الحنين إلى الماضي ويعكس مسيرة التطوّر التي شهدها المطعم. ويحظى بدعم محلّي لالتزامه باستخدام المكوّنات المغربية واعتماد التقنيات المعاصرة. يكمن تميّز هذا المطعم عن سائر المطاعم في دار البيضاء، في تركيزه على أدقّ التفاصيل واستخدام أعلى مستويات المهارة الحِرفية والتحكّم في إعداد الأطباق وطريقة تقديمها. كما يضع في متناول ضيوفه قائمة تذوّق تستعرض أفضل المكوّنات المغربيّة، بحيث يقدّمها بنفحة عصرية لمنح الضيوف تجربةً تترسّخ جذورها في التقاليد العريقة والتقنيات الحديثة.

وبهذه المناسبة، صرّح William Drew، مدير المحتوى في برنامج Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants، قائلاً: "تحتفي جائزة American Express One To Watch Awardبالرؤية السابقة لعصرها، الإبداع اللامتناهي وطريقة التنفيذ والإعداد التي تعتمدها المطاعم القادرة على ترك بصمة مدوّية في عالم الطهي. ويُعتبَر مطعم Table 3، تحت قيادة الشيف Fayçal Bettioui، مثالاً رائعاً على كيفية الارتقاء بالنكهات الإقليمية إلى مستويات جديدة من التميّز بالاعتماد على مجموعة من التقنيات العالمية."

ويوضح الشيف Fayçal Bettioui، قائلاً: "يحمل هذا التكريم لمطعم Table 3 مغزى عميقاً بالنسبة إليّ. فبعد أكثر من عقدَين قضيتهما خارج بلادي وافتتاح عدد لا يُحصى من المطاعم، يشغل مطعم Table 3 حيّزاً مميّزاً في قلبي. فهو ليس مجرّد مطعم، بل إنه حلم سعيتُ إلى بلوغه طوال سنوات، وقد تحقّق أخيراً في الحيّ الذي انطلقت منه رحلتي. كما أنّ هذه الجائزة تحتفي بشغفي وبالمجتمع والذكريات التي ألهمتني في كلّ خطوة من مشواري."

سيُقام حفل توزيع جوائز Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants يوم الثلاثاء 28 يناير 2025 في أبو ظبي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وسيحتفي بفنون الطهي وحفاوة الضيافة، مع الترويج لأهمية المطبخ وتنوّعه في هذه المنطقة.

