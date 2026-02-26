함께 나누는 마법의 순간+! 상하이 디즈니 리조트, 10주년을 맞아 2026년 3월 20일부터 마법의 생일 파티 시작

2026년 3월 20일부터 1년 내내 펼쳐지는 이번 축제에 여러분을 초대합니다. 오직 상하이에서만 만날 수 있는 새로운 경험과 마법 같은 즐거움을 만끽해 보세요.

상하이, 2026년 2월 26일 /PRNewswire/ -- 중국 설날 열흘째 되는 오늘, 상하이 디즈니 리조트는 다가오는 10주년 기념 축제 '함께 나누는 마법의 순간+(With You, It's Magic+)'를 발표하며 새로운 마법의 시작을 알렸습니다. 중국 본토 최초의 디즈니 리조트라는 특별한 이정표를 기념하는 이번 대규모 축제는 '세계 행복의 날'인 2026년 3월 20일에 시작되어 지난 10년간의 감동과 기쁨을 새로운 장으로 이어갑니다. 올봄부터 상하이 디즈니랜드를 비롯해 리조트 내 두 개의 테마 호텔과 디즈니타운 등 전역에서 1년 내내 다채로운 축제가 펼쳐지며 전 세계 방문객들을 뜻깊은 순간으로 초대합니다.

"상하이 디즈니 리조트는 개장 이후 약 10년 동안 상상력의 경계를 넓히며 디즈니의 이야기와 상상력, 그리고 창의성을 매 순간에 담아 모든 연령대의 방문객에게 마법 같은 경험을 선사해 왔습니다. 이 같은 성과는 헌신적인 캐스트 멤버들과 훌륭한 파트너, 그리고 끊임없는 영감을 주며 마법의 일부가 되어 주신 방문객 여러분 없이는 불가능했을 것입니다."라고 상하이 디즈니 리조트 사장 겸 총괄 매니저 앤드루 볼스타인은 말했습니다. "10주년이라는 뜻깊은 순간을 기념하기 위해 캐스트 멤버들은 지난 2년간 열정과 정성을 다해 축제를 준비해 왔으며 앞으로도 방문객과 함께 더 많은 마법 같은 순간을 나누길 기대합니다."

2025년 12월 31일 공개된 리조트의 새로운 공식 로고와 테마는 '함께 나누는 마법의 순간+(With You, It's Magic+)'라는 1년간의 기념 축제를 여는 서막으로 리조트가 방문객과 팬들에게 전하고자 하는 가치를 담고 있습니다. 이번 기념 축제는 리조트와 함께 마법을 만들어 왔고, 지금도 그 마법을 함께 나누고 있는 모든 이들에게 바치는 진심 어린 헌사입니다. 이러한 정신은 지난 10년간 수많은 꿈이 현실이 되고 소중한 추억이 쌓여온 특별한 공간으로 생생하게 표현됩니다. 기념 기간 동안 '함께 나누는 마법의 순간+(With You, It's Magic+)'는 대규모 엔터테인먼트부터 세심한 디테일까지 리조트 전반에 걸쳐 이어지며 모두가 함께 마법을 나누도록 따뜻하게 초대합니다.

새롭게 단장한 세 가지 환상적인 엔터테인먼트 경험으로 완성되는 마법의 순간

많은 사랑을 받으며 잊지 못할 추억을 만들어 온 디즈니의 대표적인 엔터테인먼트 경험들이 10주년을 맞아 한층 더 진화합니다. 더 웅장해진 스케일과 눈부신 연출, 그리고 이야기 속으로 한 걸음 더 가까이 다가갈 수 있는 다채로운 순간들이 펼쳐집니다. 다양한 쇼와 엔터테인먼트 프로그램 속에서 새롭게 재해석된 세 가지 경험이 중심이 되어 환상적인 비주얼과 사운드로 방문객을 감싸며 함께 나누는 마법 같은 순간을 선사합니다.

