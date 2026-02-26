معكم السحر يكتمل! منتجع شنغهاي يدعو الجميع للاحتفال سويًا بعقدٍ من السحر، ابتداءً من ٢٠ مارس ٢٠٢٦

يمكن لضيوف المنتجع الاستمتاع بتجارب حصرية جديدة وحماس متجدد خلال الاحتفال بعيد الميلاد المستمر طوال العام

شنغهاي, 26 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- اليوم، وفي اليوم العاشر من السنة الصينية الجديدة، كشف منتجع شنغهاي ديزني عن موجة جديدة من السحر من خلال الإعلان عن احتفال عيد ميلاده العاشر المرتقبة تحت شعار "معكم السحر يكتمل" وبمناسبة هذا الإنجاز الاستثنائي كأول منتجع لديزني في برّ الصين الرئيسي، تنطلق أجندة احتفالية غامرة ابتداءً من 20 مارس 2026، تزامنًا مع اليوم العالمي للسعادة، لتفتح فصلًا جديدًا يرتقي بعشر سنوات من البهجة والسحر. وابتداءً من فصل الربيع للعام الحالي، ستتواصل احتفالات كبرى مليئة بالمرح على مدار العام في شنغهاي ديزني لاند، وفندقيّ المنتجع ذوي الطابعين المميزين، وديزني تاون، وما حولها، داعيةً الضيوف من القريب والبعيد للمشاركة في هذه اللحظة التاريخية.

image

قال أندرو بولستين، الرئيس والمدير العام لمنتجع شنغهاي ديزني: "على مدى ما يقرب من عقدٍ منذ الافتتاح الكبير لمنتجع شنغهاي، واصل المنتجع دفع حدود الخيال، مقدّمًا تجارب ساحرة تجسّد روايات ديزني وإبداعها في كل لحظة، وتنشر السحر لضيوف من جميع الأعمار حول العالم. ولم يكن لهذا النجاح الباهر أن يتحقق لولا أعضاء فريقنا الرائعين، وشركائنا المميزين، وبالطبع ضيوفنا الذين لا يلهموننا على الابتكار المستمر فحسب، بل يشكّلون جزءًا أساسيًا من هذا السحر ذاته". وأردف قائلًا: "واحتفاءً بهذه المحطة الفارقة في مسيرتنا الممتدة لعشرة أعوام، أمضى أعضاء فريقنا المذهلون العامين الماضيين وهم يضعون قلوبهم وطاقتهم في إعداد احتفال استثنائي، ونتطلع بشغف إلى صنع المزيد من السحر مع ضيوفنا في العام المقبل".

وقد تم الكشف في 31 ديسمبر 2025 عن الشعار الرسمي الجديد للمنتجع وفكرة موضوع الاحتفال الذي استمر عامًا كاملًا وهو "معكم السحر يكتمل"، الذي يجسّد كل ما يطمح المنتجع إلى مشاركته مع الضيوف ومحبي ديزني. ويُعدّ الاحتفال تكريمًا صادقًا لكل من ساهم ولا يزال يساهم في صنع هذا السحر إلى جانب المنتجع، مجسّدًا مكانًا تحققت فيه ملايين الأحلام، وبقيت فيه الذكريات الجميلة على مدى العقد الماضي. وخلال فترة الاحتفال، سيحضر شعار "معكم السحر يكتمل!" في كل تفاصيل المنتجع، من العروض الترفيهية الكبرى إلى أدق اللمسات، موجّهًا دعوة دافئة للجميع لمشاركة السحر معًا.

ثلاث تجارب ترفيهية جديدة ومُعاد ابتكارها تقرّب الضيوف أكثر من السحر

لطالما حظيت عروض ديزني الترفيهية بمحبة الضيوف وخلّدت ذكريات لا تُنسى، ومع عيد الميلاد العاشر، ترتقي هذه التجارب إلى آفاق جديدة من حيث التنوع والإبهار، مع فرص أكبر للانغماس في القصة. ومن بين برنامج العروض الزاخر، تتصدّر ثلاث تجارب جديدة ومُعاد تصورها المشهد، لتُحيط الضيوف بمشاهد مبهرة وأصوات ساحرة ولحظات سحرية مشتركة.

