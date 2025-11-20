Xinhua Silk Road : un rapport révèle de nouveaux axes pour promouvoir la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique

PÉKIN, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Un rapport historique intitulé « Charting a New Vision for Modernization: Hunan's Initiatives and Explorations in China-Africa Economic and Trade Cooperation » (Définir une nouvelle vision de la modernisation : initiatives et explorations de la province du Hunan dans le cadre de la coopération économique et commerciale sino-africaine) a été publié lors de la conférence sur le partenariat Chine-Afrique du Global South Media and Think Tank Forum, qui s'est tenue récemment à Johannesburg, en Afrique du Sud, offrant un modèle pratique pour l'approfondissement de la coopération Sud-Sud.

Le rapport passe en revue de manière systématique les réalisations de la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique, en soulignant les progrès obtenus suite à la construction de la zone pionnière pour la coopération économique et commerciale approfondie entre la Chine et l'Afrique, qui est une initiative importante parmi les dix plans de coopération et les neuf programmes de coopération entre ces deux pays.

Le rapport indique que la zone pionnière a atteint des succès significatifs en matière d'innovation institutionnelle, d'exploration pilote et de percée des modèles. Une série d'initiatives « pionnières » introduites dans la zone, marquées par des premières créations, des premiers essais et des premières présentations, a fourni des exemples pratiques précieux en vue de renforcer la coopération Sud-Sud.

En ce qui concerne les « premières créations », la province de Hunan a été la première à lancer un système de pré-évaluation afin d'aider les produits alimentaires africains à pénétrer le marché chinois.

Dans le même temps, cette province a commencé à tester un nouveau type de commerce de troc avec l'Afrique et a introduit des produits d'assurance spécialisés. À la fin du mois d'octobre, la province a vu la valeur cumulée de ce nouveau commerce de troc avec l'Afrique atteindre 204 millions de yuans (environ 28,7 millions de dollars américains), la plaçant au premier rang national. Un modèle innovant d'« entrepôts d'outre-mer + comptes FTN + règlement en monnaie locale » a également été introduit.

En outre, la création d'une marque « Produits africains de qualité » a engendré des résultats remarquables, aidant les produits africains à explorer leurs marchés en Chine. Plus de 120 produits de marque africaine sont désormais disponibles dans les centres commerciaux chinois.

Selon le rapport, la Chine a conservé sa position de premier partenaire commercial de l'Afrique pendant 16 années consécutives, avec des investissements et des contrats de projets en constante augmentation, contribuant ainsi de manière positive au développement de l'Afrique.

Le rapport note également que le renforcement de la coopération économique et commerciale sino-africaine revêt une grande importance pour la promotion du développement commun et l'avancement de la coopération Sud-Sud dans un contexte de profonds changements dans le paysage mondial.

Le rapport suggère que les deux pays améliorent les mécanismes de coopération, approfondissent la coopération industrielle, innovent en matière de services financiers et renforcent l'autonomie numérique et intelligente afin d'élever davantage le niveau de coopération.