새로운 디즈니 캐릭터와 새로운 모습, 클래식 디즈니 멜로디가 어우러진 완전히 새로운 대형 엔터테인먼트 쇼 마법의 중심(The Heart of Magic), 마법의 동화책 성 스테이지에서 첫 공개

10주년 기념을 위해 특별히 제작된 '마법의 중심(The Heart of Magic)'은 새롭게 추가된 세 개의 위성 무대와 이를 잇는 연결 다리를 통해 한층 더 몰입감 넘치는 경험을 선사하며 마법의 동화책 성의 새롭게 단장한 동화책 성 스테이지에서 장대한 여정을 펼쳐냅니다. 총 네 개의 장으로 구성된 이 작품은 미키와 친구들이 마법의 동화책 성 아래에 숨겨진 마법의 세계로 떠나, 마법의 심장을 되찾기 위한 모험을



시작하는 이야기로 문을 엽니다. 여정 속에서 신데렐라, 위니 더 푸, 라푼젤, 뮬란, 헤라클레스, 겨울왕국, 토이 스토리, 코코, 터닝 레드 등 월트 디즈니 애니메이션 스튜디오와 픽사 애니메이션 스튜디오의 인기 작품 속 사랑받는 캐릭터들이 무대에 올라 각자의 이야기를 생생하게 펼쳐 보입니다. 이 가운데 헤라클레스는 이번 쇼를 통해 상하이 디즈니랜드에 처음 등장하며 좀처럼 만나기 어려웠던 미겔 역시 최초로 주요 파크 무대에 올라 특별한 순간을 선사합니다. 쇼를 위해 특별히 디자인된 화려한 의상과 압도적인 무대 연출, 시대를 초월한 디즈니 음악, 그리고 몰입도 높은 이야기가 어우러진 '마법의 중심(The Heart of Magic)'은 모든 연령대의 방문객을 환상적인 엔터테인먼트 세계로 이끌며 디즈니가 전하는 진정한 마법의 의미를 함께 발견하게 합니다.

우정을 싣고 떠나는 프렌드쉽(FriendSHIP)! 더피와 친구들의 특별 프리 퍼레이드와 에너지 넘치는 주토피아 퍼레이드 유닛으로 한층 더 강렬해진 미키의 스토리북 익스프레스

더피와 친구들의 따뜻한 이야기부터 주토피아 시리즈의 역동적인 세계까지, 다양한 마법 같은 경험의 중심지로 자리 잡은 상하이 디즈니 리조트는 팬들이 사랑하는 캐릭터와 이야기를 그 어느 때보다 생생하게 만날 수 있는 필수 여행지로 사랑받아 왔습니다. 이제 미키의 스토리북 익스프레스에 새롭게 업그레이드된 구간들이 더해지며 퍼레이드는 한층 더 풍성한 즐거움과 마법으로 가득 찬 순간들을 선사합니다.



상징적인 미키의 스토리북 익스프레스에 앞서 퍼레이드 루트를 따라 항해하듯 등장하는 것은 더피와 친구들의 특별 프리 퍼레이드 우정을 싣고 떠나는 배, 프렌드쉽(FriendSHIP)!입니다. 반짝이는 황금빛 배를 연상시키는 디자인에 장난스러운 파도와 망원경 등 아기자기한 디테일이 더해진 새로운 플로트는 친구들이 전하는 기쁨과 따뜻함, 그리고 함께하는 즐거움으로 퍼레이드의 분위기를 한껏 끌어올립니다. 일곱 명의 친구들은 모두 화사한 새 기념 의상을 입고 플로트에 탑승하며 일부 방문객들은 퍼레이드에 직접 참여해 마법 같은 순간의 주인공이 됩니다.



완전히 새로운 주토피아 퍼레이드 유닛이 미키의 스토리북 익스프레스에 합류합니다! 슈퍼스타 가젤의 콘서트 버스에 올라타 열정적인 파티를 즐겨보세요. 주디 홉스와 닉 와일드가 이끄는 이 퍼레이드는 주토피아의 개성 넘치는 댄서들과 주민들이 주토피아의 DJ 클로하우저 경관이 선사하는 신나는 비트에 맞춰 춤추고 뛰어오르며 열기를 최고조로 끌어올립니다. 버스 주변에서는 활기찬 주토피아 주민들이 곳곳에서 환호하며 파티의 열기를 더합니다. 게리 드 스네이크의 유쾌한 퍼포먼스와 새로운 주토피아 시장 브라이언 윈드댄서의 당당한 모습, 그리고 귀여운 미스터 빅 패밀리를 비롯한 다양한 캐릭터들이 어우러져 'Try Everything'과 'Zoo'의 경쾌한 음악과 함께 퍼레이드를 한층 더 뜨겁게 달굽니다.

