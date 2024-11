TERI und AIST veranstalten gemeinsam die 6. RD20-Konferenz in Neu Delhi, Indien

- Internationale Konferenz über saubere Energietechnologien -

TOKYO, 26. November 2024 /PRNewswire/ -- Eines der größten indischen öffentlichen Institute, das Energy and Resources Institute (TERI), wird vom 2. bis 6. Dezember 2024 in Neu-Delhi, Indien, in Zusammenarbeit mit dem National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) mit Sitz in Tokio eine internationale Konferenz, „The 6th RD20", abhalten.

Die Teilnahme an der Konferenz ist online möglich, auch als On-Demand-Ansicht.

Die 6. RD20-Konferenz umfasst die folgenden Sitzungen.

Technische Session: Montag, 2. Dezember 2024, 9:00–17:30 Uhr (IST)

Leaders Session: Dienstag, 3. Dezember 2024, 8:30–13:30 Uhr (IST)

* Die Nachmittagssitzung ist nur für geladene Gäste.

Zusätzlich zu den beiden Sitzungen sind für den 4. und 6. Dezember geschlossene Workshops und ein Besuch vor Ort geplant.

Jeder Teil der technischen Sitzung wird von den folgenden Mitorganisatoren geleitet:

--Vormittag (9:00–13:00 Uhr)

1: Bewältigung technischer Hindernisse bei der Einführung von Wasserstoff

Herr Pierre Serre-Combe (CEA, Frankreich) und Herr Mark Ruth (NREL, USA)

2: Nachhaltige Biokraftstoffe und Biochemikalien

Dr. Sanjukta Subudhi (TERI, Indien), Dr. David Harris (CSIRO, Australien) und Dr. Randy Cortright (NREL, USA)

--Nachmittag (14:00–17:30 Uhr)

Nachhaltigkeit, Zirkularität und Widerstandsfähigkeit in Forschung und Entwicklung

Prof. Myriam Merad (CNRS, Frankreich) und Liz Doris (NREL, USA)

Das Programm des Vormittags der Leaders Session besteht aus Plenarvorträgen zur Eröffnungszeremonie und einer Präsentation zur Zusammenarbeit mit Mission Innovation (Clean Energy Ministerial und G20).

Offizielle Website: https://rd20.aist.go.jp/

Anmeldung: https://rd20.aist.go.jp/registration/

Was ist RD20?

Die RD20 ist eine Initiative für internationale Forschung und Entwicklung, die darauf abzielt, die internationale Zusammenarbeit zu stärken und Innovationen zu fördern, einschließlich internationaler gemeinsamer Projekte wie Solarenergieerzeugung und Wasserstoff und der Erstellung von Plänen zur Entwicklung der Humanressourcen.

Seine Mitglieder sind die folgenden führenden Forschungsinstitute in den G20-Ländern und -Regionen, die die weltweit fortschrittlichsten Technologien zur Erreichung der Kohlenstoffneutralität entwickeln.

Mitgliedsorganisationen

INTI(AR), CSIRO(AU), UFSCar(BR), NRC(CA), DICP(CN), JRC(EU), CEA(FR), CNRS(FR), Fh-G(DE), Fh-ISE(DE), TERI(IN), BRIN(ID), ENEA(IT), CINVESTAV(MX), KIER(KR), KACARE(SA), CSIR(ZA), MAM(TR), UKERC(UK), NREL(US), NIMS(JP), RIKEN(JP), AIST(JP)

Gastgeber

Das Institut für Energie und Ressourcen (TERI)

Nationales Institut für fortgeschrittene industrielle Wissenschaft und Technologie (AIST)

Die offizielle Website von AIST: https://www.aist.go.jp/index_en.html