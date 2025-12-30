منظمة الجمارك العالمية تشيد "بمنصة جمارك دبي للتجارة الإلكترونية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 30 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ --

في إنجاز يعكس قوة المكانة العالمية لدبي وريادتها في الابتكار الجمركي، حظيت منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود المشروع المبتكر لجمارك دبي، بإشادة واسعة من منظمة الجمارك العالمية، التي نشرت تقريراً خاصاً عنها بثلاث لغات مؤكدةً أن تجربة جمارك دبي تمثل نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي الجمركي، وقصة نجاح تثبت أن الابتكار في الخدمات الجمركية ورقابة الحدود قابل للتحقيق مع السياسات الفعالة والشراكات المتينة والتكنولوجيا المتقدمة.

ويأتي هذا الاهتمام الدولي في وقت يشهد فيه قطاع التجارة الإلكترونية واللوجستيات في الإمارات طفرة استثمارية كبيرة، إضافة إلى توفير عشرات الآلاف من الوظائف الجديدة في مجالات الشحن والتخزين والتنفيذ والتوصيل النهائي، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة إلى تعزيز فرص النمو الاقتصادي، أيضاً سجلت أحجام البضائع المنقولة عبر البحر والجو في إمارة دبي نمواً ملحوظاً، بما يحقق رؤية دبي D33 بأن تصبح مركزاً عالمياً للتوسع الاقتصادي المدفوع باللوجستيات والتجارة الرقمية.

أظهرت البيانات نتائج قوية حيث وصل إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات، 32.3 مليار درهم "8.8 مليار دولار" خلال عام 2024، مع توقعات أن تصل قيمته لأكثر من 50.6 مليار درهم "13.8 مليار دولار" بحلول 2029، وتستهدف جمارك دبي تحويل 20 % - 30% من جميع شحنات البريد منخفضة القيمة التي تنقل بضائع التجارة الإلكترونية إلى المنصة، ومن خلال تعاون شركات الشحن السريع متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمنت جمارك دبي استفادة جميع الأطراف من تسهيلات التجارة المتقدمة، كما أن نطاق المنصة يمتد إقليمياً، داعماً لمسارات التجارة الإلكترونية في دول الخليج العربية، وتتماشى هذه الأهداف مع أجندة D33 التي تطمح إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال 10 سنوات، وتعزيز موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، ودعم خطتها في أن تصبح من بين أفضل 5 مراكز عالمية للخدمات اللوجستية.

وأكد جمعة الغيث، مستشار المدير العام، المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في جمارك دبي، أن إشادة منظمة الجمارك العالمية تعكس عمق التحول الذي تقوده جمارك دبي في عالم التجارة والتجارة الإلكترونية، وتجسد رؤية القيادة الرشيدة، في جعل دبي مدينة المستقبل ومركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد.

وقال عتيق المهيري المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي في جمارك دبي: "تعد منصة التجارة الإلكترونية لجمارك دبي نقلة نوعية ومعياراً جديداً في تسهيل حركة التجارة عبر الحدود، وذلك من خلال تعزيز الربط بين الجهات الحكومية وشركات الشحن، وتمكين الشركات من الامتثال السهل والسريع للمتطلبات الجمركية، بالإضافة إلى مواءمة منظومة الخدمات اللوجستية بحركة التجارة الإلكترونية.

وأضاف "تظهر التجربة —وفق التقرير— أن المنصة أصبحت نموذجاً مهماً على مستوى العالم في كيفية توظيف التكنولوجيا لتسهيل التجارة المشروعة.

