В июле на выставке CBD Guangzhou 2026 будут продемонстрированы мировые инновации в области отделки зданий и последние тенденции в сфере «умного дома»

The China (Guangzhou) International Building Decoration Fair

14 апр, 2026, 04:43 GMT

ГУАНЧЖОУ, Китай, 14 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- 28-я Китайская (Гуанчжоу) международная выставка строительных и отделочных материалов (CBD Guangzhou 2026) пройдет с 8 по 11 июля 2026 года в выставочном комплексе Canton Fair Complex в Гуанчжоу (Китай). Как ведущая мировая выставка в области строительных и отделочных материалов, она служит ключевой платформой для международной торговли и развития отрасли. Выставка CBD Guangzhou, проводимая Китайским центром внешней торговли (CFTC), который является организатором знаменитой Кантонской ярмарки, остается краеугольным камнем мировой строительной отрасли и индустрии дизайна интерьеров.

Расположившись на обширной площади 300.000 квадратных метров, CBD Guangzhou 2026 примет более 2000 брендов-экспонентов. Мероприятие построено вокруг трех основных экосистем: INTERIOR, EXTERIOR и MATECH. Такая комплексная экспозиция охватывает практически весь спектр строительной индустрии и индустрии товаров для дома, с акцентом на такие сегменты, как «умный дом», сантехника и оборудование для ванных комнат, двери и окна, материалы, фурнитура, техника, покрытия и другие направления, отражая широту и глубину современных отраслевых тенденций.

С момента своего создания в 2015 году сектор экспозиции «Умный дом» (Smart Home) превратился в признанный отраслевой эталон. Занимая площадь 40.000 квадратных метров, он демонстрирует будущее жилых пространств, включая интеллектуальные решения в области безопасности, робототехники и ухода за пожилыми людьми. Параллельно с этим сектор «Керамика и сантехника» (Ceramic and Sanitary Ware) превратился в специализированную «Платформу для ремонта ванных комнат и сантехники», предлагающую комплексные решения для обновления жилых помещений наряду с передовыми разработками в области плиточных покрытий и фурнитуры.

Сектор «Двери и окна» (Door and Window) является важнейшей составляющей выставки, демонстрируя высочайший уровень китайского производства. В нем представлен широкий ассортимент высококачественной продукции, от систем для террас и солнцезащитных решений до алюминиевых конструкций для дворовых пространств и передовой фурнитуры. Отражая достижения производственного сектора, экосистема MATECH фокусирует внимание на верхнем звене цепочки поставок и представляет новейшее интеллектуальное производственное оборудование и современные материалы, которые сегодня определяют развитие индустрии.

Выставка CBD Guangzhou 2026 предлагает ценные идеи для представителей различных профильных направлений отрасли. Она открывает международным дистрибьюторам доступ к высококачественным брендам и эксклюзивным агентским правам, а застройщикам — решения для оптовых закупок и стабильные цепочки поставок. Архитекторам и инженерам она предлагает широкое разнообразие инновационных дизайнерских продуктов и передовых технологий. В свою очередь, глобальные производители получают прямой доступ к самому современному производственному оборудованию Китая и развитым сетям поставок.

Профессионалам отрасли и заинтересованным сторонам предлагается возможность ознакомиться с новейшими тенденциями в области отделки зданий и «умного» быта. За дополнительной информацией и для регистрации обращайтесь на официальный веб-сайт https://www.cbdfair-gz.com/en.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2954503/CBD.jpg

CBD Guangzhou 2026 to Showcase Global Building Decoration Innovations and Smart Home Evolution in July

The 28th edition of the China (Guangzhou) International Building Decoration Fair (CBD Guangzhou 2026), is scheduled to take place from July 8 to 11,...
Выставка CBD Guangzhou 2025 завершилась с ростом числа иностранных посетителей на 47,22 %

11 июля завершилась 27-я Китайская (Гуанчжоу) международная выставка отделочных строительных материалов (CBD Fair Guangzhou), которая проводилась в...
