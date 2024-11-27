مع اقتراب موعد انعقاد الحدث المالي الأبرز والأكثر تأثيراً لهذا العام أسبوع أبوظبي المالي يكشف عن أجندة فعالياته لدورة العام 2024

• تشمل الفعاليات الرئيسية لأسبوع أبوظبي المالي لهذا العام: منتدى أبوظبي الاقتصادي، ومؤتمر أسيت أبوظبي، ومؤتمر ريزولف 2024 ومؤتمر فينتك أبوظبي، وملتقى أبوظبي للتمويل المستدام

• أبرز المواضيع التي تتضمنها أجندة أسبوع أبوظبي المالي تشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي وتأثيرها، وتطور الأسواق الخاصة، والتنوع الاقتصادي لأبوظبي وتأثيرات التمويل الفعال للمناخ.

• يقدم الحدث جدول فعاليات غنيّ يضم أكثر من 300 جلسة نقاشية تغطي موضوعات هامة ضمن أكثر من 60 فعالية رئيسية وفرعية، مع إضافات جديدة تشمل منتدى يو بي إس للاستثمار، وقمة الاستثمارالإماراتية الصينية بالتعاون مع بنك إتش إس بي سي، وقمة التمويل الإسلامي، وقمة سبيرز: منتدى الثروات الخاصة، ومؤتمر أسواق رأس المال في أبوظبي.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 27 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، كشف أسبوع أبوظبي المالي عن جدول فعالياته المميزة لدورة هذا العام التي تقام ابتداءً من 9 ديسمبر وحتى 12 ديسمبر 2024. هذا ويعد أسبوع أبوظبي المالي، الفعالية الرائدة التي ينظمها أبوظبي العالمي (ADGM) مع "القابضة" (ADQ) كشريك رئيسي، من أبرز المحافل المالية الرائدة المرتقبة لهذا العام، والذي سيضم مجموعة متنوعة من الفعاليات البارزة لرسم مسار القطاع المالي، بمشاركة لافتة للعديد من كبار الشخصيات والمتحدثين المؤثرين، والمؤتمرات والمنتديات الاستراتيجية التي تستكشف أهم الجوانب المنضوية تحت شعار الحدث لهذا العام "أهلاً بكم في عاصمة رأس المال".

وكما في الدورات السابقة، ستجمع الدورة الثالثة من أسبوع أبوظبي المالي بعض من أبرز القادة الماليين والمستثمرين وصناع السياسات وقادة الفكر العالميين لمعالجة وتحليل جملة قضايا مهمة حول رأس المال الاقتصادي والبشري والثقافي والبيئي والتكنولوجي، ومختلف العوامل التي تعزز مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال". هذا ويتضمن جدول فعاليات أسبوع أبوظبي المالي لعام 2024 أكثر من 60 فعالية رئيسية وفرعية، وما يزيد عن 300 جلسة نقاشية بمشاركة أكثر من 600 متحدث. ومن المرتقب أن يجمع الحدث أكثر من 20 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم، يمثلون شركات بمحافظ أصول تحت الإدارة تزيد قيمتها عن 30 تريليون دولار أمريكي.

وفي معرض تعليقه على أجندة الفعاليات المتميزة لأسبوع أبوظبي المالي، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM) ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "رسّخ أسبوع أبوظبي المالي مكانته بقوة كمنصة عالمية تستقطب أبرز القوى الفاعلة والخبراء الأكثر تأثيراً في القطاع المالي من كافة أنحاء العالم. وتشكل أجندة أسبوع أبوظبي المالي لهذا العام شهادةً ملموسة على مكانة أبوظبي كمركز مالي دولي رائد، حيث الابتكار والتعاون يدفعان مسيرة التقدم والنمو لاقتصاد الصقر. ويواصل أسبوع أبوظبي المالي توفير فرص استثنائية للحوار الهادف لجميع المشاركين من خلال الترحيب بهم في عاصمة رأس المال، إلى جانب مساهمته في تشكيل استراتيجيات تعزز المرونة والنمو في المشهد الاقتصادي الحالي المتغير".

