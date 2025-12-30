La Organización Mundial de Aduanas elogia la plataforma de comercio electrónico en un informe trilingüe

Dubái: Plataforma global para el comercio digital y la nueva economía.

DUBAI, EAU, 30 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Un nuevo hito que refleja el liderazgo global de Dubái en innovación aduanera, la innovadora plataforma de comercio electrónico transfronterizo de la Aduana de Dubái ha recibido amplios elogios de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en un informe trilingüe especial (francés, inglés y español). El informe confirma que la Aduana de Dubái es un modelo global de transformación digital. Este caso de éxito demuestra que la innovación en los servicios aduaneros y el control fronterizo son alcanzables mediante políticas eficaces, alianzas sólidas y tecnología avanzada.

Dubai Customs Building

Este interés pone de relieve el floreciente sector del comercio electrónico en los EAU, que crea miles de empleos y promueve la visión de crecimiento de nuestros líderes. El volumen de mercancías transportadas por mar y aire en el Emirato de Dubái también ha registrado un crecimiento notable, cumpliendo así la visión de D33 de Dubái de convertirse en un centro global de expansión económica impulsado por la logística y el comercio digital.

Como reflejo del sólido crecimiento del mercado, el comercio electrónico en los EAU alcanzó los 32.300 millones AED (8.800 millones de dólares) en 2024 y se prevé que alcance los 50.600 millones AED (13.800 millones de dólares) para 2029. Para respaldar este objetivo, la Aduana de Dubái se propone convertir entre el 20 % y el 30 % de los envíos de comercio electrónico de bajo valor a su plataforma. Mediante la cooperación con empresas multinacionales de mensajería urgente y PYMES, la Aduana de Dubái garantiza que todas las partes se beneficien de una facilitación comercial avanzada. El alcance de la plataforma se extiende regionalmente, dando soporte a las rutas de comercio electrónico en todo el CCG. Estos objetivos respaldan la Agenda Económica de Dubái (D33), que pretende duplicar la economía en una década, ubicar a Dubái entre las tres principales ciudades económicas y posicionarla como uno de los cinco principales centros logísticos mundiales.

Al comentar este logro global, Juma Al Ghaith, Asesor del director general y consejero delegado de Inteligencia Artificial de la Aduana de Dubái, enfatizó que el reconocimiento de la Organización Mundial de Aduanas refleja la profunda transformación liderada por la Aduana de Dubái en el mundo del comercio y el comercio electrónico, y encarna la visión de un liderazgo inteligente para convertir a Dubái en la ciudad del futuro y un centro global para la nueva economía.

Atiq Al Muhairi, Director Ejecutivo de Desarrollo Aduanero de la Aduana de Dubái, declaró: "La plataforma de comercio electrónico de la Aduana de Dubái representa un salto cualitativo y un nuevo referente en la facilitación del comercio transfronterizo al fortalecer el vínculo entre las entidades gubernamentales y las compañías navieras, permitiendo a las empresas cumplir con los requisitos aduaneros de forma rápida y sencilla, y alineando el sistema logístico con el tráfico de comercio electrónico".

Añadió: "Según un informe de la OMA, la plataforma demuestra a nivel mundial cómo la tecnología facilita eficazmente el comercio".

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2852898/Dubai_Customs_Building.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2852899/Dubai_Customs_Logo.jpg