Xinhua Silk Road : les médias et les groupes de réflexion renforcent la coopération avec le Sud

Nov 20, 2025

PÉKIN, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La conférence du Global South Media and Think Tank Forum China-Africa Partnership s'est déroulée récemment à Johannesburg, en Afrique du Sud, réunissant des invités de pays tels que la Chine, la Sierra Leone, l'Afrique du Sud et l'Ouganda pour discuter du développement commun de la Chine et de l'Afrique et des nouvelles opportunités de modernisation dans les pays du Sud.

Visitors are consulting at the South Africa booth of the Fourth China-Africa Economic and Trade Expo, June 12, 2025.
Les médias et les groupes de réflexion constituent des passerelles importantes pour renforcer la « connexion de cœur à cœur » entre la Chine et l'Afrique, jouant un rôle de plus en plus central dans le renforcement de l'influence du Sud global.

En tant que pionnier et défenseur de la coopération économique et commerciale approfondie entre la Chine et l'Afrique et en tant que frontière vitale pour les échanges entre les peuples de Chine et d'Afrique, la province centrale du Hunan continue d'explorer de nouvelles voies pour une coopération approfondie avec les médias et les groupes de réflexion africains.

Le bureau général du gouvernement populaire de la province de Hunan a publié un plan en avril de cette année, proposant de faire progresser le partenariat pour l'apprentissage mutuel entre les civilisations, de demander activement la création de groupes de réflexion de haut niveau sur la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique, de renforcer la communication et les échanges culturels avec l'Afrique et de promouvoir la coopération entre les médias et les entreprises culturelles du Hunan et de l'Afrique.

À l'heure actuelle, les médias et les groupes de réflexion du Hunan et de l'Afrique travaillent en étroite collaboration pour raconter des histoires d'amitié, partager des réalisations intellectuelles et promouvoir la compréhension mutuelle entre les peuples, insufflant ainsi un nouvel élan à la coopération et au développement du Sud global.

Les médias locaux du Hunan, tels que Hunan Daily et Hunan TV, ont lancé de nombreux reportages multimédias axés sur les échanges entre les peuples du Hunan et de l'Afrique, les projets de coopération entre la Chine et l'Afrique et d'autres sujets clés.

En outre, les groupes de réflexion pertinents ont produit un certain nombre de résultats prospectifs, notamment des rapports sur la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique.

De nombreuses universités locales ont également créé des instituts de recherche axés sur la recherche fondamentale et la formation de talents dans des domaines tels que la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique, la traduction de codes juridiques africains, la recherche sur la gouvernance dans les pays africains, etc.

Un certain nombre de nouveaux résultats de recherche visant à faire progresser la coopération avec l'Afrique ont été publiés lors de la conférence, notamment le rapport sur les pratiques et l'exploration du Hunan en matière de coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique, rédigé par le Service d'information économique de Chine, siège de Shanghai et le système Nyansapo Africa Knowledge Q&A, développé par l'Institut d'études africaines de l'Université du Hunan.