العرض الملحمي الترفيهي الجديد كليًا "قلب السحر" يُعرض لأول مرة على منطقة مسرح القلعة المطوّرة متضمنًا شخصيات ديزني جديدة وإطلالات حصرية وأنغامًا من ألحان ديزني الكلاسيكية

أُعدّ عرض "قلب السحر" خصيصًا لاحتفالات الذكرى العاشرة، ويُقدَّم لأول مرة على مسرح القلعة المرتفع في قلعة الحكايات المسحورة المُحسّنة، التي تضم الآن ثلاث منصات جانبية جديدة وجسورًا متصلة تمنح الضيوف تجربة غامرة بالكامل. تبدأ فصول العرض الأربعة بانطلاق ميكي وأصدقائه في رحلة لاستعادة قلب السحر في عالم خفي تحت القلعة. وخلال الرحلة، ينضم إليهم عدد من الشخصيات المحبوبة من تسعة أفلام مفضلة من إنتاج استوديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة وبيكسار– من بينها: سندريلا ، و ويني ذا بوه ، و رابونزل ، و مولان ، و هرقل ، و ملكة الثلج ، و حكاية لعبة ، و كوكو ، و الباندا الأحمر الكبير – وجميعها تُعرض على المسرح لتمثيل قصصها بواقعية ساحرة. ومن بين تلك الشخصيات، سيشهد العرض الظهور الأول لشخصية هرقل في شنغهاي ديزني لاند، بينما ستتقدم شخصية ميغيل، الذي نادرًا ما يظهر، لتجسيد أول دور رئيسي له في المتنزه. يدعو عرض "قلب السحر" الضيوف من جميع الأعمار لتجربة الترفيه الاستثنائي واكتشاف المعني الحقيقي للسحر في ديزني سويًا مع ما يعرضه من أزياء فاخرة مصممة خصيصًا، وديكورات مبهرة، وألحان ديزني الخالدة، وسرد قصصي مؤثر.





عرض FriendSHIP ! المبهج عرض ما قبل الموكب الخاص بدافي وأصدقائه، ووحدة موكب زوتوبيا الجامحة، يشعلان أجواء "قطار ميكي القصصي"

باعتباره موطنًا لعالم من التجارب السحرية المستوحاة من دافي وأصدقائه وسلسلة زوتوبيا الجامحة، أصبح منتجع شنغهاي ديزني وجهة لا بد من زيارتها لعشّاق هذه القصص والشخصيات لتجربتها كما لم يحدث من قبل. واليوم، يمنح المنتجع ضيوفه المزيد مما يتطلعون إليه من خلال مقاطع مطوّرة حديثًا من قطار قصص ميكي، والتي من المقرر أن تضفي على الموكب مزيدًا من السحر والإبهار.



يتقدّم مسار الموكب، قبل قطار ميكي القصصي الأيقوني، عرض FriendSHIP ! الجديد والمحبّب، وهو عرض ما قبل الموكب الخاص بدافي وأصدقائه. وتتميّز العربة الجديدة بتصميم ذهبي متلألئ على شكل سفينة، مزدانة بأمواج مرِحة وتفاصيل جذابة مثل المنظار المثبّت، لتضع النغمة الاحتفالية للموكب بما يعكس الفرح والدفء وروح التكاتف التي تميّز الأصدقاء وقصصهم. وسيستقلّ الأصدقاء السبعة جميعًا العربة وهم يرتدون أزياء احتفالية جديدة نابضة بالألوان، كما سينضم بعض الضيوف المختارين إلى الموكب ويسيرون خلفه ليصبحوا بأنفسهم جزءًا أساسيًا من هذا السحر.