눈부신 야간 스펙터클 일루미네이트(Illuminate)! 마법 같은 피날레와 새로운 위시(Wish) 테마 장면으로 완성되는 성의 밤

세계에서 가장 크고 높은 디즈니 성을 배경으로 펼쳐지는 상징적인 야간 스펙터클 일루미네이트(Illuminate)!가 '10주년 기념 특별 피날레인 매직 투게더(Magic Together: A Special 10th Birthday Celebration)'와 함께 새롭게 돌아옵니다. 클래식 디즈니 스토리와 압도적인 비주얼, 웅장한 사운드가 더 완벽하게 어우러진 이번 쇼는 10주년이라는 역사적인 순간을 더욱 마법 같은 경이로움으로 기념합니다. 쇼의 절정을 장식하는 화려한 피날레에서는 10주년 기념 마술사 의상을 입은 미키 마우스가 반짝임과 함께 성 앞에 등장해 방문객을 맞이하며 상하이 디즈니랜드의 10주년을 함께 축하하도록 초대합니다. 음악이 울려 퍼지는 순간, 미키가 성과 상상의 가든 전반에 마법을 펼치면 분수가 춤추고 레이저가 빛나며 불꽃놀이가 밤하늘을 수놓아 공간 전체가 축제의 장으로 변신합니다. 성은 물론 상상의 가든 곳곳에 더해진 다채로운 특수 효과를 통해 방문객들은 그 어느 때보다 깊이 디즈니 마법에 몰입하며 상하이 디즈니랜드에서만 느낄 수 있는 기쁨과 경이로움, 그리고 가슴 벅찬 감동을 다시 한번 경험하게 됩니다. 여기에 황홀함을 더하기 위해 월트 디즈니 애니메이션 스튜디오의 작품 위시(Wish)에서 영감을 받은 새로운 연출도 추가됩니다. 스타와 아샤가 등장해 '소원을 빌어(This Wish)'의 희망찬 메시지를 전합니다.



이 세 가지 특별한 공연과 함께, 별빛 가득한 축하 의상을 입은 새로운 스타 스쿼드가 등장해 연중 내내 펼쳐지는 다양한 시즌 쇼와 퍼포먼스에 10주년의 마법을 더합니다. 올봄, 프렌드쉽(FriendSHIP)! 더피와 친구들의 특별 프리 퍼레이드 시작 전부터 에너지 넘치는 댄서들이 방문객들을 축제의 즐거움 속으로 초대합니다. 여름에는 상상의 가든에서 칩과 데일과 함께하는 시원한 물놀이가, 가을에는 장난기 가득한 스푹타큘러(Spook-tacular) 퍼레이드가 펼쳐집니다. 겨울에는 디즈니 프린세스와 왕자들을 만날 수 있는 로열 윈터 볼(Royal Winter Ball)이 이어지며, 중국 설날 기간에는 주토피아 스트리트 파티로 사계절 내내 다채로운 즐거움이 이어집니다.

반짝이는 생일 의상과 간식, 선물로 더 많은 방식의 마법 참여

상하이 디즈니 리조트는 방문객이 도착하는 순간부터 10주년 생일의 마법으로 가득 찬 공간으로 펼쳐집니다. 장식과 의상, 다이닝, 상품에 이르기까지 모든 요소가 10주년 기념 축제를 위해 어우러지며 방문객들이 기쁨과 따뜻함, 그리고 함께 나누는 경이로운 순간을 더 풍성하게 경험할 수 있도록 합니다.

반짝이는 장식들이 리조트 전역을 생일의 마법으로 수놓아 모두가 행복해지는 축제의 분위기 완성

파크와 디즈니타운, 그리고 리조트 내 두 개의 테마 호텔에 이르기까지 눈부신 새로운 장식이 더해져 리조트 전체에 생동감 넘치는 생일 분위기와 새로운



축제의 얼굴을 선사합니다. 입구 게이트에는 10주년 기념 로고와 미키 마우스의 사랑스러운 생일 모자를 장식한 새로운 미키 화단이 설치되어 공원에 들어서는 순간부터 방문객들을 축제의 설렘 속으로 이끕니다. 길을 따라 반짝이는 마법의 별들이 소원을 담아 빛나고, 곳곳에는 숨겨진 10주년 기념 요소들이 기다리며 발견의 즐거움을 더합니다.

