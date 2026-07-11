WYF, 착한 인공지능 글로벌 서밋 2026에서 글로벌 AI 인재 협약 출범

제네바 2026년 7월 11일 /PRNewswire/ -- 7월 10일 30여 개 국가에서 도전 과제 기반 학습과 청년 발전을 지원하는 국제 비영리단체 세계청년포럼(World Youth Forum, WYF)이 제네바에서 열린 착한 인공지능 글로벌 서밋 2026(AI for Good Global Summit 2026)에서 글로벌 AI 인재 협약(Global AI Talent Compact)을 출범시켰다. WYF는 이번 행사에서 공식 세션 파트너로 참여했다.

이번 서밋은 국제전기통신연합(International Telecommunication Union, ITU)이 50여 개 유엔 기구와 협력하고 스위스 정부와 공동 주최한 행사로, 인공지능 분야를 다루는 유엔의 대표적인 플랫폼이다.

WYF Launches Global AI Talent Compact at AI for Good Global Summit 2026 (PRNewsfoto/World Youth Forum (WYF))

이번 협약은 다섯 가지 약속을 기반으로 하는 개방형 글로벌 행동 네트워크를 구축한다. 다섯 가지 약속은 ▲AI 리터러시 접근성 확대 ▲AI 시대에 가장 중요한 인간 역량 규정 ▲현실 세계의 도전 과제 및 프로젝트 기반 학습 확대 ▲청년의 웰빙 보호 ▲자격증에만 의존하지 않고 실제 수행 결과를 근거로 역량을 인정하는 것이다.

WYF의 휴스턴 허우(Houston Hou) 글로벌 총괄 집행위원은 "AI는 청년들이 학습하고 창조하는 방식뿐만 아니라 인재를 발굴하고 인정하는 방식까지 변화시키고 있다"며 "청년들에게는 실제 역량을 드러내고 신뢰받으며 기회와 연결할 수 있는 경로가 필요하다. 이번 협약은 그러한 경로를 함께 구축하자는 공개적인 제안이다"라고 말했다.

이번 출범 행사에는 파브리치오 호흐실트(Fabrizio Hochschild) 전 유엔 사무차장, 프레데리크 베르너(Frédéric Werner) ITU 착한 인공지능 전략 참여 책임자, 미네르바 프로젝트(Minerva Project)의 벤 넬슨(Ben Nelson) 회장 겸 최고경영자 등 유엔 체계와 학계, 청년 혁신 분야의 주요 인사들이 참석했다. 또한 AI 싱가포르(AI Singapore, AISG), 아세안재단(ASEAN Foundation), 국제무역센터(International Trade Centre, ITC), 유엔사회개발연구소(United Nations Research Institute for Social Development, UNRISD), 유엔대학교(UNU) 관계자와 임페리얼 AI 그룹(Imperial AI Group), 옥스퍼드 길드(Oxford Guild), 토론토대학교 머신 인텔리전스 학생팀(University of Toronto Machine Intelligence Student Team, UTMIST), 펜실베이니아대학교 글로벌 AI 얼라이언스(Global AI Alliance at Penn) 등 학생 AI 커뮤니티 관계자들이 연사로 참여했다. 글로벌 SDGs 및 리더십 개발센터(Global SDGs and Leadership Development Center)는 이번 세션의 지원 파트너로 참여했다.

출범식 이후 WYF는 전 세계 대학, 학생 AI 학회, 교육 및 혁신 기관, 산업계 파트너 등 창립 후원기관을 결집해 연중 운영되는 도전 과제 기반 AI 학습과 새로운 인재 인정 방식, 청년 인재를 현실 세계의 기회와 연결하는 경로를 확대할 예정이다.

세계청년포럼 소개

WYF는 국제 비영리 청년 발전 플랫폼이다. 교육 프로그램, 경진대회, 국제회의 및 청년 주도 이니셔티브를 통해 30여 개 국가에서 매년 50만 명 이상의 청년이 참여하고 있다.

SOURCE World Youth Forum (WYF)