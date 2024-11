ADFW stellt vollständige Agenda für die Ausgabe 2024 vor, eine der bedeutendsten Finanzveranstaltungen des Jahres

ABU DHABI, UAE, 27. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Abu Dhabi Finance Week (ADFW) hat ein überzeugendes Programm für die diesjährige Veranstaltung vorgestellt, die vom 9. bis 12. Dezember 2024 stattfinden wird. ADFW 2024 – ADGMs Flaggschiff-Veranstaltung mit ADQ als Hauptpartner – ist eine der am meisten erwarteten Finanzveranstaltungen in diesem Jahr, mit einer Reihe von branchenprägenden Veranstaltungen, einflussreichen Rednern und strategischen Foren rund um das Thema „Welcome to the Capital of Capital".

Diese dritte Ausgabe steht in der Tradition der ADFW, einige der renommiertesten globalen Finanzakteure, Investoren, politischen Entscheidungsträger und Vordenker zusammenzubringen, um Themen wie wirtschaftliches, menschliches, kulturelles, ökologisches und technologisches Kapital, die Abu Dhabi zur „Hauptstadt des Kapitals" machen, anzusprechen und zu analysieren. Das Programm für 2024 umfasst über 60 Haupt- und Nebenveranstaltungen, mehr als 350 thematische Sitzungen und über 600 Vorträge. Zu der Veranstaltung werden über 20.000 Teilnehmende aus aller Welt erwartet, die zusammen ein verwaltetes Vermögen von über 30 Billionen US-Dollar repräsentieren.

Zu dem außergewöhnlichen Programm von ADFW sagte Seine Exzellenz Ahmed Jasim Al Zaabi, Vorsitzender von A DGM und AD DED : „Die Abu Dhabi Finance Week hat sich fest als globale Plattform etabliert, die die einflussreichsten Fachleute der Finanzbranche aus aller Welt anzieht. Das diesjährige Programm der ADFW ist ein Beweis für die Position von Abu Dhabi als führendes internationales Finanzzentrum, in dem Innovation und Zusammenarbeit den Fortschritt der Falcon Economy vorantreiben. Die ADFW schafft weiterhin einmalige Möglichkeiten für einen sinnvollen Dialog, um Strategien zu entwickeln, die die Widerstandsfähigkeit und das Wachstum in der sich wandelnden Wirtschaftslandschaft von heute stärken, und heißt sie im „Capital of Capital" willkommen."

Wichtige Foren wie das Abu Dhabi Economic Forum, Asset Abu Dhabi, RESOLVE 2024, Fintech Abu Dhabi und das Abu Dhabi Sustainable Finance Forum (ADSFF) werden dieses Jahr wieder stattfinden. Zu den neuen Veranstaltungen für 2024 gehören das UBS Investment Forum, der China UAE Investment Summit mit HSBC, der Islamic Finance Summit, der Spear's Private Wealth Summit und der Abu Dhabi Capital Markets Showcase.

Tag 1: Eröffnungszeremonie und Abu Dhabi Economic Forum

Die offizielle Eröffnungszeremonie findet am 9. Dezember in Anwesenheit hochrangiger Mitglieder der Führung von Abu Dhabi, der Leiter führender globaler Investment- und Finanzunternehmen und anderer VIPs aus der Finanzbranche statt.

Das Abu Dhabi Economic Forum, ein hochrangiges Treffen von Führungskräften, wird ausführliche Diskussionen über den aktuellen Stand und die Perspektiven der Falcon Economy bieten. Sie wird hochrangige Mitglieder der Regierung von Abu Dhabi und prominente Persönlichkeiten aus dem Privatsektor zusammenbringen, die wichtige Branchen vertreten. Zu den Rednern gehören die CEOs von Blackrock, Morgan Stanley, HSBC, Citigroup, BNY, Lunate, First Abu Dhabi Bank (FAB) und Aldar. Das ADEF Private Leadership Forum, das Abu Dhabi Capital Markets Forum, das UBS Investor Forum und das prestigeträchtige ADFW Gala Dinner sind nur einige der wichtigsten Veranstaltungen, die für diesen Tag geplant sind.

Tag 2: Asset Abu Dhabi und RESOLVE

Der zweite Tag beginnt mit Asset Abu Dhabi in Zusammenarbeit mit ADCB, Mubadala und PGIM Global Asset Management. Auf der Veranstaltung, die Vermögensverwalter, Investmentbanker, Risikokapitalgeber, Private Equity, Family Offices und andere institutionelle Anleger zusammenbringt, die zusammen ein Vermögen von über 30 Billionen USD verwalten, werden Branchengrößen wie Ray Dalio, Robert Smith , Gründer, Chairman und CEO von Vista Equity Partners, Aron Landy , CEO von Brevan Howard, und Bill Huffman, CEO von Nuveen, auf der Bühne stehen.

An diesem Tag findet auch die RESOLVE-Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Justizministerium statt. Unter dem Motto „Resilience" (Widerstandsfähigkeit) werden auf der Veranstaltung wichtige Interessenvertreter aus dem globalen Umfeld für Konfliktlösungen und führende Vertreter aus Regierung, Wirtschaft und Wissenschaft miteinander ins Gespräch kommen.

Tag 3: Fintech Abu Dhabi und Global Financial Regulators Summit

Fintech Abu Dhabi, das größte Fintech-Festival des Nahen Ostens, wird Innovationen in den Bereichen KI, digitale Sicherheit und Blockchain-Technologie in den Mittelpunkt stellen. Breakout-Veranstaltungen wie Blockchain Abu Dhabi, das RISK 4.0 Forum, der Islamic Finance Summit und das AI Abu Dhabi Forum werden das transformative Potenzial neuer Technologien aufzeigen. Führende Persönlichkeiten, darunter Jeremy Allaire, CEO und Gründer von Circle, Richard Teng, CEO von Binance und Caroline Pham, U.S. CFTC Commissioner, werden die sich entwickelnde Landschaft der Finanztechnologie diskutieren.

Der Global Financial Regulator Summit ist ein weiteres Treffen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, bei dem hochrangige internationale Regulierungsbehörden und Vertreter der MENA-Region, der Europäischen Union, Großbritanniens, Asiens und der USA zusammenkommen, um den Umgang mit den Chancen und Herausforderungen zu erörtern, die sich durch den Aufstieg der KI ergeben.

Tag 4: ADSFF

Genau ein Jahr nach der letzten Veranstaltung im Rahmen der COP28 wird das Abu Dhabi Sustainable Finance Forum (ADSFF) am Abschlusstag der ADFW stattfinden, um Diskussionen über nachhaltige Finanzen, Impact Investing und Netto-Null-Verpflichtungen zu führen. Es werden einflussreiche Stimmen wie Seine Hoheit Carme Artigas Brugal, Co-Vorsitzende des AI Advisory Body bei den Vereinten Nationen, Sheikha Shamma bint Sultan bin Khalifa Al Nahyan, Jonathan Dean von AXA IM und Seine Hoheit Majid Al Suwaidi, CEO von Alterra, zusammenkommen, um Abu Dhabis Engagement für Nachhaltigkeit und grüne Finanzen zu unterstreichen.

Zu den kuratierten Nebenveranstaltungen gehören „Women in Finance" und der ADFW Venture Park.