새로운 패션과 액세서리로 완성된 디즈니 친구들과 함께하는 10주년 기념 축제의 눈부신 순간

10주년을 기념해 미키와 친구들, 더피와 친구들은 이번 축제를 위해 특별히 제작된 새로운 전용 의상을 선보입니다. 반짝이는 축제 테마를 중심으로 디자인된 의상에는 소원을 담은 별빛 마법이 가득 담겨, 방문객들과 함께하는 모든 소중한 순간을 더 빛나게 합니다. 상하이 디즈니 리조트의 캐스트 멤버들 역시 10주년 기념 로고와 두 개의 별똥별, 그리고 요정 가루가 어우러진 새로운 10주년 명찰을 착용하고 방문객 여정 곳곳에 평생 기억될 마법 같은 순간을 더합니다.

지난 10년의 디즈니 풍미를 되새기며 새로운 맛의 즐거움을 전하는 10주년 기념 만찬과 간식

상하이 디즈니 리조트는 다양한 요리와 간식, 음료로 구성된 풍성한 메뉴를 선보여 방문객들이 1년 내내 축제의 맛을 만끽할 수 있도록 준비했습니다. 중국을 대표하는 생일 축하 전통을 함께 나누기 위해, 리조트 곳곳에서 특별한 매직 위시 누들(Magic Wish Noodles)을 선보입니다. 중국 각지의 도시에서 영감을 받은 시그니처 풍미가 더해져 전국에서 찾아온 방문객들은 디즈니만의 감성이 어우러진 다채로운 미식 경험을 즐길 수 있습니다. 또한 매지컬 트리트 리턴즈(Magical Treat Returns) 프로그램을 통해 지난 10년간 큰 사랑을 받아온인기 간 식들을 다시 선보이며 팬들의 오랜 애정을 기념합니다. 팝콘 버킷과 컵, 공원의 인기 간식에서 영감을 받은 다양한 빨대 클립 등 10주년 테마의 다이닝 기념품도 준비되어 축제의 즐거움을 집으로 가져갈 수 있습니다. 월별 가이드 '미키 마우스가 추천하는 10주년 인기 메뉴 (Mickey Mouse's Picks: 10th Birthday Foodie Favorites)'를 통해 정기적으로 새로운 맛을 탐험하며 리조트를 방문할 때마다 특별한 미식을 경험해 보세요.

개인 맞춤 요소를 강화한 특별한 10주년 기념 상품 컬렉션으로 오래도록 간직하는 마법 같은 순간

10주년이라는 뜻깊은 이정표를 맞아 상하이 디즈니 리조트는 마법의 일부를 일상으로 가져갈 수 있는 다채로운 한정 컬렉션을 선보입니다. 리조트 역사상 최대 규모로 구성된 이번 상품 라인업에는 상징적인 봉제 인형과 키체인, 새로운 의류와 액세서리, 수집 아이템 등 다양한 상품이 포함됩니다. 미키 마우스와 더피와 친구들, 마법의 동화책 성 등 사랑받는 디즈니 아이콘을 담은 감각적인 디자인의 신상품들은 가장 행복했던 디즈니의 추억을 언제든 다시 떠올릴 수 있게 해 줍니다. 특히 10주년을 맞아 새롭게 추가된 참여와 개인 맞춤형 디자인 요소를 통해 모든 연령대의 방문객들이 자신만의 방식으로 개성을 표현하고 의미 있는 교감을 나눌 수 있습니다. 그중에서도 새롭게 선보이는 마법 지팡이는 공원 곳곳에서 마법을 소환하고 수집할 수 있는 특별한 경험을 제공하며 몰입형 즐거움을 한층 더 확장합니다.

방문객과 함께 만들어지는 다양한 경험으로 가득한 리조트 곳곳의 마법

리조트에서 일상까지 이어지는 물리적, 디지털 공간 전반의 마법 같은 상호작용을 통해 방문객들은 춤추고 놀며 이야기에 직접 참여하고 마법이 커져가는 가운데 즐거운 순간들을 함께 만들어갑니다.

디즈니 캐스트 멤버들과 함께 완성하는 더 많은 마법

아침부터 밤까지 캐스트 멤버들은 테마형 바닥 아트와 쇼핑, 다이닝 경험은 물론 생일과 기념일을 위한 특별한 순간까지, 방문객 여정의 모든 디테일에 마법을 더하며 기쁨 가득한 "함께 나누는 마법의 순간+"을 선사합니다. 10주년 기념 로고에서 영감을 받은 반짝이는 새 의상을 입은 매직 스쿼드는 하루 중 예기치 않은 순간과 장소에 등장해 장난스러운 제스처와 댄스, 깜짝 상호작용으로 축제 기간 내내 리조트 곳곳에 즐거운 에너지를 불어넣습니다.

