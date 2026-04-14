В июле на выставке CBD Guangzhou 2026 будут продемонстрированы мировые инновации в области отделки зданий и последние тенденции в сфере «умного дома»

ГУАНЧЖОУ, Китай, 14 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- 28-я Китайская (Гуанчжоу) международная выставка строительных и отделочных материалов (CBD Guangzhou 2026) пройдет с 8 по 11 июля 2026 года в выставочном комплексе Canton Fair Complex в Гуанчжоу (Китай). Как ведущая мировая выставка в области строительных и отделочных материалов, она служит ключевой платформой для международной торговли и развития отрасли. Выставка CBD Guangzhou, проводимая Китайским центром внешней торговли (CFTC), который является организатором знаменитой Кантонской ярмарки, остается краеугольным камнем мировой строительной отрасли и индустрии дизайна интерьеров.

Расположившись на обширной площади 300.000 квадратных метров, CBD Guangzhou 2026 примет более 2000 брендов-экспонентов. Мероприятие построено вокруг трех основных экосистем: INTERIOR, EXTERIOR и MATECH. Такая комплексная экспозиция охватывает практически весь спектр строительной индустрии и индустрии товаров для дома, с акцентом на такие сегменты, как «умный дом», сантехника и оборудование для ванных комнат, двери и окна, материалы, фурнитура, техника, покрытия и другие направления, отражая широту и глубину современных отраслевых тенденций.

С момента своего создания в 2015 году сектор экспозиции «Умный дом» (Smart Home) превратился в признанный отраслевой эталон. Занимая площадь 40.000 квадратных метров, он демонстрирует будущее жилых пространств, включая интеллектуальные решения в области безопасности, робототехники и ухода за пожилыми людьми. Параллельно с этим сектор «Керамика и сантехника» (Ceramic and Sanitary Ware) превратился в специализированную «Платформу для ремонта ванных комнат и сантехники», предлагающую комплексные решения для обновления жилых помещений наряду с передовыми разработками в области плиточных покрытий и фурнитуры.

Сектор «Двери и окна» (Door and Window) является важнейшей составляющей выставки, демонстрируя высочайший уровень китайского производства. В нем представлен широкий ассортимент высококачественной продукции, от систем для террас и солнцезащитных решений до алюминиевых конструкций для дворовых пространств и передовой фурнитуры. Отражая достижения производственного сектора, экосистема MATECH фокусирует внимание на верхнем звене цепочки поставок и представляет новейшее интеллектуальное производственное оборудование и современные материалы, которые сегодня определяют развитие индустрии.

Выставка CBD Guangzhou 2026 предлагает ценные идеи для представителей различных профильных направлений отрасли. Она открывает международным дистрибьюторам доступ к высококачественным брендам и эксклюзивным агентским правам, а застройщикам — решения для оптовых закупок и стабильные цепочки поставок. Архитекторам и инженерам она предлагает широкое разнообразие инновационных дизайнерских продуктов и передовых технологий. В свою очередь, глобальные производители получают прямой доступ к самому современному производственному оборудованию Китая и развитым сетям поставок.

Профессионалам отрасли и заинтересованным сторонам предлагается возможность ознакомиться с новейшими тенденциями в области отделки зданий и «умного» быта. За дополнительной информацией и для регистрации обращайтесь на официальный веб-сайт https://www.cbdfair-gz.com/en.