ستنضم وحدة جديدة كليًا من زوتوبيا إلى قطار ميكي القصصي، داعية الجميع للصعود على متن حافلة الحفلات الموسيقية الخاصة بالنجمة غزلان للاحتفال في أجواء حماسية لا تُنسى! وبقيادة الثنائي الديناميكي جودي هوبس ونيك وايلد، تنتقل الأجواء إلى مستوى أعلى من الحماس بمشاركة فرقة من راقصي زوتوبيا الجامحين، إلى جانب مجموعة من سكان زوتوبيا الذين يقفزون ويدورون على الإيقاعات المتنقلة التي يعزفها منسّق الأغاني المقيم في زوتوبيا، الضابط كلاوهاوزر. وحول الحافلة، تهتف بحماس فرقة نابضة بالحياة من سكان زوتوبيا: حيث يلتف غاري دي سنيك في حركات بهلوانية، ويطلّ عمدة زوتوبيا الجديد براين ويند دانسر بثقة من الحافلة، كما تنضم عائلة السيد بيغ اللطيفة والعديد من الشخصيات الأخرى إلى أجواء المرح، لترتفع الطاقة مع العروض المليئة بالحيوية لأغنيتي " Try Everything " من فيلم زوتوبيا و" Zoo " من زوتوبيا 2.





عرض Illuminate ! الليلي المبهر احتفال ليلي يضيء القلعة بخاتمة سحرية وفقرة جديدة كليًا مستوحاة من فيلم "أمنية"

يُقدَّم العرض الليلي الأيقوني Illuminate ! A Nighttime Celebration على أكبر وأطول قلعة لديزني في العالم. وقد أُعيد تصوره ليتضمن ختامًا كبيرًا جديدًا حصريًا لعيد الميلاد، "السحر معًا: احتفال خاص لعيد الميلاد العاشر". ويجمع هذا العرض المُحدّث بسلاسة بين قصص ديزني الكلاسيكية والمؤثرات البصرية المبهرة والصوتيات الآسرة ليكرّم هذه المناسبة الاستثنائية بمزيد من السحر والدهشة. وسيظهر ميكي وسط وميض من شرارات السحر أمام القلعة، مرتديًا زيه الساحر الفخم الخاص بالذكرى العاشرة، ليحيّي الضيوف ويدعو الجميع للاحتفال بعيد ميلاد شنغهاي ديزني لاند العاشر معًا. ومع تصاعد ألحان الموسيقى، يُلقي ميكي سحره على القلعة وعبر حدائق الخيال، لتتحول المساحة إلى مشهد احتفالي نابض بالحياة، حيث ترقص النوافير، وتتلألأ أشعة الليزر، وتشتعل الألعاب النارية في السماء. وبفضل المؤثرات الإضافية في حدائق الخيال وعلى القلعة، ينغمس الضيوف في لحظات من سحر ديزني كما لم يحدث من قبل، ويُدعون لاستعادة الفرح والدهشة والمشاعر العميقة التي تثيرها زيارة شنغهاي ديزني لاند. ومما يزيد المشهد سحرًا، يقدّم العرض المحدّث فقرة جديدة مستوحاة من فيلم "أمنية" من إنتاج استوديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة، بمشاركة ستار وآشا وكلمات الأغنية الملهمة " This Wish ".

إلى جانب هذه العروض الثلاثة المبهرة، يتألّق فريق Star Squad الجديد بأزياء احتفالية مرصّعة بالنجوم، ليضفي مزيدًا من سحر الذكرى العاشرة على عروض ومناسبات موسمية أخرى على مدار العام. وانطلاقًا من فصل الربيع، سيدعو الراقصون النشيطون الضيوف للمشاركة في أجواء المرح في كل مكان، منذ اللحظات القليلة التي تسبق عرض " FriendSHIP! مسيرة دافي وأصدقائه الخاصة التمهيدية"، ثم يدعونهم للحظات الصيف المائية المرحة مع تشيب وديل في حدائق الخيال، والموكب الخريفي الممتع المخيف الطريف، ولقاء أميرات ديزني وأمرائها في حفل الشتاء الملكي الراقص، وحفل شارع زوتوبيا الصاخب خلال السنة الصينية الجديدة.

