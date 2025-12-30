Die Weltzollorganisation lobt in einem dreisprachigen Bericht die „E-Commerce-Plattform"

Dubai: Globale Plattform für digitalen Handel und neue Wirtschaft

DUBAI, VAE, 30. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die innovative grenzüberschreitende E-Commerce-Plattform der Zollbehörde von Dubai, ein neuer Meilenstein, der Dubais weltweite Führungsrolle im Bereich der Zollinnovation widerspiegelt, wurde von der Weltzollorganisation (WZO) in einem speziellen dreisprachigen Bericht (Französisch, Englisch und Spanisch) vielfach gelobt. Der Bericht bestätigt, dass die Zollbehörde von Dubai als globales Vorbild für die digitale Transformation dient. Diese Erfolgsgeschichte beweist, dass Innovationen im Zollwesen und Grenzkontrollen durch wirksame Strategien, starke Partnerschaften und fortschrittliche Technologien erreichbar sind.

Dieses Interesse unterstreicht den florierenden E-Commerce-Sektor der VAE, der Tausende von Arbeitsplätzen schafft und die Wachstumsvision unserer Führung fördert. Das Volumen der auf dem See- und Luftweg transportierten Güter im Emirat Dubai hat ebenfalls ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnet und damit Dubais D33-Vision verwirklicht, ein globaler Knotenpunkt für wirtschaftliche Expansion zu werden, der von Logistik und digitalem Handel angetrieben wird.

Als Ausdruck des starken Marktwachstums erreichte der E-Commerce in den VAE 2024 einen Wert von 32,3 Milliarden AED (8,8 Milliarden USD) und wird bis 2029 voraussichtlich 50,6 Milliarden AED (13,8 Milliarden USD) erreichen. Um dies zu unterstützen, strebt die Zollbehörde von Dubai an, 20 bis 30 % der E-Commerce-Sendungen mit geringem Wert auf ihre Plattform umzustellen. Durch die Zusammenarbeit mit multinationalen Expresskurieren und KMUs stellt die Zollbehörde von Dubai sicher, dass alle Parteien von fortschrittlichen Handelserleichterungen profitieren. Der Umfang der Plattform erstreckt sich regional und unterstützt E-Commerce-Routen in den gesamten GCC-Staaten. Diese Ziele unterstützen die Dubai Economic Agenda (D33) , die darauf abzielt, die Wirtschaft innerhalb eines Jahrzehnts zu verdoppeln, Dubai unter die drei führenden Wirtschaftsstädte zu bringen und es als eines der fünf weltweit führenden Logistikzentren zu positionieren.

Juma Al Ghaith, Berater des Generaldirektors und Chief Executive Officer für künstliche Intelligenz bei Dubai Customs, kommentierte diese globale Errungenschaft und betonte, dass das Lob der Weltzollorganisation die Tiefe der von Dubai Customs angeführten Transformation in der Welt des Handels und des E-Commerce widerspiegelt und die Vision der weisen Führung verkörpert, Dubai zur Stadt der Zukunft und zu einem globalen Drehkreuz für die neue Wirtschaft zu machen.

Atiq Al Muhairi, Executive Director of Customs Development bei Dubai Customs, sagte: „Die E-Commerce-Plattform von Dubai Customs ist ein qualitativer Sprung und ein neuer Maßstab für die Erleichterung des grenzüberschreitenden Handels, indem sie die Verbindung zwischen Regierungsstellen und Reedereien stärkt, Unternehmen die schnelle und einfache Erfüllung von Zollanforderungen ermöglicht und das Logistiksystem an den E-Commerce-Verkehr anpasst."

Er fügte hinzu: „Laut einem Bericht der WZO zeigt die Plattform weltweit, wie Technologie den Handel effektiv erleichtert."

