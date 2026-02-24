HelpMeSee, l'Eleta Eye Institute et Christian Blind Mission lancent le premier centre de formation à la chirurgie de la cataracte par simulation au Nigeria pour lutter contre la crise de santé publique

IBADAN, Nigeria, 25 février 2026 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une initiative majeure pour la santé oculaire en Afrique, HelpMeSee, en collaboration avec l'Eleta Eye Institute (EEI) et Christian Blind Mission (CBM), lance le Centre HelpMeSee de formation par simulation à l'EEI à Ibadan, au Nigeria, un programme pionnier conçu pour lutter contre l'épidémie de cécité due à la cataracte dans la région grâce au programme de formation par simulation de la chirurgie manuelle de la cataracte par petite incision (MSICS) le plus complet au monde.

Dr. Ebinum and Dr. Agbana, the first Nigerian instructors certified to teach the HelpMeSee Simulation-based Training Program.

Avec plus de 1,27 million de personnes aveugles, dont près de 40% sont atteintes de cataracte, le Nigeria est confronté à une crise de santé publique urgente. Bien que le Nigeria compte plus de 540 ophtalmologues et 17 établissements de formation, le taux de chirurgie de la cataracte ne s'élève qu'à 317 opérations de restauration de la vue par million d'habitants et par an, ce qui est bien inférieur à ce qui est nécessaire pour éliminer la cécité évitable.

« Le lancement de ce centre de formation marque un jalon notable », déclare la Dre Nicoletta Fynn-Thompson, directrice médicale de HelpMeSee. « La chirurgie manuelle de la cataracte par petite incision (MSICS) est l'option chirurgicale la plus efficace, la plus évolutive et la plus abordable pour lutter contre la cécité due à la cataracte dans les pays à faibles ressources. Grâce à la formation par simulation pour la MSICS, nous pouvons nous assurer que les chirurgiens de la cataracte acquièrent les compétences et la confiance nécessaires pour fournir des soins oculaires chirurgicaux de haute qualité. »

La MSICS : la référence pour la restauration de la vision dans les pays à faible revenu

La MSICS est une technique de chirurgie de la cataracte rentable, sans suture, qui convient parfaitement aux activités de proximité à haut volume et aux situations où le coût est un facteur limitatif. Contrairement à la phacoémulsification, la MSICS ne nécessite pas de machines, d'électricité et de produits jetables coûteux, ce qui en fait la technique la plus accessible et la plus durable dans de nombreux LMIC, y compris au Nigeria.

Cependant, la maîtrise de la MSICS nécessite une formation rigoureuse et pratique qui est souvent insuffisante lorsque l'on utilise les méthodes traditionnelles. C'est là qu'intervient le programme de formation par simulation HelpMeSee.

« À Eleta, nous ne nous contentons pas de traiter la cécité, nous formons la prochaine génération de responsables de la santé oculaire qui la préviendront », déclare le Dr BGK Ajayi, CEO de l'Eleta Eye Institute et président de l'Eleta Eye Foundation. « Cette collaboration accroît notre capacité à former plus efficacement davantage de chirurgiens dans le domaine de la MSICS, tout en maintenant les normes chirurgicales les plus élevées pour nos communautés. »

En utilisant le simulateur de chirurgie oculaire HelpMeSee, une plateforme de réalité virtuelle haute-fidélité avec retour haptique, les stagiaires peuvent effectuer des centaines de procédures MSICS simulées dans un environnement d'apprentissage encadré, améliorant la motricité fine, la coordination main-œil et la gestion des complications sans toucher un patient.

« CBM est fier de s'associer à HelpMeSee et à l'Eleta Eye Institute dans cette initiative innovante. Depuis plus de 50 ans au Nigeria, nous soutenons des solutions locales pour prévenir la cécité, et ce nouveau centre de formation représente un grand pas en avant. Pour éliminer la cécité due à la cataracte, nous devons investir dans une formation accessible, normalisée, de haute qualité et évolutive. La chirurgie de la cataracte par petite incision manuelle offre cette possibilité, et le programme HelpMeSee par simulation garantit la formation de chacque spécialiste de la cataracte », ajoute Omoi Samuel, directeur national pour le Nigéria chez CBM.

Cette approche évolutive permet aux résidents et aux ophtalmologistes praticiens d'être prêts à opérer plus rapidement et plus régulièrement qu'avec les méthodes traditionnelles, ce qui est essentiel pour améliorer les volumes d'opérations, la sécurité des patients et la réduction des complications chirurgicales.

Emplacement stratégique, impact durable

Situé à Ibadan, à seulement 130 km de Lagos, le centre de formation de l'EEI a vocation à couvrir non seulement le Nigeria mais aussi toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Il s'aligne sur les plans d'action mondiaux de l'OMS et de l'IAPB pour améliorer l'accès à la chirurgie de la cataracte et le développement de la main-d'œuvre dans les pays à faible revenu.

