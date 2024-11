L'ADFW dévoile le programme complet de l'édition 2024 de l'un des rassemblements financiers les plus importants de l'année

ABU DHABI, UAE, 27 novembre 2024 /PRNewswire/ -- L'Abu Dhabi Finance Week (ADFW) a dévoilé un ordre du jour particulièrement intéressant pour l'événement de cette année qui aura lieu du 9 au 12 décembre 2024. ADFW 2024 - L'événement phare de l'ADGM, dont le partenaire principal est ADQ, est l'un des rassemblements financiers les plus attendus cette année, avec un éventail d'événements de première importance pour le secteur, des intervenants influents et des forums stratégiques qui vont aborder le thème Welcome to the Capital of Capital (Bienvenue dans la capitale du capital).

Cette troisième édition s'inscrit dans la tradition de l'ADFW, qui consiste à réunir certains des responsables financiers, investisseurs, décideurs politiques et leaders d'opinion les plus renommés au monde pour aborder et analyser des sujets tels que le capital économique, humain, culturel, environnemental et technologique, qui font d'Abu Dhabi la « Capitale du capital ». L'agenda 2024 comprend plus de 60 événements principaux et parallèles, plus de 350 sessions thématiques et réunit plus de 600 intervenants. L'événement attend plus de 20 000 participants venus du monde entier, représentant plus de 30 000 milliards de dollars d'actifs gérés.

Commentant le programme exceptionnel de l' ADFW , Son Excellence Ahmed Jasim Al Zaabi, président de l'A DGM et de l'AD DED a déclaré : « L'Abu Dhabi Finance Week s'est imposée comme une plateforme mondiale qui attire les professionnels les plus influents du secteur financier au niveau mondial. Cette année, le programme de l'ADFW témoigne de la position d'Abu Dhabi en tant que centre financier international de premier plan, où l'innovation et la collaboration font progresser la « Falcon Economy ». L'ADFW continue de présenter des occasions uniques d'engager un dialogue constructif en élaborant des stratégies mises en place en faveur de la résilience et de la croissance dans le paysage économique actuel en pleine évolution, et souhaite à chacun la bienvenue dans la « Capitale du capital ».

Les principaux forums, notamment l'Abu Dhabi Economic Forum, l'Asset Abu Dhabi, RESOLVE 2024, Fintech Abu Dhabi et l'Abu Dhabi Sustainable Finance Forum (ADSFF) reviennent cette année. Parmi les nouveaux événements prévus pour 2024, citons l'UBS Investment Forum, le China UAE Investment Summit avec HSBC, l'Islamic Finance Summit, le Spear's Private Wealth Summit et l'Abu Dhabi Capital Markets Showcase.

Jour 1 : Cérémonie d'ouverture et Abu Dhabi Economic Forum

La cérémonie d'ouverture officielle aura lieu le 9 décembre en présence de membres éminents de la direction d'Abu Dhabi, de dirigeants des principales sociétés d'investissement et financières mondiales et d'autres personnalités du secteur financier.

L'Abu Dhabi Economic Forum, un rassemblement de dirigeants de haut niveau, proposera des discussions approfondies sur l'état actuel et les perspectives de l'économie de la Falcon Economy. Il réunira des membres émérites du gouvernement d'Abou Dhabi et des acteurs importants du secteur privé représentant des secteurs industriels clés. Parmi les intervenants figurent les PDG de Blackrock, Morgan Stanley, HSBC, Citigroup, BNY, Lunate, First Abu Dhabi Bank (FAB) et Aldar. L'ADEF Private Leadership Forum, l'Abu Dhabi Capital Markets Forum, l'UBS Investor Forum et le prestigieux dîner de gala de l'ADFW sont quelques-uns des principaux sous-événements prévus au cours de la journée.

Jour 2 : Asset Abu Dhabi et RESOLVE

Le deuxième jour commence avec l'Asset Abu Dhabi en association avec ADCB, Mubadala et PGIM Global Asset Management. Réunissant de grands investisseurs, des gestionnaires de fonds, des banquiers d'investissement, des sociétés de capital-risque, des sociétés de capital-investissement, des bureaux de gestion de patrimoine et d'autres investisseurs institutionnels, qui gèrent collectivement plus de 30 000 milliards de dollars d'actifs, des géants du secteur tels que Ray Dalio, Robert Smith (fondateur, président et PDG de Vista Equity Partners), Aron Landy (PDG de Brevan Howard et Bill Huffman (PDG de Nuveen) vont se succéder à la tribune.

RESOLVE se tiendra également ce jour-là, en collaboration avec le département judiciaire. Sous le thème de la « Résilience », l'événement sera le théâtre de conversations percutantes entre les principales parties prenantes de la communauté internationale de règlement des différents et les dirigeants des gouvernements, de l'industrie et du monde universitaire.

Jour 3 : Fintech Abu Dhabi et Global Financial Regulators Summit

Fintech Abu Dhabi, le plus grand festival de technologie financière du Moyen-Orient, mettra en lumière les innovations en matière d'IA, de sécurité numérique et de technologie blockchain. Des événements parallèles tels que Blockchain Abu Dhabi, RISK 4.0 Forum, Islamic Finance Summit et AI Abu Dhabi Forum mettront en évidence le potentiel d'évolution des technologies émergentes. Des personnalités de premier plan, dont Jeremy Allaire, PDG et fondateur de Circle, Richard Teng, PDG de Binance et Caroline Pham, commissaire de la CFTC aux États-Unis, discuteront de l'évolution du paysage de la technologie financière.

Le Global Financial Regulator Summit revient également. Il s'agira d'une réunion à huis clos des principaux organismes de réglementation internationaux et des représentants de la région MENA, de l'Union européenne, du Royaume-Uni, de l'Asie et des États-Unis pour discuter de l'approche des opportunités et des défis présentés par l'essor de l'IA.

Jour 4 : ADSFF

Un an exactement après sa dernière édition à la COP28, l'Abu Dhabi Sustainable Finance Forum (ADSFF) se tiendra le dernier jour de l'ADFW pour mener des discussions sur la finance durable, l'investissement à retombées sociales et les engagements en matière de neutralité carbone. Il rassemblera des personnalités importantes, telles que S.E. Carme Artigas Brugal, coprésidente de l'organisme consultatif sur l'IA aux Nations unies, Sheikha Shamma bint Sultan bin Khalifa Al Nahyan, Jonathan Dean d'AXA IM et S.E. Majid Al Suwaidi, PDG d'Alterra, soulignant l'engagement d'Abu Dhabi en faveur de la durabilité et de la finance verte.

Parmi les événements parallèles organisés, citons « Women in Finance » et l'ADFW Venture Park.

Pour plus d'informations sur l'ordre du jour, veuillez consulter le site What's Happening in ADFW | Agenda - Abu Dhabi Finance Week

Inscrivez-vous à l'Abu Dhabi Finance Week 024 à Get your ticket - Abu Dhabi Finance Week

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2550581/ADGM_Logo.jpg