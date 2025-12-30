L'Organisation mondiale des douanes fait l'éloge de la « plateforme de commerce électronique » dans un rapport trilingue

Dubaï : une plateforme mondiale pour le commerce numérique et la nouvelle économie

DUBAÏ, ÉAU, 30 décembre 2025 /PRNewswire/ -- En tant que nouveau jalon reflétant le leadership mondial de Dubaï en matière d'innovation douanière, la plateforme innovante de commerce électronique transfrontalier des douanes de Dubaï a été largement saluée par l'Organisation mondiale des douanes (OMD), dans un rapport spécial trilingue (français, anglais et espagnol). Le rapport confirme que les douanes de Dubaï servent de modèle mondial pour la transformation numérique. Cet accomplissement prouve que l'innovation des services douaniers et le contrôle des frontières sont possibles grâce à des politiques efficaces, des partenariats solides et des technologies de pointe.

Dubai Customs Building

Cet intérêt met en lumière le secteur florissant du commerce électronique des Émirats arabes unis, qui crée des milliers d'emplois et promeut la vision de nos dirigeants en matière de croissance. Le volume de marchandises transportées par voie maritime et aérienne dans l'émirat de Dubaï a également enregistré une croissance remarquable, concrétisant la vision D33 de Dubaï de devenir un centre mondial d'expansion économique tiré par la logistique et le commerce numérique.

Reflétant la forte croissance du marché, le commerce électronique des ÉAU a atteint 32,3 milliards AED (8,8 milliards de dollars) en 2024 et devrait atteindre 50,6 milliards AED (13,8 milliards de dollars) d'ici 2029. À cet effet, les douanes de Dubaï ont pour objectif de convertir 20 à 30 % des envois de faible valeur effectués par voie électronique sur leur plateforme. Grâce à la coopération avec les courriers express multinationaux et les PME, les douanes de Dubaï veillent à ce que toutes les parties bénéficient d'une facilitation avancée du commerce. Le champ d'application de la plateforme s'étend à l'échelle régionale, en soutenant les circuits de commerce électronique dans l'ensemble du CCG. Ces objectifs s'inscrivent dans le cadre du programme économique de Dubaï (D33), qui vise à doubler l'économie en dix ans, à classer Dubaï parmi les trois premières villes économiques et à en faire l'un des cinq premiers centres logistiques mondiaux.

Commentant cette réussite d'envergure mondiale, Juma Al Ghaith, conseiller du directeur général et directeur général de l'intelligence artificielle aux douanes de Dubaï, a souligné que les éloges de l'Organisation mondiale des douanes reflètent la profondeur de la transformation menée par les douanes de Dubaï dans le monde du commerce et de l'e-commerce, et incarnent la vision des dirigeants avisés pour faire de Dubaï la ville de l'avenir et un centre mondial de la nouvelle économie.

Atiq Al Muhairi, directeur exécutif du développement douanier aux douanes de Dubaï, déclare : « La plateforme de commerce électronique des douanes de Dubaï constitue un saut qualitatif et une nouvelle référence pour faciliter le commerce transfrontalier en renforçant le lien entre les entités gouvernementales et les compagnies maritimes, en permettant aux entreprises de se conformer aux exigences douanières rapidement et facilement, et en alignant le système logistique sur le trafic du commerce électronique ».

Et d'ajouter : « Selon un rapport de l'OMD, la plateforme démontre globalement comment la technologie soutient efficacement le commerce ».

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2852898/Dubai_Customs_Building.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2852899/Dubai_Customs_Logo.jpg