La formation à la MSICS basée sur la simulation est plus qu'une avancée technologique, c'est une nécessité de santé publique. Avec le lancement de ce centre de formation, HelpMeSee, l'EEI et CBM envoient un message clair : les outils pour mettre fin à la cécité par cataracte en Afrique sont là, et il est temps d'agir.

À propos de HelpMeSee :

Dans un monde où 100 millions de personnes sont aveugles ou malvoyantes à cause de la cataracte, HelpMeSee, une organisation à but non lucratif relevant de l'IRS 501(c)(3), a pour mission mondiale d'éradiquer la cécité due à la cataracte en développant la formation à la chirurgie manuelle de la cataracte par petite incision (MSICS). Cette procédure sûre et relativement rapide permet d'obtenir des résultats probants à moindre coût. Le système HelpMeSee de formation à la MSICS comprend une simulation de réalité virtuelle haute fidélité avec retour haptique, des didacticiels sophistiqués, des systèmes de gestion de l'apprentissage et des aides électroniques à l'apprentissage.

HelpMeSee a été fondé par Al et Jim Ueltschi, qui ont imaginé de construire le système de formation MSICS en incorporant de nombreuses méthodes et techniques utilisées avec succès dans la formation des pilotes commerciaux. Cofondateur d'Orbis International et de FlightSafety International, Al Ueltschi était une personnalité dans l'industrie aéronautique et se consacrait au traitement de la cécité évitable dans les pays en développement. HelpMeSee forme des spécialistes de la cataracte pour s'assurer que toutes les communautés ont accès à des spécialistes de la MSICS hautement qualifiés. Avec plus de 40 simulateurs et 15 centres de formation dans le monde, HelpMeSee s'associe à des gouvernements, des universités et des innovateurs pour lutter contre la crise mondiale de la cécité due à la cataracte. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.helpmesee.org.

À propos de l'Eleta Eye Institute (EEI) :

L'EEI est un hôpital spécialisé, accrédité pour la formation d'ophtalmologues par le National Postgraduate Medical College of Nigeria (NPMCN) et le West African College of Surgeons (WACS). Il a formé neuf ophtalmologues au cours des cinq dernières années et a la capacité d'admettre neuf stagiaires chaque année. Il accepte des internes d'autres établissements de formation accrédités au Nigeria pour des rotations cliniques, en particulier pour la chirurgie de la cataracte.

Il fait partie du groupe Eleta Eye Institute, un réseau de cinq établissements de la région du sud-ouest du Nigeria qui pratiquent des opérations de la cataracte en grand nombre. Le réseau a réalisé 16 590 opérations de la cataracte au cours des cinq dernières années.

À propos de Christian Blind Mission (CBM) :

CBM est une organisation internationale de développement et d'aide humanitaire qui se consacre à l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées dans les pays les plus pauvres du monde.

Notre action en faveur d'une santé oculaire inclusive

Plus de 2,2 milliards de personnes dans le monde souffrent de déficiences visuelles. Un milliard de ces cas peuvent être évités ou traités. Dans de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire, l'absence de soins oculaires appropriés entraîne une crise de cécité évitable. Des millions de personnes risquent de perdre la vue ou de rester malvoyantes simplement parce qu'elles n'ont pas accès au traitement ou à l'intervention chirurgicale dont elles ont besoin.

Chez CBM, nous savons comment changer la donne : par la prévention des infections cécitantes, le traitement à temps des maladies oculaires et les interventions chirurgicales visant à restaurer la vue. Nous travaillons avec des partenaires pour faciliter plus de 15 millions d'opérations de la cataracte dans le monde. Plus de 421 000 opérations ont été réalisées au cours des deux dernières années (2023 et 2024). Il reste encore beaucoup à faire, car chaque jour, quelqu'un perd inutilement la vue.

Dans le cadre de sa stratégie visant à combler cette lacune, CBM investit considérablement dans la mise en place d'un personnel qualifié dans le domaine de la santé oculaire. CBM a contribué à l'élaboration de programmes de formation en ophtalmologie dans les pays en développement du monde entier. Les programmes de formation de la COECSA et du Collège des chirurgiens d'Afrique de l'Ouest ont un impact remarquable en Afrique. Ces initiatives, menées par des partenaires africains pour l'Afrique, ont permis de créer des programmes de formation durables et compétitifs au niveau mondial afin d'augmenter le nombre d'ophtalmologistes bien formés dans la région.

CBM investit dans le personnel de santé oculaire à tous les niveaux du système de santé. En 2024, nous avons soutenu la formation de plus de 25 000 personnes (ophtalmologistes, infirmières ophtalmologistes, agents cliniques, optométristes, réfractionnistes, enseignants, agents de santé communautaires et prestataires de soins de santé primaires) à travers le monde.