وتعود المؤتمرات الرئيسية، بما في ذلك مؤتمر أبوظبي الاقتصادي، ومؤتمر أسيت أبوظبي، ومؤتمر ريزولف 2024، ومؤتمر فينتك أبوظبي، وملتقى أبوظبي للتمويل المستدام إلى أسبوع أبوظبي المالي هذا العام، مع مجموعة من الفعاليات الجديدة مثل منتدى يو بي إس للاستثمار و"قمة الاستثمارالإماراتية الصينية بالتعاون مع بنك إتش إس بي سي" وقمة التمويل الإسلامي، وقمة سبيرز: منتدى الثروات الخاصة ومؤتمر أسواق رأس المال في أبوظبي.

ويقام حفل الافتتاح الرسمي في 9 ديسمبر بحضور شخصيات قيادية رفيعة المستوى في أبوظبي، إلى جانب رؤساء الشركات الاستثمارية والمالية العالمية الرائدة وكبار الشخصيات من القطاع المالي.

اليوم الأول: حفل الافتتاح ومنتدى أبوظبي الاقتصادي

يعد منتدى أبوظبي الاقتصادي حدثاً قيادياً رفيع المستوى ستتخلله مناقشات وحوارات عميقة حول المشهد الحالي والآفاق المستقبلية لاقتصاد الصقر. ويجمع المنتدى كبار القادة الحكوميين والشخصيات البارزة من الشركات الخاصة من مختلف القطاعات الرئيسية. ومن أبرز المتحدثين خلال الحدث الرؤساء التنفيذيون لشركات بلاك روك ومورجان ستانلي وإتش إس بي سي وسيتي جروب وبنك نيويورك ولونيت وبنك أبوظبي الأول والدار العقارية. ومن أبرز الجلسات الحوارية المرتقبة في الحدث "مهمة روريكس" التي يلقيها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات، والوزير المكلَّف باستقطاب واستبقاء المواهب في وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، وجلسة بعنوان "مرحلة جديدة من تدفقات رأس المال في عالم متعدد الأقطاب" بقيادة مجموعة من أبرز صناديق الثروة السيادية الرائدة في أبوظبي، و"غرفة المدراء أسبوع أبوظبي المالي: أبوظبي في الاقتصاد العالمي" مع راي داليو، المؤسس واستشاري مدراء الاستثمار في شركة صناديق التحوط "بريدج ووتر أسوشيتس"، وسيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "يو بي إس"، وجهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.

ويشهد اليوم الأول عدداً من الفعاليات الفرعية البارزة، ومن بينها مؤتمر قيادات القطاع الخاص ضمن منتدى أبوظبي الاقتصادي، ومؤتمر أسواق رأس المال في أبوظبي، ومنتدى يو بي إس للاستثمار، وحفل العشاء الخاص ضمن الأمسية الافتتاحية لأسبوع أبوظبي المالي (ADFW). ويشهد مؤتمر أسواق رأس المال في أبوظبي، وهو إضافة جديدة لأسبوع أبوظبي المالي، استعراض شركة أدنوك للحفر، وأدنوك للتوزيع، والدار العقارية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبروج وغيرها من الشركات مزاياها الاستثمارية.

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اليوم الثاني: مؤتمر "أسيت أبوظبي" ومؤتمر "ريزولف"

يبدأ اليوم الثاني بفعاليات مؤتمر "أسيت أبوظبي" بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري ومبادلة وشركة "بي جي آي أم" لإدارة الأصول. واستمراراً للزخم الذي حققته دورة العام 2023، سيواصل مؤتمر "أسيت أبوظبي" هذا العام دوره الجوهري في تسليط الضوء على المواضيع المهمة، من خلال جلسات "مبادئ النظام العالمي المتغير" و"من قلب قطاع صناديق التحوط" و"الفرص والتحديات البارزة للذكاء الاصطناعي" و"نظرة على الأسواق لمديري محافظ أصول بقيمة تريليون دولار". ويجمع الحدث شركات تخصيص الأصول ومديري الأصول والمؤسسات المصرفية الاستثمارية ومشاريع رأس المال الاستثماري وشركات الأسهم الخاصة والمكاتب العائلية وغيرهم من المستثمرين المؤسسيين الذين يديرون مجتمعين أصولاً تزيد قيمتها عن 30 تريليون دولار أمريكي، وتتخلله مشاركة عمالقة الصناعة مثل راي داليو وروبرت سميث، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيستا إكويتي بارتنرز، وآرون لاندي، الرئيس التنفيذي لشركة بريفان هوارد، وبيل هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة نوفين.

