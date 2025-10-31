نُقدّم PntGuard™ - الدرع الذكي والأكثر تطورًا لحماية أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS) في البحر من عمليات التزييف والتشويش

ليساكر، النرويج، وماناساس، فيرجينيا, 31 أكتوبر 2025 /PRNewswire/ -- أطلقت اليوم كلٌّ من Tschudi Shipping Company وNAL Research وSGM Technology AS رسميًا PntGuard™، النظام المصمّم لتعزيز أمن الملاحة البحرية من خلال توفير وعي بالموقع بالغ الدقة. يُعزّز النظام سلامة ودقّة الملاحة البحرية في وقتٍ لم يَعُد فيه بالإمكان الاعتماد الكامل على إشارات أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS) كما في السابق. يعمل PntGuard كأداة ملاحة مستقلة تمامًا عن باقي أنظمة الجسر، حيث يُصدر تنبيهات فورية بمجرد اكتشاف تزييف في موقع السفينة، ويقدِّم في الوقت نفسه بيانات دقيقة وحقيقية للموقع حتى في حال تعرّض الأنظمة الأخرى للاختراق.

PntGuard Below Deck Unit and Above Deck Unit (PRNewsfoto/NAL Research)

الحرب الإلكترونية: خطر يتفاقم

تتزايد محاولات التشويش الخبيث على إشارات أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS)/نظام تحديد الموقع (GPS) بمعدل يُنذر بالخطر. قد تنشأ هذه الهجمات من أنظمة برّية متقدمة، أو سفن عدائية أو "الأساطيل المظلمة"، أو حتى بشكلٍ عارض في الممرات البحرية المزدحمة – وغالبًا ما تمر دون أن يشعر بها طاقم السفينة، مما يجعل من الصعب اكتشاف تلاعب الموقع وتأثيره على سلامة الملاحة.

يُنظر إلى هذا التشويش اليوم على أنه تهديد استراتيجي متنامٍ، قادر على إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات، وتعطيل العمليات التجارية، وخلق تبعات قانونية كبيرة. من خلال تشويه إشارات أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS)/نظام تحديد الموقع (GPS) وباستخدام معدات رخيصة ومتوفَّرة على نطاق واسع، يمكن للمهاجمين إبعاد موقع السفينة أميالاً عن موضعها الفعلي، وتزوير مسارات نظام التعريف الآلي (AIS)، وإحداث أخطاء متسلسلة عبر أنظمة الجسر، مما يعرّض سلامة الطاقم وسلامة الملاحة للخطر. هذا يفاقم مخاطر سيناريوهات حرجة متعددة، منها:

اصطدامات وجنوح (ولا سيما في ظروف انخفاض الرؤية، وأثناء الليل، وفي المناطق كثيفة المرور مع مخاطر على الأرواح والممتلكات والبيئة).

الدخول غير المقصود أو المُتلاعب به إلى المياه المحظورة

ادعاءات بالتهرب من العقوبات / التوقف في موانئ دول خاضعة للعقوبات

تأخيرات في الموانئ / تعطّل الخدمات اللوجستية للشحن، بما في ذلك الانحراف عن المسار مما يسبب تأخيرات، وزيادة استهلاك الوقود، وانبعاثات إضافية

نزاعات التأجير وتحديات التأمين عندما يظهر أن السفينة قد تجاوزت حدود الامتثال التنظيمية

يُثار القلق على صعيد القيادة العليا في صناعة الشحن، بينما تحث جميع شركات التأمين البحرية الرائدة على اتخاذ خطوات عاجلة لضمان المرونة التشغيلية وحماية السفن من المخاطر المتزايدة.

بساطة التشغيل والتوصيل

يُعدُّ PntGuard الحل الأكثر مرونة في السوق، مستفيدًا من أحدث تقنيات تحديد الموقع والملاحة والتوقيت المضمونة (APNT). تكتفي معظم الحلول المتوفِّرة اليوم بإصدار تحذيرات عند تعرُّض إشارات أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS)/نظام تحديد الموقع (GPS) للتشويش أو التلاعب، لكنها لا توفر موقعًا بديلاً موثوقًا ومصدقًا يمكن الاعتماد عليه. مدعومًا بشبكة الأقمار الصناعية Iridium® في مدار الأرض المنخفض (LEO)، يتلقَّى PntGuard إشارة الموقع والملاحة والتوقيت (PNT) المؤمَّنة التي تزيد قوتها بنحو 1,000 مرة مقارنة بإشارات أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS)/نظام تحديد الموقع (GPS) التقليدية، وتتمتع بمقاومة عالية للتشويش والتزييف. يكمل هذا الحل موجزات أنظمة الملاحة الخاصة بالسفينة من خلال توفير وعي دقيق بالموقع، كما يُصدر تنبيهات فورية للطاقم عند اكتشاف أي تلاعب أو انقطاع في الإشارات.