أزياء عيد ميلاد متلألئة، مأكولات خاصة، وهدايا تمنح الضيوف مزيدًا من طرق المشاركة في السحر

منذ لحظة وصول الضيوف، يلفّ سحر عيد الميلاد أرجاء منتجع شنغهاي ديزني. فمن الديكورات، والأزياء، وتجارب الطعام، إلى المقتنيات التذكارية، تتكامل كل التفاصيل للاحتفال بالذكرى العاشرة وخلق المزيد من الفرص للضيوف للمشاركة، في أجواء تتلألأ بمزيد من الفرح والدفء وروح المشاركة.

ديكورات متلألئة تكسي الوجهة السعيدة بسحر عيد الميلاد

تضفي الديكورات الجديدة المبهرة أجواءً احتفالية وإطلالة جديدة لعيد الميلاد على المنتجع، بدءًا من المتنزه وديزني تاون وصولًا إلى فندقي المنتجع ذوي الطابعين المميزين. وعند بوابة الدخول، يرى الضيوف في استقبالهم مجسم ميكي الزهري الجديد الذي يتضمن شعار الذكرى العاشرة وقبعة عيد ميلاد ميكي المرِحة لينغمسوا في أجواء الاحتفال منذ اللحظة الأولى لدخولهم المتنزه. وتتلألأ النجوم السحرية بالأمنيات على امتداد كل طريق، فيما تنتظر عناصر خفية للذكرى العاشرة أن يكتشفها الضيوف عند كل منعطف.





أصدقاء ديزني يضيئون الاحتفال بأزياء وإكسسوارات جديدة

احتفالًا بالذكرى العاشرة، يتأنّق ميكي والأصدقاء ودافي وأصدقاؤه بإطلالات حصرية جديدة صُممت خصيصًا لهذه المناسبة الكبرى. وبالتركيز على موضوع الاحتفال المتلألئ، تتوهج الأزياء بسحر نجوم الأمنيات، مضيفةً

بريقًا لامعًا إلى كل لحظة ثمينة يقضيها الضيوف مع شخصياتهم المفضلة. وكجزء من هذه الأجواء السحرية، سيرتدي أعضاء فريق منتجع شنغهاي ديزني بطاقات أسماء جديدة خاصة بالذكرى العاشرة، تحمل شعار الاحتفال ونجمتين شهابيتين تحيط بهما دوّامة خيالية من غبار الجنيات، ليواصلوا إثراء رحلة كل ضيف بذكريات سحرية تدوم مدى الحياة.





ولائم ومأكولات عيد الميلاد تحتفي بعقد من نكهات ديزني الشهية وتقدّم نكهات جديدة على مستوى البلاد

