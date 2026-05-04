La 139e foire de Canton souligne l'agilité de la chaîne d'approvisionnement de la mode en Chine

GUANGZHOU, Chine, 5 mai 2026 /PRNewswire/ -- Lors de la 139e Foire de Canton, la catégorie Mode a mis en avant les priorités fondamentales qui remodèlent l'industrie : la durabilité, la technologie de la performance et la spécialisation axée sur la conception. Les exposants ont montré comment la chaîne d'approvisionnement de la mode en Chine évolue pour répondre aux attentes des consommateurs du monde entier, soucieux de l'environnement et de leur mode de vie.

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À l'avant-garde de l'essor des textiles à faible teneur en carbone, une entreprise du Guangdong a lancé des vêtements haute performance dotés d'une technologie de capture du carbone. Le développement de shorts de plage "à capture de carbone" représente une percée dans la production de carbone négatif et a permis d'obtenir des commandes sur le marché américain. En complément, l'intégration d'un matériau biosourcé utilisé dans les coupe-vent offre à la fois une durabilité environnementale et une durabilité supérieure. Grâce à une collaboration étroite entre les secteurs de la R&D et de la fabrication de matériaux, l'entreprise a mis en place une chaîne d'approvisionnement verte et traçable, conforme à des normes internationales rigoureuses.

L'innovation dans le domaine des tricots fonctionnels est également illustrée par une autre entreprise basée à Guangdong, qui a présenté des vêtements pour bébés teints dans la masse et des vêtements à couleurs changeantes sensibles aux UV. En utilisant des teintures naturelles comme la garance et le gardénia, l'entreprise propose des solutions sans produits chimiques pour le marché des enfants. En outre, l'utilisation de fibres de collagène biodégradables et de pulls en mélange Modal témoigne de l'engagement de l'entreprise en faveur de matériaux durables qui soutiennent un cycle de vie des produits plus circulaire.

Le secteur des sports et des activités de plein air a également connu d'importantes avancées technologiques. Une société basée à Hangzhou a dévoilé sa dernière veste de cyclisme, qui utilise un tissage de précision pour obtenir une protection totale contre le vent et une résistance à l'eau sans sacrifier la respirabilité. De même, une entreprise de Wuhan a présenté des vêtements de protection solaire de haute technologie, dotés de propriétés d'évacuation de l'humidité, ainsi que des modèles innovants qui transforment les vêtements en sacs portatifs à bandoulière. Ces développements reflètent une tendance plus large qui consiste à fusionner l'esthétique de la technologie urbaine avec des caractéristiques de sécurité pratiques.

La spécialisation axée sur le design reste une stratégie clé pour pénétrer les marchés de niche. Certaines entreprises s'appuient sur les perspectives du design européen pour personnaliser les chaussures en fonction de l'esthétique régionale, notamment en France et en Italie, tandis que d'autres continuent d'étendre leur empreinte en Amérique du Nord et en Russie avec des modèles originaux qui vont de l'élégance commerciale aux loisirs de luxe.

La vitrine de la mode à la 139e foire de Canton continue de mettre en évidence une chaîne d'approvisionnement qui répond avec agilité à l'évolution de la demande internationale. En évoluant au-delà de la fabrication traditionnelle, l'écosystème chinois de la mode est devenu le principal moteur d'une croissance créative et durable sur le marché mondial.

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