كما سيقام مؤتمر "ريزولف 2024" بالتعاون مع دائرة القضاء في اليوم نفسه، وذلك تحت شعار "المرونة"، وسيستضيف جلسات حوارية مؤثرة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجتمع تسوية النزاعات العالمي إلى جانب مجموعة من القادة من القطاع الحكومي والصناعة والأوساط الأكاديمية، ويشمل جلسات متنوعة، ومن بينها: "دعاوى جماعية للضرر المجتمعي- الانتقادات لوادي السيليكون"، "التكيف مع الحدود القانونية للذكاء الاصطناعي"، "المرونة في العمل: استعداد دولة الإمارات للنزاعات المستقبلية"، "من المخاطر إلى الحلول- إعادة الهيكلة والإفلاس في الظروف المعقدة"، "معضلة المناخ- مرحلة قادمة مليئة بالتقلبات".

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اليوم الثالث: مؤتمر فينتك أبوظبي وقمة الهيئات التنظيمية المالية العالمية

سيسلط مؤتمر فينتك أبوظبي، أكبر محفل للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، الضوء على ابتكارات الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي وتكنولوجيا البلوك تشين. وتتطرق الفعاليات البارزة مثل منتدى بلوكتشين أبوظبي ومنتدى "ريسك 4.0" وقمة التمويل الإسلامي ومنتدى أبوظبي للذكاء الاصطناعي إلى الإمكانات الهائلة للتكنولوجيات الناشئة. ويناقش كبار الشخصيات، بما في ذلك جيريمي أليير، المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة "سيركل"، وريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، وكارولين فام، المفوّضة في لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية، آفاق المشهد المتطور للتكنولوجيا المالية. ومن أبرز الجلسات الرئيسية الشيقة المرتقبة في الحدث جلسة بعنوان "الاستثمار في الذكاء الاصطناعي: كيف يبدو مشهد العالم القادم؟" وجلسة "هل انتهى عصر شركات اليونيكورن ؟"

كما تعود قمة الهيئات التنظيمية المالية العالمية لتنعقد كتجمّع مغلق للهيئات التنظيمية العالمية العليا وممثلين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وآسيا والولايات المتحدة لمناقشة النهج المتبع في التعامل مع الفرص والتحديات الناجمة عن تنامي تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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اليوم الرابع: ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام(ADSFF)

بعد مرور عام واحد على استضافة دورته الأخيرة في مؤتمر الأطراف COP28، سيُعقد ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام في اليوم الختامي لأسبوع أبوظبي المالي ليوفر منصة للنقاشات المهمة حول التمويل المستدام والاستثمار الهادف والمؤثر والالتزامات بتحقيق الحياد المناخي. ويُنظم الحدث بالشراكة مع بنك إتش إس بي سي وشركة سمارت إنيرجي والمركز العالمي لتمويل المناخ ويتطرق لمواضيع عديدة، أبرزها "تأثير الاستثمارات؟" و"تطور أسواق الكربون"، كما يتميز بمشاركة لافتة من شخصيات مؤثرة مثل الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، وجوناثان دين من شركة أكسا آي أم، الأمر الذي يؤكد التزام أبوظبي بالاستدامة والتمويل المستدام.

كما سيشهد اليوم الختامي كلمة رئيسية لسعادة كارمي أرتيغاس بروغال، الرئيس المشارك للهيئة الاستشارية للأمم المتحدة المعنية بالذكاء الاصطناعي، التي تركز على التقدم الذي أحرزته الأمم المتحدة في وضع قواعد دولية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب جلسة حوارية مع سعادة ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق "ألتيرا"، حول إطلاق أكبر صندوق للعمل المناخي في العالم والتأثيرات المتوقعة وأبرز التوجهات الاستراتيجية. ويشهد الحدث فعاليات فرعية مثل "منتدى المرأة في القطاع المالي" الذي يجمع شخصيات نسائية مميزة كان لها بصمتها وإنجازاتها الكبيرة في المشهد المالي. وتعرض فعالية "فنتشر بارك" رؤى ملهمة وأفكاراً ريادية من رواد الأعمال والمستثمرين وقادة الأعمال وعدد من الضيوف المميزين الذين سيتناولون مجموعة واسعة من المواضيع لتمكين رواد الأعمال وتحفيزهم.

اضغط هنا لعرض الجدول الكامل والمفصل لليوم الختامي من أسبوع أبوظبي المالي.

للاطلاع على المزيد من المعلومات والتسجيل لحضور أسبوع أبوظبي المالي 2024، يرجى زيارة: www.adfw.com

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