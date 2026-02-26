上海ディズニーリゾート「10周年バースデー・セレブレーション」を開催あなたと過ごした10年間のマジックを、一緒に祝おう！

１年を通して展開される特別な体験と、尽きることのない感動をお届けします！

上海、2026年2月26日 /PRNewswire/ -- 旧暦正月十日にあたるこの日、上海ディズニーリゾートは「あなたとならもっとマジカル」をテーマにした「10周年バースデー・セレブレーション」を、2026年3月20日より盛大に開幕することを正式に発表しました。この日は、「国際幸福デー」でもあり、中国本土初のディズニーリゾートとして誕生した上海ディズニーリゾートは、まもなく迎える節目となる開園10周年を記念し、10年にわたり紡いできた魔法と喜びを、次なる輝かしい章へと昇華させます。春以降、１年を通して楽しめる没入感あふれる祝祭が、上海ディズニーランドをはじめ、2つのディズニーホテル、ディズニータウン、そしてリゾート全域へと広がります。国内外からお越しいただくゲストの皆さまと共に、このかけがえのない瞬間をお祝いしましょう。

上海ディズニーリゾートのプレジデント兼ゼネラルマネージャーのアンドリュー・ボルスタインは、次のように述べました。「グランドオープンから約10年にわたり、上海ディズニーリゾートは想像力の限界に挑み続け、ディズニーならではのストーリーテリングと創造性をあらゆる瞬間に織り込みながら、世界中のゲストに年齢を問わず、魔法のような体験をお届けしてきました。このかけがえのない旅、情熱あふれるキャストメンバー、信頼できるパートナーの皆さま、そして何より、私たちに新たなインスピレーションを与え、まさに魔法そのものであるゲストの皆さまがいなければ実現できなかったものです。10周年バースデーを祝うため、キャストメンバーは過去2年にわたり、心を込めて壮大なセレブレーションの準備を進めてきました。これから迎える1年も、ゲストの皆さまと共に、さらなる魔法を創り出していけることを心から楽しみにしています。」

2025年12月31日、上海ディズニーリゾートは「10周年バースデー・セレブレーション」の幕開けに先駆け、オフィシャルロゴとテーマ「あなたとならもっとマジカル」を発表しました。このテーマは、ゲストやファンの皆さま一人ひとりへの感謝と、リゾートがこれからもお届けしたい想いを込められています。「あなたとならもっとマジカル」は、リゾートとともに魔法を創り、そして今もその魔法を分かち合い続けてくださるすべての方々への、心からのオマージュです。このスピリットは、過去10年間で数えきれない夢を叶え、かけがえのない思い出を育んできた特別な場所。セレブレーション期間中、「あなたとならもっとマジカル」という想いは、壮大なエンターテイメントから細部に宿るこだわった演出まで、リゾートのあらゆる体験に溶け込み、すべての人を魔法の世界へと温かく招待します。

三つ進化した新エンターテイメント体験が、ゲストをさらに魔法の世界へ

長年にわたり多くのゲストに愛され、忘れられない思い出を生み出してきたディズニーならではのエンターテイメントが、「10周年バースデー・セレブレーション」にあわせて新たな次元へと進化します。スケールはさらに壮大に、演出はより華やかに、そして物語の世界により深く没入できる体験が、これまで以上に広がります。数々の魅力的なエンターテイメントの中でも、三つの全く新しい、または大胆に生まれ変わった体験がセレブレーションの中心となり、圧倒的なビジュアル、魅惑的なサウンド、そして心に響く感動でゲストを包み込み、誰もが"その場にいる"実感を持てる、新しいマジカルな瞬間を創り出します。

全く新しいショー「ザ・ハート・オブ・マジック」が初登場！新たなステージやキャラクター、特別デザインの衣装、そして懐かしいディズニーの名曲とともに、感動の物語が幕を開ける

「10周年バースデー・セレブレーション」のために特別に制作された新キャッスルショー「ザ・ハート・オブ・マジック」が、リニューアルされたエンチャンテッド・ストーリーブック・キャッスルのステージでついに初披露されます。このたび大幅に拡張されたキャッスルステージには、3つの新設サテライトステージとそれをつなぐ橋が加わり、ゲストはこれまで以上に物語の世界へと引き込まれます。全4章で構成される本公演は、ミッキーと仲間たちが城の地下に隠されたクリスタル・グロットへ足を踏み入れ、夢と勇気、そして友情をめぐる、ファンタジックな冒険の旅へと出発します。その旅中に、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオとピクサー・アニメーション・スタジオの『シンデレラ』『くまのプーさん』『塔の上のラプンツェル』『ムーラン』『ヘラクレス』『アナと雪の女王』『トイ・ストーリー』『リメンバー・ミー』『私ときどきレッサーパンダ』の9作品から人気キャラクターたちが次々と登場し、それぞれの物語を鮮やかに描き出します。本公演では、『ヘラクレス』の主人公が上海ディズニーランドに初登場、そして、『リメンバー・ミー』の主人公、ギターを背負った音楽少年ミゲルも、パーク史上初となる主要な役割でステージに立つことになります。特別にデザインされた豪華な衣装、迫力ある舞台美術、心に残るディズニーの名曲、圧倒的なダンスパフォーマンスとともに、世代を超えて楽しめる、魔法に満ちたエンターテイメント体験をお届けします。

