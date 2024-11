TERI et AIST organisent conjointement la 6e conférence RD20 à New Delhi (Inde)

- Conférence internationale sur les technologies énergétiques propres

TOKYO, 27 novembre 2024 /PRNewswire/ -- L'un des plus grands instituts publics indiens, l'Energy and Resources Institute (TERI), organisera une conférence internationale, « The 6th RD20 », du 2 au 6 décembre 2024, à New Delhi, en Inde, en collaboration avec l'Institut national des sciences et technologies industrielles avancées (AIST) basé à Tokyo.

La participation en ligne à la conférence, y compris la visualisation à la demande, est disponible.

La 6e conférence RD20 comprend les sessions suivantes.

Session technique : Lundi 2 décembre 2024, 9 h-17 h 30 (IST)

Session des leaders : Mardi 3 décembre 2024, 8 h 30-13:30 (IST)

*La session de l'après-midi est réservée aux personnes invitées.

En plus des deux sessions, des ateliers fermés et une visite de site sont prévus du 4 au 6 décembre.

Chaque partie de la session technique sera dirigée par les co-organisateurs suivants :

--Matin (9 h-13 h)

1 : Aborder les obstacles techniques à la mise en œuvre de l'hydrogène

M. Pierre Serre-Combe (CEA, France) et M. Mark Ruth (NREL, États-Unis)

2 : Biocarburants et produits biochimiques durables

Dr. Sanjukta Subudhi (TERI, Inde), Dr. David Harris (CSIRO, Australie), et Dr. Randy Cortright (NREL, US)

--Après-midi (14 h-17 h 30)

Durabilité, circularité et résilience dans la R&D

Prof. Myriam Merad (CNRS, France) et Dr. Liz Doris (NREL, US)

L'ordre du jour de la partie matinale de la session des dirigeants comprend les conférences plénières de la cérémonie d'ouverture et une présentation concernant la collaboration avec Mission Innovation (réunion ministérielle sur l'énergie propre et G20).

Site Web officiel : https://rd20.aist.go.jp/

Registration: https://rd20.aist.go.jp/registration/

Qu'est-ce que le RD20 ?

Le RD20 est une initiative internationale de recherche et de développement visant à renforcer la collaboration internationale et à promouvoir l'innovation, y compris les projets conjoints internationaux tels que la production d'énergie solaire et d'hydrogène, et la création de plans de développement des ressources humaines.

Ses membres sont les principaux instituts de recherche des pays et régions du G20 qui développent les technologies les plus avancées pour atteindre la neutralité carbone.

Organisations membres

INTI(AR), CSIRO(AU), UFSCar(BR), NRC(CA), DICP(CN), JRC(EU), CEA(FR), CNRS(FR), Fh-G(DE), Fh-ISE(DE), TERI(IN), BRIN(ID), ENEA(IT), CINVESTAV(MX), KIER(KR), KACARE(SA), CSIR(ZA), MAM(TR), UKERC(UK), NREL(US), NIMS(JP), RIKEN(JP), AIST(JP)

Hôtes

The Energy and Resources Institute (TERI)

National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)

Site officiel de l'AIST : https://www.aist.go.jp/index_en.html