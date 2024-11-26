معهدا TERI و AIST يعقدان مؤتمر RD20 السادس بشكل مشترك في مدينة نيودلهي بالهند

- المؤتمر الدولي لتكنولوجيات الطاقة النظيفة -

طوكيو ، 26 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- سيعقد معهد الطاقة والموارد (TERI) ، واحد من أكبر المعاهد الحكومية الهندية، مؤتمرًا دوليًا ، وهو "مؤتمر RD20 السادس" من 2 ديسمبر إلى 6 ديسمبر 2024 ، في مدينة نيودلهي بالهند ، بالتعاون مع المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة (AIST) ومقره طوكيو.

وتتاح المشاركة على الإنترنت في المؤتمر، بما في ذلك المشاهدة عند الطلب.

يتكون RD20 السادس من الجلسات التالية.

الجلسة الفنية: اﻻﺜﻧﻴﻦ 2 ديسمبر 2024، 09:00-17:30 (بتوقيت الهند)

جلسة القادة: اﻠﺜﻼﺜﺎﺀ 3 ديسمبر 2024، 08:30-13:30 (بتوقيت الهند)

* جلسة بعد الظهر للشخص المدعو فقط.

بالإضافة إلى الجلستين ، من المقرر إجراء ورش عمل مغلقة وزيارة ميدانية في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر.

سيتم قيادة كل جزء من الجلسة الفنية من قبل المنظمين المشاركين التاليين:

--الصباح (9:00-13:00)

1: معالجة العوائق التقنية أمام "تنفيذ الهيدروجين"

السيد "بيير سير كومبي" [لجنة الطاقة البديلة (CEA)، فرنسا] والسيد "مارك روث" [المعمل الوطني للطاقة المتجددة (NREL)، الولايات المتحدة]

2: أنواع الوقود الحيوي المستدام والمواد الكيميائية الحيوية

الدكتور "سانجوكتا سابدي" [معهد الطاقة والموارد (TERI)، الهند] ، الدكتور "ديفيد هاريس" [منظمة الكومنولث للأبحاث العلمية والصناعية (CSIRO)، أستراليا] ، والدكتور "راندي كورترايت" [المعمل الوطني للطاقة المتجددة (NREL)، الولايات المتحدة]

--بعد الظهر (14:00-17:30)

الاستدامة، والدائرية، والمرونة في مجال الأبحاث والتطوير

البروفيسور "ميريام ميراد" (المركز الوطني للأبحاث العلمية (CNRS)، فرنسا) و"ليز دوريس" [المعمل الوطني للطاقة المتجددة (NREL)، الولايات المتحدة]

يتكون جدول أعمال الجزء الصباحي من "جلسة القادة" من محاضرات عامة في حفل الافتتاح وعرض تقديمي بشأن التعاون مع مبادرة "مهمة الابتكار" [Mission Innovation] و["الشراكة الوزارية للطاقة النظيفة" (Clean Energy Ministerial) ومجموعة العشرين (G20)].

موقع الويب الرسمي: https://rd20.aist.go.jp/

التسجيل: https://rd20.aist.go.jp/registration/

ما RD20؟

RD20 هو إطار لأعمال الأبحاث والتطوير الدولية يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتشجيع الابتكار، بما في ذلك المشاريع الدولية المشتركة مثل توليد الطاقة الشمسية والهيدروجين، بالإضافة إلى وضع خطط تنمية الموارد البشرية.

وأعضاؤها هم معاهد البحوث الرائدة التالية في بلدان ومناطق مجموعة العشرين (G20) التي تطور أكثر التقنيات تقدمًا في العالم لتحقيق الحياد الكربوني.

المنظمات الأعضاء:

INTI(الأرجنتين)، CSIRO(أستراليا)، UFSCar(البرازيل)، NRC(كندا)، DICP(الصين)، JRC(الاتحاد الأوروبي)، CEA(فرنسا)، CNRS(فرنسا)، Fh-G(ألمانيا)، Fh-ISE(ألمانيا)، TERI(الهند)، BRIN(إندونيسيا)، ENEA(إيطاليا)، CINVESTAV(المكسيك)، KIER(كوريا الجنوبية)، KACARE(المملكة السعودية العربية)، CSIR(جنوب أفريقيا)، MAM(تركيا)، UKERC(المملكة المتحدة)، NREL(الولايات المتحدة)، NIMS(اليابان)، RIKEN(اليابان)، AIST(اليابان)

المستضيفون

معهد الطاقة والموارد (TERI)

المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة (AIST)