نائب الرئيس الأول لشركة Envision Energy، السيد Kane Xu، يؤكد على أن الابتكار التكنولوجي هو المحرك الرئيسي للطاقة المتجددة في مؤتمر الأطراف COP29

مدينة باكو، دولة أذربيجان، 20 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- يجري مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في باكو، أذربيجان. تمت دعوة Xu Kane، نائب الرئيس الأول لشركة Envision Energy ورئيس خط منتجات الأعمال الدولية، إلى المؤتمر وشارك في جلسات نقاش حول حوكمة المناخ العالمية كممثل لشركات الطاقة المتجددة العالمية الرائدة.

Panel The Great Wind Re-set: Getting Wind Energy Back on Track for a 1.5°C World Panel Driving Sustainable Water and Energy Transitions

في جلسة نقاش "إعادة التوجه نحو الرياح العظيمة: إعادة طاقة الرياح إلى المسار الصحيح لعالم بدرجة 1.5 مئوية" التي نظمها المجلس العالمي لطاقة الرياح (GWEC)، أكد Kane Xu أن الابتكار التكنولوجي هو المفتاح لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة ويدعو هدف "الـ 1.5 درجة مئوية"، الذي اقترحته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) في عام 2023، إلى مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة العالمية إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 للحد من الاحتباس الحراري العالمي في حدود 1.5 درجة مئوية. ومع ذلك، وفقًا لتقرير المجلس العالمي لطاقة الرياح (GWEC)، فإن تحقيق هدف 2.7 تيراواط من القدرة المركبة لطاقة الرياح بحلول عام 2030 سيكون تحديًا بسبب التباطؤ الحالي في نمو طاقة الرياح عالميًا.

وأكد Kane أن الابتكار المستمر في تقنيات الطاقة المتجددة هو المفتاح لتحقيق هذا الهدف. يشمل ذلك جعل تصاميم توربينات الرياح أكثر مرونة لمواجهة تحديات النقل التي تفرضها التوربينات الأكبر حجمًا، وضمان أن تكون المواد الخام المستخدمة في التوربينات أكثر صداقة للبيئة، وتحسين كفاءة توليد الطاقة المتجددة، وضمان استقرار وأمان الشبكة عند دمج الطاقة المتجددة على نطاق واسع – وكل ذلك يمكن تحقيقه من خلال الابتكار التكنولوجي.

وقال Kane: "لدعم مهمة طاقة الرياح عالميًا، يجب أن نوحّد الجهود بين الابتكار والسياسات والأفراد – لتعزيز الوصول العادل إلى الطاقة النظيفة، وتشجيع التعاون عبر الحدود، وضمان أن تدور كل توربينة لتحقيق التقدم وحماية الكوكب. يتم ذلك بالتوازي مع مواجهة أزمة المناخ العالمية ومعالجة تحديات التحول في مجال الطاقة".

بالإضافة إلى ذلك، وبناءً على دعوة من أذربيجان، البلد المضيف لمؤتمر الأطراف الـ 29، شارك Kane في جلسة نقاش بعنوان "دفع التحولات المستدامة في المياه والطاقة"، حيث قدّم رؤيته حول كيفية أن الابتكارات في مجال طاقة الرياح وتخزين الطاقة تمهد الطريق بالفعل لتحسين كفاءة الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن تحلية المياه، ودفع التحول العالمي نحو الاستدامة. وأكد التزام Envision بالمساهمة في الانتقال الأخضر العالمي من خلال تقديم حلول مبتكرة في توربينات الرياح وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر، وكلها تهدف إلى مهمة حل التحديات من أجل مستقبل مستدام.

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