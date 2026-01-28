De la competición a la carretera: A la venta una colección históricamente significativa de Ferrari

" Scuderia '89 – The Pursuit for Paddle " es una colección de cinco coches que narra el desarrollo de la revolucionaria transmisión por levas.

" es una colección de cinco coches que narra el desarrollo de la revolucionaria transmisión por levas. El prototipo de fábrica Ferrari 639 F1 y el 640 F1, pilotados por Gerhard Berger en el Campeonato Mundial de 1989, marcaron un gran avance tecnológico para Ferrari en la F1.

El F40, el F50 y el F355 se encuentran entre los coches de carretera más célebres de Ferrari.

Se estima que la colección tiene un valor superior a los 20 millones de libras.

ASHFORD, Inglaterra, 28 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Se ha puesto a la venta una colección única de coches de carreras y de carretera Ferrari F1 ultra raros e históricamente significativos, que ofrece a los coleccionistas la oportunidad de poseer cinco vehículos que juntos marcan un hito significativo en la evolución tecnológica del legendario fabricante de automóviles italiano.

Presentada por Furlonger, uno de los principales especialistas británicos en Ferraris, Lamborghinis y Bugattis, y en colaboración con su socio europeo Egon Zweimüller, la colección "Scuderia '89 – The Pursuit for Paddle" traza el desarrollo de la transmisión semiautomática, o "de levas", desde su creación como prototipo de competición y pionero de la F1 hasta algunos de los superdeportivos más emblemáticos que han salido de Maranello.

La colección incluye el Ferrari 639 F1 de 1988, un prototipo de fábrica utilizado para probar la primera transmisión semiautomática de levas, y el Ferrari 640 F1 de 1989, el primer monoplaza de F1 en incorporar la nueva caja de cambios, pilotado por Gerhard Berger durante la temporada de 1989. Un Ferrari F40 de 1989, impecable, es un modelo icónico, ampliamente considerado como el superdeportivo arquetípico, inigualable por sus emociones viscerales. Por otro lado, un Ferrari F50 de 1996 incorpora el motor V12 de 4.7 litros, que podría remontarse a la misma unidad de los monoplazas de F1 639 y 640. El último coche de la colección, un Ferrari 355 Spider de 1998, es un preciado ejemplo del primer coche de carretera en incorporar una transmisión con levas de cambio y un referente de la tecnología derivada de la F1 que se está trasladando a los coches de carretera de alto rendimiento.

Simon Furlonger, fundador y director general de Furlonger Specialist Cars, afirmó: "Hemos ensamblado algunos de los coches de competición y de carretera más emblemáticos e importantes de la historia de Ferrari. Estos modelos marcan el inicio de una nueva era, cuando Ferrari aprovechó su experiencia en Fórmula 1 para sus coches de carretera como nunca antes. Y, por supuesto, los modelos 639 y 640 sentaron las bases para los años de dominio de Schumacher que seguirían a principios de la década de 2000".

Ferrari 639 F1 de 1988 (chasis n° 106)

El único Tipo 639 en manos privadas y el segundo de dos prototipos de fábrica, el chasis n° 106 se desarrolló para probar el nuevo motor V12 de 3,5 litros Tipo 035 de Ferrari. Más importante aún, el 639 fue el primer coche de F1 en incorporar las icónicas levas de cambio, ahora habituales en los coches de competición y de carretera modernos. Este vehículo estuvo en posesión de la fábrica de Ferrari desde 1988 hasta abril de 1999, fecha en la que pasó a manos privadas. Desde entonces, ha recibido un cuidado esmerado, con extensas reparaciones realizadas por Ferrari Classiche, y se mantiene en perfecto estado de funcionamiento, tras haber participado recientemente en Goodwood y Silverstone.

Ferrari 640 F1 de 1989 (chasis nº 110)

Pilotado por Gerhard Berger durante la temporada de 1989 en los Grandes Premios de Canadá, Alemania, Gran Bretaña, México y Estados Unidos, este fue el primer coche de Fórmula 1 en utilizar una transmisión con levas de cambio en el Campeonato Mundial. Tras su retirada de las carreras, el chasis nº 110 se utilizó inicialmente como vehículo de exhibición estática antes de ser devuelto para una restauración completa, durante la cual obtuvo la certificación Ferrari Classiche. Más recientemente, el chasis nº 110 se reunió con Berger para dar vueltas de exhibición en la Reunión de Socios de Goodwood de 2024 y recibió el prestigioso Trofeo del Presidente en el Concurso de Pebble Beach de 2025.

Ferrari F40 de 1989

Este ejemplar del emblemático superdeportivo de Ferrari de la década de 1980 es el F40 de competición más exitoso en el Reino Unido, siendo uno de los 30 ejemplares de la época. Ahora, de vuelta a su especificación original de fábrica y con un acabado en Rosso Corsa, este F40 ha recorrido tan solo 24.000 kilómetros desde su lanzamiento. Se presenta como un magnífico ejemplo de carretera o como una oportunidad para restaurarlo a su especificación de carrera de la época, lo que lo hace elegible para eventos como Historic Le Mans o las 6 horas de Spa.

Ferrari F50 de 1996

Uno de los 25 coches suministrados por el Reino Unido, este Ferrari F50 es un coche de gran originalidad, con acabado Rosso Corsa y solo 14.000 millas. El coche conserva su "trama original" y se entrega con una amplia lista de accesorios, incluyendo ambos techos, estuche de viaje y kit de herramientas.

Ferrari F355 Spider de 1988

Uno de los 139 ejemplares suministrados por el Reino Unido, este F355 Spider con acabado Rosso Corsa ha recorrido solo 5.500 millas desde su lanzamiento. Incluye un juego completo de libros y herramientas, y se beneficia de una procedencia excepcional.

Los vehículos de la Colección 'Scuderia '89' solo se pueden comprar en grupo y su valor estimado supera los 20 millones de libras. Se recomienda a los interesados contactar con Furlonger o Zweimüller para visitarlos y obtener más información: www.simonfurlonger.co.uk

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2871628/Scuderia_89_Collection.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2871627/5739958/Furlonger_Logo.jpg