「フレンドシップ！ダッフィー＆フレンズのスペシャル・プレパレード」とズートピアのフロートが、「ミッキーのストーリーブック・エクスプレス」に新しい活力を届けます！

ダッフィーたちの心温まる友情の物語から「ズートピア」の冒険体験まで、上海ディズニーリゾートは、今や多くのファンが必ず訪れたいスポットとなっています。ここでは、ゲストの皆さま一人ひとりが、かけがえのないマジカルな旅へと出発します。大好きディズニーの仲間たちと出会い、色とりどりの物語の世界への没入、そして心に残る特別な思い出の創造。「10周年バースデー・セレブレーション」を迎えた今、人気のパレード「ミッキーのストーリーブック・エクスプレス」がさらに進化し、すべてのゲストにとって特別な思い出となる新たな章を刻みます。

「フレンドシップ！ダッフィー＆フレンズのスペシャル・プレパレード」は、「ミッキーのストーリーブック・エクスプレス」に先駆けて登場。波のモチーフ、望遠鏡などのディテールで彩られた、金色に輝く船をイメージした新フロートが、温かさと喜びに満ちた雰囲気でパレードの幕開けを飾ります。7人のダッフィーと仲間たちはカラフルな新コスチュームで登場し、選ばれたゲストもパレードに参加。笑顔とサプライズに包まれたこのひととき、かけがえのない思い出が生まれるでしょう。

全く新しいズートピアのフロートも「ミッキーのストーリーブック・エクスプレス」に登場！ズートピアの人気スター、ガゼルのコンサートバズに乗って、誰でも参加できるエネルギッシュなパーティーが始まります！ジュディとニックが先導し、DJクロウハウザーのビートに合わせ、ズートピアのダンサーや住民たちが会場全体を熱狂の渦へと巻き込んでいきます。個性豊かなズートピアの住民たちが勢ぞろい——ゲイリー・デ・スネークや新市長ウィンドダンサー、Mr.ビッグファミリーなど個性豊かなキャラクターも加わり、『ズートピア』の『トライ・エヴリシング』や『ズートピア2』の新曲『Zoo』にのせて、パレードの熱気を最高潮へと引き上げます。

圧倒的なスペクタクル「イルミネイト！ナイトタイム・セレブレーション」が、魔法のフィナーレと新たな「ウィッシュ」の章で城を彩る

世界最大・最高のディズニーキャッスルで上演される人気ナイトショー「イルミネイト！ナイトタイム・セレブレーション」が、10周年を記念して新たに生まれ変わります。クラシックなディズニーストーリーと圧倒的な映像・音響が融合し、ゲストをこれまでにない"新章"へと誘います。そしてクライマックスには、バースデーセレブレーションのために創られたスペシャルフィナーレ——「10周年バースデー・セレブレーション～MAGIC TOGETHER～ 」が魔法のように幕を開けます。マジシャン衣装をまとったミッキーが、きらめく魔法の火花とともに城の前に登場。来場者の皆さまを温かく挨拶し、一緒にこの記念すべき日を祝います。華やかな音楽が高まりを迎えるなか、ミッキーが魔法をかけると、噴水、レーザー、花火が幻想的に広がり、キャッスルとガーデン・オブ・イマジネーション全体が祝福の光に包まれます。この加わった新たな演出効果により、ゲストはこれまでにないディズニーの魔法の瞬間に包まれ、訪れるたびに胸に刻まれる喜び、驚き、そして心の温もりを、もう一度感じていただけるでしょう。さらに、グレードアップされたショーでは、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ最新作『ウィッシュ』にインスパイアされた新章も登場します。スターとアーシャ、そして主題歌『This Wish』の力強い歌詞とともに、夜空に希望のきらめきを添えます。