أعدّ منتجع شنغهاي ديزني مأدبة عامرة من الوجبات الخفيفة والمشروبات الشهية، داعيًا الضيوف إلى الاستمتاع بأجواء الاحتفالات طوال العام. واحتفالًا بإحدى عادات عيد الميلاد المميزة في الصين، يقدّم المنتجع تشكيلة متنوعة من أطباق نودلز الأمنيات السحرية بعدة مواقع، مما يسمح للضيوف بالمشاركة في هذه العادة المحببة. وتتواصل الرحلة الذوقية بنكهات مميّزة مستوحاة من مدن صينية مختلفة، لتمنح الضيوف من أنحاء البلاد خيارات واسعة لتذوّق مأكولات فريدة بلمسة ديزني. كما يعيد المنتجع تقديم أشهر وجباته الخفيفة مع برنامج عودة الحلويات السحرية، احتفاءً بمحبة الضيوف الطويلة لهذه الأنواع المفضلة لدى المعجبين خلال العشر سنوات السابقة. ولمتعةٍ لا تنتهي، يمكن للضيوف اصطحاب تذكارات طعام مستوحاة من الذكرى العاشرة—مثل دلاء الفشار، والأكواب، ومجموعة من مشابك القشّات المستوحاة من أشهر وجبات المنتزه—إلى منازلهم. وطوال فترة الاحتفال، يدعو الدليل الشهري "مأكولات ميكي المفضلة: الأصناف المفضّلة في عيد الميلاد العاشر" الضيوف لاستكشاف وتذوق تشكيلة شهية من النكهات، مما يجعل كل زيارة إلى المنتجع عبارة عن مغامرة طهي .





اقتناء السحر مع مجموعات حصرية من منتجات الذكرى العاشرة الزاخرة بالمزيد من الخيارات للتخصيص والتفاعل

بمناسبة الذكرى العاشرة التاريخية، يطلق منتجع شنغهاي ديزني تشكيلة مبهرة من المجموعات الحصرية التي تمنح الضيوف طرقًا لا حصر لها لاقتناء جزء من السحر. وتُعدّ هذه التشكيلة أكبر مجموعة مخصّصة من المنتجات في تاريخ المنتجع، إذ تضم دمى وميداليات مفاتيح أيقونية لا غنى عنها، وملابس جديدة كليًا، وإكسسوارات، ومقتنيات لهواة الجمع، وغيرها الكثير. وتزيّن القطع تصاميم خلّابة تُبرز ميكي ماوس ودافي وأصدقائه وقلعة الحكايات المسحورة وغيرها من الرموز المحبوبة، لتتيح للضيوف استعادة أسعد ذكرياتهم مع ديزني مرارًا وتكرارًا. وأُضيفت عناصر تصميم تفاعلية وشخصية جديدة خصيصًا للذكرى العاشرة، مما يمنح الضيوف من جميع الأعمار طرقًا مبتكرة للتعبير عن أنفسهم وبناء روابط اجتماعية ذات معنى. ومن أبرز هذه الإضافات عصا سحرية جديدة كليًا ترتقي بالتجربة الغامرة خطوةً أبعد، إذ تمنح الضيوف القدرة الخاصة على استحضار السحر وجمعه داخل المنتزه.

تجارب تفاعلية تجلب مزيدًا من السحر إلى كل ركن من أركان المنتجع بمشاركة الضيوف



من المنتجع إلى الحياة اليومية، تدعو التفاعلات السحرية عبر المساحات المادية والرقمية الضيوف ليكونوا جزءًا من القصة يرقصون ويلعبون ويصنعون لحظات مبهجة مع تنامي السحر.

الانضمام إلى أعضاء فريق ديزني لخلق المزيد من السحر

من الصباح وحتى الليل، يكون أعضاء الفريق على أتم الاستعداد لصنع لحظات فريدة من الفرح تحت شعار "معكم السحر يكتمل!"، مضيفين السحر إلى أدق تفاصيل تجربة الضيوف، من الأعمال الفنية الأرضية ذات الطابع الخاص، وتجارب التسوق وتناول الطعام، إلى احتفالات أعياد الميلاد والذكرى السنوية. وفي أوقات وأماكن مختلفة على مدار اليوم، يظهر فريق Magic Squad بملابس جديدة متلألئة مستوحاة من شعار الذكرى العاشرة، ليشعل لحظات من المرح مع الضيوف عبر إيماءات مرِحة وحركات رقص وتفاعلات مفاجئة تمتد طوال فترة الاحتفال في كل أرجاء المنتجع.





