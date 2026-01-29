Du circuit à la route : mise en vente d'une collection de Ferrari ayant marqué l'histoire

Scuderia '89 - The Pursuit for Paddle' est une collection de cinq voitures qui retrace le développement de la révolutionnaire transmission à commandes au volant.

est une collection de cinq voitures qui retrace le développement de la révolutionnaire transmission à commandes au volant. Le prototype d'usine Ferrari 639 F1 et la 640 F1 pilotée par Gerhard Berger lors du championnat du monde 89 sont le début d'un grand bond en avant technologique pour Ferrari en F1.

Les F40, F50 et F355 comptent parmi les voitures de route Ferrari les plus célèbres.

Collection estimée à plus de 20 millions de livres sterling

ASHFORD, Angleterre, 29 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Une collection unique de voitures de course et de route Ferrari F1 ultra rares et ayant marqué l'histoire a été mise en vente, offrant aux collectionneurs la possibilité unique de détenir cinq véhicules qui, ensemble, ont marqué une étape importante dans l'évolution technologique du légendaire constructeur automobile italien.

Présentée par Furlonger, l'un des principaux spécialistes britanniques des Ferrari, Lamborghini et Bugatti, et en collaboration avec son partenaire européen Egon Zweimüller, la collection « Scuderia '89 - The Pursuit for Paddle » retrace le développement de la transmission semi-automatique, dite « à commandes au volant », depuis le prototype de course et le pionnier de la F1 jusqu'à certaines des supercars les plus emblématiques ayant jamais quitté Maranello.

La collection comprend la Ferrari 639 F1 de 1988, un prototype utilisé pour tester la première transmission semi-automatique à commandes au volant, et la Ferrari 640 F1 de 1989, la première voiture de F1 équipée de la nouvelle boîte de vitesses et pilotée par Gerhard Berger lors de la saison 1989. La Ferrari F40 de 1989 est un modèle emblématique largement considéré comme la supercar par excellence, jamais égalée en termes de sensations fortes, tandis que la Ferrari F50 de 1996 est dotée d'un moteur V12 de 4,7 litres trouvant ses racines dans les modèles de F1 639 et 640. La dernière voiture de la collection, une Ferrari 355 Spider de 1998, est le plus bel exemple de la première voiture de route équipée d'une boîte de vitesses à commandes au volant, porte-étendard de la technologie issue de la F1 qui assure la transition vers les voitures de route haute performance.

Simon Furlonger, fondateur et directeur général de Furlonger Specialist Cars , a déclaré : « Nous avons rassemblé quelques-unes des voitures de course et de route les plus emblématiques et les plus importantes de l'histoire de Ferrari. Ces modèles marquent l'avènement d'une nouvelle ère, au cours de laquelle Ferrari a mis son savoir-faire en matière de Formule 1 au service de ses voitures de route, comme jamais auparavant. Et bien sûr, les 639 et 640 ont jeté les bases des années de domination de Schumacher qui allaient suivre au début des années 2000 ».

Ferrari 639 F1 de 1988 (Châssis 106)

Seul Tipo 639 détenu par des acteurs privés et second des deux prototypes, le châssis 106 a été développé pour tester la toute nouvelle Tipo 035 de Ferrari. Moteur V12 de 3,5 litres. Plus important encore, la 639 a été la première voiture de F1 à être équipée des emblématiques « commandes au volant » qui sont aujourd'hui monnaie courante dans les voitures de course et de route modernes. Ce véhicule a été conservé par l'usine Ferrari de 1988 à avril 1999, date à laquelle il est devenu propriété privée. La voiture a depuis bénéficié de soins attentifs, des travaux importants ayant été effectués par Ferrari Classiche, et reste complètement opérationnelle avec des sorties récentes à Goodwood et Silverstone.

Ferrari 640 F1 de 1989 (Chassis 110)

Pilotée par Gerhard Berger lors de la saison 1989 (Grands Prix du Canada, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, du Mexique et des États-Unis), il s'agit de la première voiture de Formule 1 à utiliser une boîte de vitesses à commandes au volant dans le championnat du monde. Après son retrait de la compétition, le châssis 110 a d'abord été utilisé comme véhicule d'exposition avant de faire l'objet d'une restauration complète, au cours de laquelle elle a reçu la certification Ferrari Classiche. Plus récemment, le châssis 110 a retrouvé Berger pour des tours de présentation lors du Goodwood Members Meeting 2024 et a reçu le prestigieux trophée des mains du président lors du Pebble Beach Concours 2025.

Ferrari F40 de 1989

Cet exemplaire de supercar Ferrari des années 1980 est la F40 de course la plus réussie au Royaume-Uni, puisqu'il s'agit de l'un des 30 exemplaires de l'époque. Remise aux spécifications d'usine d'origine et finie en Rosso Corsa, cette F40 n'a parcouru que 24 000 kilomètres depuis sa sortie d'usine. Il s'agit à la fois d'un superbe modèle routier et d'une opportunité de restauration selon les spécifications de course qui prévalaient à l'époque, ce qui le rend éligible pour des événements tels que Le Mans Classic ou les 6 heures de Spa.

Ferrari F50 de 1996

Cette Ferrari F50, l'une des 25 voitures livrées au Royaume-Uni, est très originale. Elle est finie en Rosso Corsa et ne compte que 14 000 miles (22 500 kilomètres) au compteur. La voiture présente son « armure originale » et est livrée avec une longue liste d'accessoires, dont les deux toits, une mallette de voyage et une trousse à outils.

Ferrari F355 Spider de 1998

L'un des 139 exemplaires fournis par le Royaume-Uni, cette F355 Spider à finition Rosso Corsa n'a parcouru que 5 500 miles (8 800 kilomètres) depuis sa sortie d'usine. D'une provenance exceptionnelle, elle est accompagnée d'un ensemble complet de manuels et d'outils.

Les véhicules de la collection Scuderia '89 ne peuvent être achetés qu'en groupe et leur valeur est estimée à plus de 20 millions de livres sterling. Les personnes intéressées sont invitées à contacter Furlonger ou Zweimüller pour voir les bolides et obtenir de plus amples informations : www.simonfurlonger.co.uk