この3つの注目エンターテイメントに加え、新たに登場する「マジック・スクワッド」がきらめくバースデー衣装に身を包み、年間を通じて開催される季節ごとのショーにさらなる魔法をプラスします。春には、エネルギッシュなダンサーたちがパレードルートで繰り広げられる「フレンドシップ！ダッフィー＆フレンズのスペシャル・プレパレード」から始め、夏はガーデン・オブ・イマジネーションでチップとデールと楽しむ水遊びのひととき、秋にはハロウィーンパレードに登場。冬にはロイヤル・ボール、春節にはズートピアのストリート・パーティーにも出演し、お祝いムードを盛り上げます。マジック・スクワッドのエネルギッシュなパフォーマンスとともに、10周年のマジックがあふれる瞬間を次々と体験できるでしょう。

きらめくバースデー新衣装、限定グルメ＆グッズで、もっと魔法の世界へ

足を踏み入れたその瞬間から、上海ディズニーリゾートの10周年バースデーの魔法に包まれています。パークを彩るデコレーションやディズニー仲間たちの特別コスチューム、限定グルメや記念アイテムまで、あらゆるディテールが10周年を祝うために心を込めて仕立てられ、ゲストの皆さまがより深くこの特別なひとときに参加できるよう、さまざまな体験をご用意しています。喜びと温もり、そして分かち合う感動が、より一層きらめく一年が始まります。

輝く装飾が、リゾート全体をバースデーの魔法で彩る

上海ディズニーランドから、ディズニータウン、そして2つのテーマホテルに至るまで、リゾート全体が新たなデコレーションに包まれ、10周年バースデーの祝祭ムードが広がります。パークのエントランスには、「10周年バースデー・セレブレーション」ロゴとバースデーハットを身に着けたミッキーの花壇が登場。足を踏み入れた瞬間から、ゲストをお祝いの世界へと誘います。さらに、パークのアベニュー両側には、魔法の星がキラキラと輝き、願いを散りばめています。パーク内のあちこちには10周年を記念したサプライズ要素が隠されており、発見するたびに新たな驚きと喜びが待っています。

ディズニーの仲間たちが、新コスチュームとアクセサリーで祝祭をさらに盛り上げる

「10周年バースデー・セレブレーション」を記念し、ミッキー＆フレンズ、ダッフィー＆フレンズが、この特別な日に新たなセレブレーションスタイルで登場。きらめく祝祭というテーマを中心に、願いを叶えるウィッシングスターをモチーフにしたデザインが、ゲストとのひとときをより輝かせます。また、上海ディズニーリゾートのキャストメンバーも、10周年ロゴと妖精の粉が舞うなかを駆け抜ける流れ星をあしらった新デザインのネームタグを着用し、ゲストの皆さまに心に残る魔法の体験をお届けします。

バースデーグルメで楽しむ、10年間のディズニーならではの味わいを祝う

上海ディズニーリゾートのシェフたちが、期間限定のメインディッシュからスナック、ドリンクまで、1年を通して楽しめる豊富なバースデーメニューをご用意。中国では「誕生日には長寿麺（ロングライフヌードル）を食べる」という縁起の良い習慣があります。この伝統にちなみ、パーク内各所でマジカル・ウィッシュ・ヌードルを提供するほか、中国各地のマジック・スナックをディズニーならではのアレンジで楽しめます。また、過去10年間で多くのゲストに愛されてきた人気スナックも期間限定で復活。懐かしさと喜びの思い出を、ぜひもう一度お楽しみください。そして、10周年デザインのポップコーンバケットやドリンクカップ、人気スナックをモチーフにしたストローアクセサリーなど、見た目も可愛い「食」の記念グッズも多数ラインナップ。美味しい思い出をそのままお持ち帰りいただけます。セレブレーション期間中、「ミッキーのおすすめグルメ―上海ディズニーリゾート10周年バースデー フードマップ」は定期的にリニューアル！パーク内のスペシャルメニューを厳選してご紹介します。お気に入りの味覚の冒険へ出かけましょう！

「10周年バースデー・セレブレーション」限定グッズが登場！パーソナライズとインタラクティブな体験で、魔法をもっと身近に

上海ディズニーリゾート史上最大規模となる限定「10周年バースデー・セレブレーション」グッズコレクションが登場。ぬいぐるみやキーチェーン、アパレル、アクセサリー、コレクタブルアイテムなど、ゲストの皆さまが自分だけの魔法を持ち帰れるよう、多彩なアイテムをご用意しました。このコレクションには、ミッキー＆フレンズやダッフィー＆フレンズ、エンチャンテッド・ストーリーブック・キャッスルなどをあしらったデザインが、幸せな思い出をいつまでもよみがえらせます。さらに、10周年のために、インタラクティブでパーソナライズされたデザイン要素も加わり、「自分らしく表現する」「大切な人とつながる」ことを楽しめます。その中でも特に注目されるのは、新登場の「マジック・スター・ワンド」。パーク内でこの魔法の杖を振ると、特別な力でウィッシングスターを呼び出し、自分のコレクションとして集めることができる、没入感あふれる新しい体験をお楽しみいただけます。

