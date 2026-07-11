منتدى شباب العالم (WYF) يطلق "الميثاق العالمي لمواهب الذكاء الاصطناعي" خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الخير 2026

جنيف، 11 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أطلق منتدى شباب العالم (WYF)، وهو منظمة دولية غير ربحية تعمل على تعزيز التعلم القائم على التحديات وتنمية الشباب في أكثر من 30 دولة، اليوم الميثاق العالمي لمواهب الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الخير 2026 في جنيف، حيث شارك المنتدى بصفته شريكًا رسميًا لإحدى جلسات القمة.

القمة من تنظيم الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بالشراكة مع أكثر من 50 وكالة تابعة للأمم المتحدة، وبالتعاون مع حكومة سويسرا، وتُعد المنصة الرئيسية للأمم المتحدة المعنية بالذكاء الاصطناعي.

WYF Launches Global AI Talent Compact at AI for Good Global Summit 2026

يؤسس الميثاق شبكة عمل عالمية مفتوحة ترتكز على خمسة التزامات رئيسية، هي: توسيع نطاق الوصول إلى محو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحديد القدرات البشرية الأكثر أهمية في عصر الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق التعلم القائم على المشروعات والتحديات الواقعية، وحماية رفاه الشباب، والاعتراف بالكفاءة استنادًا إلى الأدلة العملية على الإنجاز، وليس إلى المؤهلات الأكاديمية وحدها.

قال Houston Hou، المنسق التنفيذي العالمي لمنتدى شباب العالم (WYF): "لا يغيّر الذكاء الاصطناعي فقط الطريقة التي يتعلم بها الشباب ويبدعون، بل يغيّر أيضًا كيفية اكتشاف المواهب والاعتراف بها". "يحتاج الشباب إلى مسارات يمكن من خلالها إبراز قدراتهم الحقيقية، وبناء الثقة بها، وربطها بالفرص المناسبة. وهذا الميثاق هو دعوة مفتوحة للعمل معًا من أجل بناء هذه المسارات".

شهد حفل الإطلاق مشاركة نخبة من القادة من مختلف أنحاء منظومة الأمم المتحدة والأوساط الأكاديمية ومجال ابتكار الشباب، من بينهم Fabrizio Hochschild، وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة، وFrédéric Werner، رئيس قسم المشاركة الإستراتيجية في مبادرة AI for Good التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وBen Nelson، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمشروع Minerva. كما شارك متحدثون من AI Singapore (AISG)، ومؤسسة الآسيان، ومركز التجارة الدولية (ITC)، ومعهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية (UNRISD)، وجامعة الأمم المتحدة (UNU)، إلى جانب مجتمعات طلابية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، من بينها Imperial AI Group، وOxford Guild، وفريق طلاب الذكاء الاصطناعي بجامعة تورنتو (UTMIST)، وGlobal AI Alliance بجامعة بنسلفانيا، كما شارك المركز العالمي لأهداف التنمية المستدامة وتنمية القيادات بصفته شريكًا داعمًا للجلسة.

عقب إطلاق الميثاق، سيعمل منتدى شباب العالم (WYF) على جمع الداعمين المؤسسين من مختلف أنحاء العالم — بمن فيهم الجامعات، والجمعيات الطلابية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، ومؤسسات التعليم والابتكار، وشركاء القطاع الصناعي، بهدف تعزيز التعلم في مجال الذكاء الاصطناعي القائم على التحديات على مدار العام، واستحداث أساليب جديدة للاعتراف بالمواهب، وتهيئة مسارات تربط المواهب الشابة بالفرص الواقعية.

نبذة عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم (WYF) هو منصة دولية غير ربحية تُعنى بتنمية الشباب. من خلال برامجه التعليمية، ومسابقاته، ومؤتمراته الدولية، ومبادراته التي يقودها الشباب، يتفاعل المنتدى سنويًا مع أكثر من 500 ألف شاب في أكثر من 30 دولة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/3005528/image1.jpg