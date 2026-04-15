CBD Guangzhou 2026 sẽ trình diễn các đổi mới trong lĩnh vực trang trí xây dựng toàn cầu, cùng sự phát triển của nhà thông minh vào tháng 7

CBD Guangzhou 2026 sẽ trình diễn các đổi mới trong lĩnh vực trang trí xây dựng toàn cầu, cùng sự phát triển của nhà thông minh vào tháng 7
Tin tức được cung cấp bởiThe China (Guangzhou) International Building Decoration Fair
15 thg 4, 2026, 00:45 GMT
QUẢNG CHÂU, Trung Quốc, ngày 15 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Kỳ triển lãm lần thứ 28 của Hội chợ Trang trí Xây dựng Quốc tế Trung Quốc (Quảng Châu) (CBD Guangzhou 2026), dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến 11 tháng 7 năm 2026 tại Khu phức hợp Hội chợ Canton, Quảng Châu, Trung Quốc. Là triển lãm hàng đầu thế giới trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và trang trí, sự kiện đóng vai trò là nền tảng hàng đầu thúc đẩy thương mại quốc tế và sự phát triển của toàn ngành. Được tổ chức bởi China Foreign Trade Centre (CFTC), đơn vị tổ chức Hội chợ Canton danh tiếng, CBD Guangzhou tiếp tục là một trụ cột quan trọng của ngành xây dựng và thiết kế nội thất toàn cầu.
Với quy mô rộng 300.000 mét vuông, CBD Guangzhou 2026 sẽ quy tụ hơn 2.000 thương hiệu trưng bày. Sự kiện được cấu trúc xoay quanh ba hệ sinh thái cốt lõi: NỘI THẤT (INTERIOR), NGOẠI THẤT (EXTERIOR) và CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU (MATECH). Cách bố trí toàn diện này bao phủ gần như toàn bộ các lĩnh vực của ngành xây dựng và nội thất nhà ở, với trọng tâm vào các lĩnh vực như nhà thông minh, phòng tắm và thiết bị vệ sinh, cửa và cửa sổ, vật liệu, vật tư kim khí, máy móc và sơn phủ cùng nhiều lĩnh vực khác, qua đó phản ánh đầy đủ chiều rộng và chiều sâu của những phát triển mới nhất trong ngành.
Kể từ khi ra mắt vào năm 2015, lĩnh vực Nhà thông minh đã phát triển trở thành một chuẩn mực tiêu biểu của ngành. Chiếm diện tích 40.000 mét vuông, khu vực này giới thiệu tương lai của không gian sống thông qua các giải pháp an ninh thông minh, robot và chăm sóc người cao tuổi. Đồng thời, khu vực Gạch men và Thiết bị vệ sinh đã phát triển thành một "Nền tảng cải tạo phòng tắm và thiết bị vệ sinh" chuyên biệt, cung cấp các giải pháp trọn gói cho việc nâng cấp nhà ở, cùng với những đổi mới hàng đầu về gạch ốp lát và phụ kiện kim khí.
Lĩnh vực Cửa và Cửa sổ là một thành phần quan trọng, làm nổi bật trình độ sản xuất cao nhất của Trung Quốc. Khu vực này trưng bày đa dạng các sản phẩm chất lượng cao, từ hệ thống hiên ngoài trời (patio), giải pháp che nắng đến các giải pháp nhôm cho không gian sân vườn và các phụ kiện kim khí tiên tiến. Để hỗ trợ khâu sản xuất, hệ sinh thái MATECH tập trung vào chuỗi cung ứng thượng nguồn, giới thiệu những tiến bộ mới nhất trong thiết bị sản xuất thông minh và vật liệu mới, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp hiện đại phát triển.
CBD Guangzhou 2026 được thiết kế nhằm mang lại giá trị chuyên biệt cho nhiều nhóm đối tượng trong ngành. Các nhà phân phối quốc tế có thể tiếp cận các thương hiệu chất lượng cao và cơ hội giành quyền phân phối độc quyền, trong khi các nhà phát triển bất động sản được hưởng lợi từ các giải pháp mua sắm số lượng lớn cùng chuỗi cung ứng ổn định. Đối với kiến trúc sư và kỹ sư, triển lãm mang đến vô số sản phẩm thiết kế sáng tạo và công nghệ tiên tiến. Trong khi đó, các nhà sản xuất toàn cầu có thể tiếp cận trực tiếp với các thiết bị sản xuất tối tân nhất của Trung Quốc cũng như mạng lưới chuỗi cung ứng hoàn chỉnh.
Các chuyên gia và các bên liên quan trong ngành được khuyến khích khám phá tương lai của lĩnh vực trang trí xây dựng và không gian sống thông minh. Để biết thêm thông tin và đăng ký tham dự, vui lòng truy cập trang web chính thức tại https://www.cbdfair-gz.com/en.