没入型体験が、ゲストとともにリゾートの隅々までにもっと魔法を広がる

リゾート内はもちろん、日常の中にも広がるさまざまな体験を通して、ゲストは物語の一部となり、一緒に踊り、遊び、喜びに満ちたひとときを自ら創り出していきます。ディズニーの魔法は、いつもそばにあります。

ディズニーのキャストメンバーとともに、もっとたくさんの魔法を創り出そう

朝から夜まで、キャストたちはゲスト一人ひとりに寄り添い、「あなたとならもっとマジカル」の瞬間をお届けします。カストーディアルアートやショッピング・ダイニング体験、さらにはお誕生日やアニバーサリーといった記念日のお祝いまで、そのすべてに魔法が込められています。10周年バースデー・セレブレーション期間中は、キラキラと輝く新衣装をまとったマジック・スクワッドのキャストメンバーが、さまざまな時間や場所にサプライズ登場します。遊び心あふれるジェスチャーや軽やかなダンス、思いがけないインタラクションを通して、ゲストと楽しさに満ちた時間を過ごします。

「マイ・マジカル・スター」で、すべての瞬間を輝かせよう

パークの外にいても、10周年バースデーの魔法はいつでもそばに。上海ディズニーリゾート公式アプリ内の「マイ・マジカル・スター」ページ、または「マイ・マジカル・スター」ミニプログラムにて、ゲストやファンの皆さまの日常に、ディズニーの魔法が届きます！来園前には、自分だけのマジカル・スターを作成でき、毎日のマジカルカード抽選も参加できます。スペシャルな特典やインタラクティブな体験をもっと楽しめます。パーク内では、特別なキャラクターたちで構成されたスターグループをライトアップしたり、写真・動画テンプレートを使って思い出のひとコマを素敵に記録したり、その感動を、大切な人と共有することもできます。

訪れるたびに、新たな魔法と出会える

一度きりでは終わらない楽しさを届けるため、上海ディズニーリゾートは2026年3月20日より、「10周年バースデー・セレブレーション」のテーマにしたチケットが新登場。この特別チケットには、30以上の人気ディズニーキャラクターがコレクターズ向けにパズル形式でデザインされており、複数回の来園を通じて全種類を集めることで、ひとつの美しい絵が完成する仕掛けになっています。さらに、各チケットには上海ディズニーランドの象徴的なランドマークがプリントされています。このチケットを持って、実際のスポットを背景に撮影すれば、まるでアルバムの表紙のような、思い出に残る一枚に。

ディズニータウンとホテルで、バースデーの魔法にどっぷり浸かる

一年を通して、ディズニータウンでもお祝いムードが広がります。季節ごとの定番イベントが特別仕様にリニューアルされ、期間限定のサプライズも続々登場。今年の春からは、湖畔のマーケットを散策したり、ワークショップで自分だけの記念品を作ったり、春の魅力を巡るウォーキングツアーに参加したり——ディズニータウンでのお祝いの楽しみ方が、これまで以上に多彩になります。さらに、この特別なセレブレーションをより深く体験したい方には、リゾート内の2つのテーマホテルにご宿泊いただき、複数日にわたるマジカルステイを楽しみいただけます。温かいお出迎えや客室内のバースデーサプライズ、楽しさいっぱいの隠された「10」探しツアーまで、滞在中のすべての瞬間が、バースデーの喜びと魔法に包まれています。

限定チケットパッケージで、バースデーの魔法をまるごと体験

上海ディズニーリゾートの「10周年バースデー・セレブレーション」限定チケットパッケージも登場。ゲストの皆さまにより多様な選択肢をご提供します。ご家族やご友人とご一緒に、またお一人様でも、ご自分にぴったりなプランがラインアップされています。複数のファミリーチケットパッケージをご用意しました。人気エンターテイメントショーの優先観賞エリアや10周年限定のセレブレーションパークガイドなど、スペシャル特典もお届けします。また、1デ―・チケットパッケージもラインアップ。パークチケットに、10周年限定のスペシャルギフトやサプライズ特典を組み合わせることで、旅の最初から最後までマジックを満喫できます。

いよいよ盛大な「10周年バースデー・セレブレーション」が幕を開けます！驚きと想像力に満ちた、まったく新しいマジカルな物語が、2026年3月20日から始まります。上海ディズニーリゾートで、ゲストの皆さまとともに、さらに多くの魔法の瞬間を！あなたとならもっとマジカル！

SOURCE Shanghai Disney Resort