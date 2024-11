SVP, Envision Energy, Kane Xu, Bahas Peran Inovasi Teknologi sebagai Motor Penting yang Menggerakkan Energi Terbarukan di COP29

BAKU, Azerbaijan, 20 November 2024 /PRNewswire/ -- 29th Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change (COP29) tengah berlangsung di Baku, Azerbaijan. Kane Xu, Senior Vice President, Envision Energy, dan President, International Business Product Line, Envision Energy, diundang ke konferensi ini, serta berpartisipasi dalam diskusi panel tentang tata kelola iklim global sebagai perwakilan perusahaan energi terbarukan yang terkemuka di dunia.