'나의 마법 별(My Magic Star)'과 함께 모든 순간을 빛나게 하는 특별한 반짝임

공원 안은 물론 그 너머에서도, 생일의 마법은 위챗(WeChat) 미니 프로그램 또는 상하이 디즈니 리조트 앱 내 '나의 마법 별(My Magic Star)' 페이지를 통해 단 한 번의 터치로 매일매일 손님과 팬들에게 반짝입니다. 파크에 도착하기 전, 방문객들은 나만의 마법 별을 만드는 것부터 시작해 매일 진행되는 마법 카드 뽑기에 참여하며 새로운 엔터테인먼트를 즐길 수 있습니다. 이러한 다양한 참여 프로그램을 통해 특별한 혜택과 쿠폰을 하나씩 열어 가다 보면 다가올 방문은 더욱 설레는 모험으로 채워집니다. 공원에 입장한 뒤에는 특별한 디즈니 캐릭터 스타 그룹에 불을 밝히고, 테마 사진과 영상 템플릿을 사용하여 소중한 추억을 남기며 사랑하는 이들과 기쁨을 나눌 수 있습니다.

방문할 때마다 새롭게 펼쳐지는 마법

모든 방문객의 하루를 즐거운 놀라움으로 가득 채우기 위해 리조트는 3월 20일부터 완전히 새로운 10주년 기념 파크 티켓을 선보입니다. 30종의 사랑받는 디즈니 캐릭터가 담긴 이 티켓은 수집형 퍼즐 시리즈로 구성되어 여러 번의 방문을 통해 하나의 완성된 세트를 만들 수 있습니다. 각 티켓에는 상하이 디즈니랜드를 상징하는 랜드마크 일부가 포함되어 있어 실제 랜드마크를 배경으로 창의적이고 재미있는 사진을 촬영하며 특별한 앨범 커버 같은 순간을 남길 수 있습니다.

디즈니타운과 호텔에서 경험하는 생일의 마법

연중 내내 디즈니타운 전역에서도 축제가 이어지며 클래식한 시즌 콘텐츠에 생일 테마를 더한 특별한 즐거움과 깜짝 선물이 기다리고 있습니다. 올봄부터 추가로 제공되는 특별한 축제 콘텐츠를 통해, 방문객들은 호숫가 마켓을 즐기고 워크숍에서 나만의 참여형 기념품을 만들거나, 모험 가득한 도보 투어를 통해 봄의 매력을 발견하는 등 그 어느 때보다 다양한 방식으로 축제에 참여할 수 있습니다. 리조트 전반에 걸친 풍성한 축제 속에서, 두 개의 리조트 호텔에서의 다일 일정과 숙박을 통해 방문객들은 마법에 한층 더 가까이 다가갈 수 있습니다. 따뜻한 환영 인사와 객실 속 생일 깜짝 선물, 숨겨진 숫자 '10'을 찾아 떠나는 즐거운 탐험까지, 머무는 모든 순간이 생일의 마법으로 채워집니다.

특별한 티켓 패키지로 완성되는 마법 같은 생일 경험

새롭게 선보이는 10주년 기념 티켓 상품은 개인은 물론 단체 방문객까지, 각자에게 꼭 맞는 축하 경험을 만들어 갈 수 있는 더 많은 선택지를 제공합니다. 이번 특별 패키지에는 가족 대상 숙박 패키지 번들을 비롯해 필수 관람 쇼를 위한 전용 관람 구역 혜택, 독점 10주년 생일 가이드북 등이 포함되어 있으며 그 외 다양한 단독 파크 티켓 번들도 만나보실 수 있습니다. 각 티켓은 10주년만의 특별한 서프라이즈와 결합되어 방문객들이 여정의 시작부터 끝까지 마법 같은 경험에 푹 빠져들게 합니다.

뜻깊은 10주년이 바로 눈앞에 다가왔으며 경이로움과 상상력으로 가득한 새로운 장이 곧 펼쳐집니다. 2026년 3월 20일부터 시작되는 축제에 함께해 더 많은 마법 같은 순간을 함께 만들어 보세요. 함께 나누는 마법의 순간+(With You, It's Magic+)!

