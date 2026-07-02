La solution mobiquity Pay® de Comviva renforce sa position de leader dans le domaine du paiement mobile en remportant pour la deuxième fois consécutive le prix Platinum lors des Juniper Research Future Digital Awards 2026

Récompensé dans la catégorie « Meilleure offre de paiement mobile » pour sa plateforme mobiquity® Pay

NEW DELHI, 2 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Comviva, leader mondial des solutions d'expérience client et de monétisation des données, a annoncé aujourd'hui avoir été désigné lauréat Platinum lors des Juniper Research Future Digital Awards for Fintech & Payments 2026, dans la catégorie « Meilleure offre de paiements mobiles ».

Cette distinction met en avant les capacités de mobiquity® Pay, la plateforme de portefeuille numérique de Comviva, native du cloud, axée sur les API, configurable, extensible, compatible SDUI et alimentée par l'IA. Elle permet aux institutions financières, aux fintechs, aux banques, aux services publics et aux opérateurs de réseaux mobiles de créer et de faire évoluer des écosystèmes de paiement numérique sécurisés, interopérables et hautement performants.

Conçue sur une architecture basée sur les microservices, mobiquity® Pay prend en charge un large éventail de cas d'utilisation, notamment les virements entre particuliers, les cercles d'épargne, les paiements auprès des commerçants, le règlement de factures et les versements groupés, pour ses quelque 500 millions d'utilisateurs répartis sur plus de 70 déploiements dans une cinquantaine de pays, traitant un demi-billion de dollars par an. La plateforme s'appuie sur des opérations basées sur l'IA afin d'acroître les revenus et les capacités d'intelligence de ses clients, améliorer les taux de réussite des transactions et optimiser les performances opérationnelles, tandis que ses API ouvertes permettent une intégration transparente avec les partenaires de son écosystème, notamment les banques, les commerçants et les systèmes publics.

Commentant cette distinction, Rajesh Chandiramani, président-directeur général de Comviva, a déclaré : « Cette distinction décernée par Juniper Research souligne l'engagement de Comviva à favoriser la mise en place d'écosystèmes financiers numériques inclusifs et évolutifs. mobiquity® Pay a été conçue pour aider les fournisseurs de services à offrir des expériences de paiement sécurisées, fluides et intelligentes, tout en favorisant l'inclusion financière à grande échelle. À mesure que les paiements numériques continuent d'évoluer, les plateformes basées sur l'IA joueront un rôle essentiel pour améliorer l'efficacité opérationnelle, renforcer la confiance et élargir l'accès aux services financiers. Ce prix souligne l'impact que peut générer l'innovation pour accélérer la transition vers une économie numérique plus connectée et plus inclusive. »

Cette distinction intervient alors que mobiquity® Pay célèbre ses 20 ans d'existence, depuis le lancement de sa plateforme de première génération en 2006 jusqu'à la 5e génération actuelle. Elle récompense la capacité de la plateforme à rester à la pointe de l'innovation et à fournir en continu des services de paiement mobile évolutifs sur un marché où s'affrontent des acteurs mondiaux pesant plusieurs milliards de dollars, ainsi qu'à favoriser l'inclusion financière sur des marchés très divers. Grâce à des déploiements traitant chaque jour plus d'un milliard de dollars de transactions, mobiquity® Pay a permis une expansion rapide de l'écosystème, renforcé la participation des commerçants et amélioré l'accès aux services financiers numériques tant pour les consommateurs que pour les entreprises.

Les Juniper Research Future Digital Awards récompensent les entreprises et les solutions qui façonnent l'avenir des paiements numériques et des services financiers grâce à leur capacité d'innovation, leur envergure et leur impact mesurable sur le secteur.

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