إضافة بريق لكل لحظة مع " My Magic Star "

في كل يوم، وحتى خارج المنتزه، يواصل سحر عيد الميلاد تألّقه للضيوف والمعجبين في كل مكان بنقرة واحدة فقط على برنامج WeChat الصغير الجديد أو صفحة " My Magic Star " في تطبيق



Shanghai Disney Resort . وقبل الوصول، يمكن للضيوف البدء بإنشاء نجمتهم السحرية المخصّصة، والمشاركة في سحب بطاقات سحرية يومية، والحصول على حوافز وقسائم خاصة لإضفاء المزيد من الحماس على زيارتهم القادمة. وبعد الدخول إلى المنتزه، يمكن للضيوف إضاءة إحدى شخصيات ديزني في Star Group ، والتقاط ذكريات عزيزة باستخدام قوالب الصور والفيديو ذات الطابع الخاص، ومشاركة الفرح مع أحبّائهم.





سحر متجدّد مع كل زيارة

ولجعل كل زيارة مليئة بالمفاجآت السارّة، سيطلق المنتجع تذاكر احتفالية جديدة كليًا للذكرى العاشرة ابتداءً من 20 مارس. وتضمّ هذه التذاكر أكثر من 30 شخصية محبوبة من ديزني، وقد صُممت كسلسلة ألغاز قابلة للجمع يمكن تركيبها عبر الزيارات المتعددة لاستكمال المجموعة كاملة. وفوق ذلك، تتضمن كل تذكرة جزءًا من أحد معالم شنغهاي ديزني لاند الأيقونية، يمكن استخدامه لالتقاط صور إبداعية وممتعة مع المعلم الحقيقي في الخلفية للحصول على لقطة غلاف ألبوم مثالية.





الانغماس في سحر عيد الميلاد في ديزني تاون والفنادق

طوال العام، تمتد الاحتفالات أيضًا إلى ديزني تاون، حيث تنتظر الضيوف لمسات خاصة على العروض الموسمية الكلاسيكية ومفاجآت عيد الميلاد. لتقديم المزيد من العروض الاحتفالية في هذا الربيع، يستطيع الضيوف الاستمتاع بسوق الشاطئ، أو ابتكار تذكار فريد في ورشة عمل تفاعلية، أو اكتشاف روائع الربيع في جولة مشي مليئة بالمغامرات. ومع كثرة ما يدعو للاحتفال في أرجاء المنتجع، يمكن للضيوف الاقتراب أكثر من السحر عبر مغامرات تمتد لعدة أيام وإقامات ليلية في فندقي المنتجع. ومن الترحيب الحار ومفاجآت عيد الميلاد داخل الغرف، إلى جولة البحث المرِحة عن الرقم "10" المخفي، يملأ سحر عيد الميلاد كل لحظة من لحظات الإقامة.





استكشاف باقة عيد ميلاد سحرية مع عروض تذاكر حصرية

تمنح عروض تذاكر الذكرى العاشرة الجديدة الضيوف مزيدًا من الطرق لتصميم احتفالهم المثالي، سواء لأنفسهم أو لمجموعاتهم. وتضم هذه الباقات الخاصة مجموعة متنوعة من الخيارات التي تشمل باقات عائلية مع مناطق مشاهدة محجوزة للعروض التي لا بد من مشاهدتها، وكتب إرشادية حصرية لعيد الميلاد العاشر وغيرها المزيد. وتتوفر أيضًا باقات تذاكر منتزه مستقلة، وكل منها مقرون بالمفاجآت الاحتفالية المميزة، لتغمر الضيوف بالسحر في كل خطوة من رحلتهم مع هذه التشكيلة من عروض تذاكر عيد الميلاد العاشر.

الذكرى العاشرة المهيبة تقترب، وفصل جديد ومثير من الخيال والدهشة على وشك أن يبدأ. انضموا إلى الاحتفال واصنعوا المزيد من اللحظات السحرية معًا ابتداءً من 20 مارس 2026! معكم السحر يكتمل!

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2920964/image.jpg