De Pakistán a Shanghái: Un viaje de terapia CAR-T para combatir el linfoma recidivante

SHANGHÁI, 26 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Un paciente pakistaní de 36 años ha logrado una recuperación temprana alentadora tras recibir inmunoterapia CAR-T personalizada en el Centro Internacional de Cáncer Jiahui en Shanghái, después de agotar los tratamientos estándares para un cáncer de sangre agresivo y recurrente.

Muhammad, un miembro del personal hospitalario de Quetta, Pakistán, padecía linfoma difuso de células B grandes (LDCBG). Tras varios ciclos de quimioterapia y un trasplante de médula ósea fallido, su enfermedad progresó a estadio IVB a principios de 2026, con metástasis generalizadas en pulmones, pleura y huesos, acompañadas de un dolor intenso e intratable. Los médicos locales confirmaron la inexistencia de tratamientos convencionales eficaces y recomendaron terapia avanzada en el extranjero, cuya solicitud de tratamiento fue aprobada oficialmente por el consejo médico nacional de Pakistán.

Tras evaluar instituciones médicas en varios países, Muhammad eligió Jiahui por sus eficientes servicios de consulta y la atención personalizada que proporciona a sus pacientes durante todo el proceso previo al tratamiento.

Dada la compleja condición de Muhammad y la extensa carga tumoral, el doctor Hao Siguo, jefe de Hematología, desarrolló un régimen de terapia CAR-T personalizado tras una consulta remota. Para reducir el volumen tumoral antes de la infusión celular, diseñó una terapia puente que combinaba quimioterapia y radioterapia local. Esta estrategia logró reducir los riesgos asociados a la infusión y mejorar la eficacia general del tratamiento.

Con una función estable de los órganos vitales, el equipo multidisciplinario procedió con la terapia personalizada. Después de que el paciente se sometiera a la recolección de linfocitos, el primer paso del proceso CAR-T, y a terapias preparatorias para optimizar su condición física para una infusión celular segura, Muhammad recibió su infusión personalizada de células CAR-T el 23 de abril de 2026. Durante la observación hospitalaria, solo experimentó un síndrome de liberación de citoquinas leve y manejable, sin neurotoxicidad grave. Rápidamente surgieron mejoras clínicas significativas: su intenso dolor oncológico se alivió enormemente y su dependencia de los medicamentos opioides se redujo drásticamente. Las pruebas previas al alta mostraron lesiones en reducción y normalización de los indicadores de laboratorio clave.

Durante todo su tratamiento, el equipo médico internacional de Jiahui le proporcionó apoyo integral, incluyendo servicios de traducción profesional y comida halal para satisfacer sus necesidades culturales y religiosas.

Habló positivamente de su experiencia en China y del apoyo recibido, y comentó: «Los chinos son muy cooperativos. Los médicos, enfermeras y el personal fueron de gran ayuda». Tras ser dado de alta el 7 de mayo de 2026, Muhammad completará los controles y estudios de imagen de seguimiento periódicos en Pakistán.

Este caso pone de relieve la experiencia del Centro Oncológico Internacional Jiahui en la terapia CAR-T para linfomas refractarios y su capacidad para ofrecer servicios médicos transfronterizos estandarizados y centrados en el paciente para pacientes de todo el mundo con afecciones oncológicas complejas.

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