نجاح إدراج شركة HyperStrong التابعة لمحفظة شركة Qiming Venture Partners في STAR Market

شانغهاي، 28 يناير/كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- في 27 يناير/كانون الثاني 2025، بتوقيت بكين، طرحت شركة HyperStrong التابعة لشركة Qiming Venture Partners، وهي شركة رائدة في مجال أنظمة تخزين طاقة البطاريات (BESS) في الصين، أسهمها بنجاح في مجلس الابتكار في العلوم والتكنولوجيا في بورصة شنغهاي (المعروف بِـ"STAR Market").

تم إصدار سهم HyperStrong (المدرج في بورصة SHSE:688411) بسعر 19.38 يوان للسهم الواحد، وأغلق عند 63.80 يوان، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 229.21% عن سعر الإصدار، وبلغت القيمة السوقية للسهم 11.339 مليار يوان.

كانت شركة Qiming Venture Partners من أوائل المستثمرين في HyperStrong منذ عام 2015 واستمرت في دعم نمو الشركة من خلال جولات التمويل اللاحقة. يمثل الاكتتاب العام الأولي الناجح لشركة HyperStrong أول إنجاز للاكتتاب العام الأولي لشركة Qiming في عام 2025.

تأسست شركة HyperStrong في عام 2011، وقد أثبتت نفسها كشريك موثوق به في التحول العالمي إلى الطاقة المتجددة. توفر الشركة مجموعة واسعة من حلول تخزين الطاقة بما في ذلك أنظمة تخزين الطاقة بالتبريد السائل، والخزانات الخارجية، وأنظمة الشحن والتخزين المتكاملة للاستخدامات على نطاق المرافق والاستخدامات التجارية والصناعية.

مع تزايد الطلب العالمي على الطاقة المتجددة، أصبحت أنظمة تخزين الطاقة على نطاق المرافق ضرورية لضمان استقرار الشبكة وسلامتها. عززت HyperStrong مكانتها كمزود من الدرجة الأولى لأنظمة تخزين طاقة البطاريات، مستفيدة من نقاط قوتها في النمذجة الرقمية للبطاريات وإدارة الطاقة والحرارة ومنصة البيانات الضخمة وتكامل النظام وقدرات الاختبار الصارمة. تمكن هذه التقنيات HyperStrong من تلبية الاحتياجات المتنوعة والمتطورة لعملائها.

وفقًا لِـS&P Global Commodity Insights، صُنفت شركة HyperStrong من بين أكبر ثلاث شركات تكامل لأنظمة تخزين طاقة البطاريات من حيث السعة العالمية التي تم تركيبها في عام 2023.

أعرب الدكتور جيانهي تشانغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة HyperStrong، عن رؤيته للشركة: "لا تزال HyperStrong ملتزمة بإطلاق القيمة الكاملة لدورة حياة أنظمة تخزين الطاقة. نحن نهدف إلى تعميق وجودنا عبر سلسلة قيمة تخزين الطاقة، وتعزيز قدراتنا على التكامل، وتعزيز منظومة الابتكار التعاونية. ومن خلال تطوير التطبيقات الرقمية، والتعاون بين الأجهزة والبرمجيات، والحلول الشاملة، سنعمل على دفع عجلة الابتكار السريع في المنتجات لتلبية الاحتياجات المتغيرة باستمرار للسوق العالمية."

قال أليكس تشو، الشريك الإداري لشركة Qiming Venture Partners: "على مدار العقد الماضي، دعمنا شركة HyperStrong بصفتنا مستثمرًا ومساهمًا وعضوًا في مجلس الإدارة، ورافقنا الشركة بثبات طوال فترة نموها الملحوظ. لقد شهدنا شركة HyperStrong وهي تستفيد من أحدث ما توصلت إليه في مجال البحث والتطوير، والرؤى الاستراتيجية للسوق، وروح الابتكار الدؤوبة لتصبح رائدة في صناعة تخزين الطاقة التنافسية. لا يُعد الاكتتاب العام الناجح اليوم علامة فارقة في مسيرة الشركة فحسب، بل هو أيضًا بداية فصل جديد مثير مليء بالإمكانيات. في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الطاقة العالمي تحولاً جذرياً، أصبح تخزين الطاقة ركيزة أساسية لهذا التغيير. نتوقع أن تواصل HyperStrong ريادتها في مجال الابتكار التكنولوجي، مما يعزز مكانتها كفاعل رئيسي في سوق تخزين الطاقة العالمي."

نبذة عن Qiming Venture Partners

تأسست شركة Qiming Venture Partners في عام 2006. حاليًا، تدير Qiming Venture Partners أحد عشر صندوقًا بالدولار الأمريكي وسبعة صناديق بالرنمينبي برأس مال تم جمعه يقدر بِـ 9.5 مليار دولار. منذ تأسيسنا، استثمرنا في شركات متميزة في صناعات التكنولوجيا والمستهلكين والرعاية الصحية في المراحل المبكرة ومراحل النمو.

منذ ظهورنا لأول مرة، قمنا بدعم أكثر من 580 شركة سريعة النمو ومبتكرة. وقد حققت أكثر من 210 من شركات محفظتنا اتفاقيات خروج من خلال عمليات الطرح العام الأولي في بورصات نيويورك (NYSE) وناسداك (NASDAQ) وهونغ كونغ (HKEX) وبورصة شنغهاي أو شنتشن للأوراق المالية، أو من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ أو بوسائل أخرى. هناك أيضًا أكثر من 80 شركة ضمن محفظة المجموعة حققت وضعية اليونيكورن أو سوبر يونيكورن.

العديد من شركات محفظتنا هي الشركات الأكثر نفوذًا اليوم في قطاعاتها، بما في ذلك Xiaomi وMeituan وBilibili وZhihu وRoborock وUBTech وWeRide وGan & Lee Pharmaceuticals وTigermed وZai Lab وCanSino Biologics وSchrödinger وAPT Medical وNew Horizon Health وSanyou Medical وAmoyDx وBerry Genomics وSinocellTech وYuanxin Technology وCaidya وBelief BioMed وغيرها الكثير.