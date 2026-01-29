من الحلبة إلى الطريق: طرح مجموعة تاريخية من سيارات فيراري للبيع

" "Scuderia '89 – The Pursuit for Paddle هي مجموعة مكوّنة من خمس سيارات ترصد تطوّر ناقل الحركة المبتكر بتقنية البدّالات خلف المقود.

سيارة فيراري 639 F1 النموذجية للمصنع و 640 F1 التي قادها غيرهارد بيرغر في موسم 1989 من بطولة العالم شكّلتا قفزة تكنولوجية لفيراري في الفورمولا 1.

تُعد طرازات F40 و F50 و F355 من بين أشهر سيارات فيراري المخصّصة للطرق وأكثرها تقديراً.

تُقدَّر قيمة المجموعة بأكثر من 20 مليون جنيه إسترليني.

أشفورد، إنجلترا, 29 يناير 2026 /PRNewswire/ -- تم طرح مجموعة فريدة من سيارات فيراري المخصّصة لسباقات الفورمولا 1 (F1) والطرق، تتميّز بندرة فائقة وأهمية تاريخية، للبيع، ما يمنح جامعي السيارات فرصة لامتلاك خمس مركبات تُشكّل معاً علامةً فارقة في التطوّر التكنولوجي لصانع السيارات الإيطالي الأسطوري.

تُقدَّم هذه المجموعة من خلال شركة Furlonger، إحدى أبرز الشركات المتخصّصة في المملكة المتحدة في سيارات فيراري ولامبورغيني وبوغاتي، وذلك بالتعاون مع شريكها الأوروبي Egon Zweimüller. وترصد مجموعة "Scuderia '89 – "The Pursuit for Paddle تطوّر ناقل الحركة شبه الآلي، أو "ناقل الحركة ببدالات التغيير"، بدءاً من النماذج الأولية للسباقات وريادة الفورمولا 1 وصولاً إلى بعضٍ من أكثر السيارات الخارقة الأيقونية التي غادرت مصنع فيراري في مارانيللو.

تضم المجموعة سيارة فيراري 639 F1 لعام 1988، وهي نموذج أولي للمصنع استُخدم لاختبار أوبدّالات التغيير، وسيارة فيراري 640 F1 لعام 1989، وهي أول سيارة فورمولا 1 تُزوَّد بصندوق التروس الجديد وقادها غيرهارد بيرغر خلال موسم 1989. كما تشمل المجموعة سيارة فيراري F40 لعام 1989 بحالة ممتازة، وهي طراز أيقوني يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره النموذج الأصلي للسيارة الخارقة التي لم يتفوّق عليها أحد في تقديم الإثارة الحسية الغامرة، بينما تتميّز سيارة فيراري F50 لعام 1996 بمحرك V12 سعة 4.7 لتر، تعود جذوره إلى المحرك المستخدم في سيارتي 639 و640 لسباقات الفورمولا 1. أما السيارة الأخيرة في المجموعة فهي فيراري 355 Spider لعام 1998، وتُعد نموذجاً قيّماً لأوّل سيارة مخصّصة للطرق العامة على الإطلاق تُزوَّد بناقل حركة ببدّالات التغيير، كما تشكّل مرجعاً رائداً لانتقال التكنولوجيا المشتقة من الفورمولا 1 إلى سيارات الطرق عالية الأداء.

وبهذه المناسبة، قال سايمون فيرلونجر، المؤسس والعضو المنتدب في Furlonger Specialist Cars: "لقد جمعنا بعضاً من أكثر سيارات فيراري للسباق والطرق أيقونيةً وأهميةً في تاريخ العلامة. تُجسّد هذه الطرازات فجر حقبة جديدة، حين سخّرت فيراري خبرتها في الفورمولا 1 لصناعة سيارات الطرق على نحو غير مسبوق. وبالطبع، وضعت سيارتا 639 و640 الأسس لسنوات هيمنة شوماخر التي تلت ذلك في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين".