يتكون PntGuard سهل التركيب والاستخدام من وحدتين مُدمجتين – وحدة فوق سطح السفينة (المستقبل) تتصل بخدمة Iridium PNT، ووحدة تحت سطح السفينة (شاشة الجسر) تعرض المسار المزيف لنظام تحديد الموقع (GPS) والموقع الحقيقي للسفينة على خريطة بحرية في الوقت الفعلي.

السلامة، والامتثال، وإثبات المعلومات عند الطلب

في كثير من الحالات، لن يدرك معظم الطاقم أنهم يتعرضون للتزييف إلا بعد فوات الأوان. يُوفّر PntGuard مصدرًا واحدًا للحقائق، مما يمكّن الطاقم من التفاعل بسرعة مع أي تهديد والاستمرار في الملاحة بثقة.

يمكن للمكاتب البرّية أيضًا استلام سجل دقيق لموقع السفينة الحقيقي في أي وقت – وهو دليل يمكن مشاركته مع المستأجرين أو شركات التأمين للدفاع عن المطالبات المبنية على بيانات خاطئة – مما يُساهم في حماية الإيرادات والسمعة على حد سواء.

يعتمد PntGuard على نفس التكنولوجيا التي تمكِّن حلول الموقع والملاحة والتوقيت المضمونة (APNT) للعديد من جوانب البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكات الاتصالات، ومراكز البيانات، والمرافق الحيوية. أثبت النظام فعاليته في البيئة البحرية العملية عبر تجارب بحرية شاملة استمرت عدة أشهر بالتعاون مع أبرز مالكي السفن الدوليين، ضمن برنامج إثبات المفهوم مع DNK النرويجية، واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في تأمين مخاطر الحرب البحرية. كما خضع النظام إلى تقييمات مستقلة على مدى عامين متتاليين في مركز Jammertest بمدينة أندويا بالنرويج.

مُتاح بأسعار معقولة ومرونة عالية

يُقدّم PntGuard اليوم حلاً مرنًا واقتصاديًا يمكن تخصيصه حسب حجم الأسطول – ليضمن حماية فورية وفعّالة ضد التهديدات البحرية الخفية والمتنامية. تفضَّل بزيارة Pnt-Guard.com لمعرفة المزيد من المعلومات.

حول شراكة ™PntGuard تم تصميم PntGuard عبر تعاون استراتيجي بين شركات رائدة من قطاعات متنوعة، بما في ذلك Tschudi Shipping Company وNAL Research Corporation وSGM Technology، مستفيدًا من الخبرات المتقدمة في الخدمات الفضائية المقاومة للتشويش، والابتكارات في التكنولوجيا البحرية، وإدارة عمليات السفن.

نبذة عن الشركات

Tschudi Shipping Company هي مجموعة شحن ولوجستيات نرويجية عائلية تمتد لخمسة أجيال، وتتمتع بأكثر من 100 عام من الخبرة في ملكية وإدارة السفن. تركِّز Tschudi على تقديم قيمة استثنائية للعملاء من خلال حلول مخصَّصة، وشراكات قوية، وابتكار رقمي، بينما تتمثل القيم الأساسية للشركة في الالتزام، والاحترام، والمبادرة الفاعلة.

NAL Research Corporation ، تقع في ولاية فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وتُعدُّ شركة رائدة في تقنيات تحديد الموقع والملاحة والتوقيت المضمونة (APNT)، حيث تقدِّم حلول اتصالات وتعقب آمنة ومرنة للعملاء من قطاع الدفاع والحكومة والشركات الذين يعملون في بيئات يُعطل فيها نظام تحديد الموقع (GPS).

SGM Technology، تتخذ من أوسلو، النرويج مقرًا لها، وتقوم بتطوير أنظمة رقمية متقدمة قائمة على الأقمار الصناعية لقطاعي الشحن والصيد البحري، مقدمة حلول مبتكرة مثبتة ميدانيًا تعزِّز السلامة التشغيلية، والشفافية، والكفاءة في أعالي البحار.