فيراري 639 F1 لعام 1988 (رقم الهيكل 106)

تُعد سيارة رقم الهيكل 106 النسخةَ الوحيدة من طراز Tipo 639 الموجودة في أيدٍ خاصة، وهي الثانية من نموذجين أوليين للمصنع، وقد جرى تطويرها لاختبار محرك فيراري الجديد كلياً Tipo 035 V12 سعة 3.5 لتر. والأهم من ذلك أن 639 كانت أول سيارة فورمولا 1 تُزوَّد ببدّالات تغيير أيقونية خلف المقود، أصبحت اليوم سمةً شائعة في سيارات السباق والطرق الحديثة. احتفظ مصنع فيراري بهذه المركبة من عام 1988 حتى أبريل 1999، قبل أن تنتقل إلى ملكية خاصة. ومنذ ذلك الحين حظيت السيارة بعناية دقيقة، مع تنفيذ أعمال صيانة واسعة النطاق ضمن برنامج فيراري كلاسيتشي Ferrari Classiche، ولا تزال صالحة للقيادة تماماً، مع مشاركات حديثة في Goodwood وSilverstone.

فيراري 640 F1 لعام 1989 (رقم الهيكل 110)

قاد غيرهارد بيرغر هذه السيارة خلال موسم 1989 في سباقات الجائزة الكبرى في كندا وألمانيا وبريطانيا والمكسيك والولايات المتحدة، وكانت أول سيارة فورمولا 1 تستخدم ناقل حركة ببدّالات التغيير في بطولة العالم. وبعد اعتزالها السباقات استُخدمت سيارة رقم الهيكل 110 في البداية كسيارة عرض ثابت، قبل إعادتها إلى المصنع للترميم الكامل، حيث حصلت خلال تلك الفترة على شهادة فيراري كلاسيتشي Ferrari Classiche. وفي الآونة الأخيرة، اجتمع رقم الهيكل 110 مجدداً مع بيرغر في لفّات استعراضية خلال اجتماع أعضاء Goodwood لعام 2024، كما فاز بجائزة Chairman's Trophy المرموقة في فعالية Pebble Beach Concours لعام 2025.

فيراري F40 لعام 1989

يُعد هذا النموذج من سيارة فيراري الخارقة التي تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي أكثر سيارات F40 نجاحاً على حلبات السباق في المملكة المتحدة، وهو واحداً من 30 نموذجاً جرى إنتاجها في تلك الفترة. عادت السيارة الآن إلى مواصفاتها الأصلية من المصنع مع طلاء باللون الأحمر المميّز روسو كورسا ((Rosso Corsa، وقطعت مسافة 24,000 كيلومتر فقط منذ خروجها من المصنع. تُمثّل السيارة مثالاً رائعاً لسيارة طرق قابلة للاقتناء، كما توفّر في الوقت ذاته فرصةً لإعادتها إلى مواصفاتها السباقية الأصلية، بما يجعلها مؤهلة للمشاركة في فعاليات مثل Historic Le Mans أو سباق الساعات الست في Spa.

فيراري F50 لعام 1996

تُعد هذه السيارة واحدةً من بين 25 سيارة فقط جرى توريدها إلى المملكة المتحدة، وتتميّز فيراري F50 هذه بدرجة عالية من الأصالة، مع طلاء بلون روسو كورسا (Rosso Corsa) وقطع مسافة 14,000 ميل فقط. وتحتفظ السيارة بنقشة ألياف الكربون الأصلية في هيكلها، كما تأتي كاملةً مع قائمة واسعة من الملحقات، بما في ذلك كلا السقفين، وحقيبة السفر، ومجموعة الأدوات.

فيراري F355 Spider لعام 1998

تُعد هذه السيارة واحدةً من بين 139 نموذجاً جرى توريدها إلى المملكة المتحدة، وقد قطعت سيارة F355 Spider المطلية بلون روسو كورسا (Rosso Corsa) مسافة 5,500 ميل فقط منذ صنعها. تأتي السيارة مع مجموعة كاملة من الكتيّبات والأدوات، وتتمتّع بسجل ملكية استثنائي.

تتوفر مركبات مجموعة " "Scuderia '89للشراء كمجموعة كاملة فقط، وتُقدَّر قيمتها بأكثر من 20 مليون جنيه إسترليني. يُنصَح الأطراف المهتمة بالتواصل مع Furlonger أو Zweimüller للمعاينة والحصول على مزيد من المعلومات: www.simonfurlonger.co.uk

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2871628/Scuderia_89_Collection.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2871627/5739958/Furlonger_Logo.jpg