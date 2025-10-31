Présentation de PntGuard™ - la protection ultime contre l'usurpation et le brouillage des signaux GNSS en mer

LYSAKER, Norvège, et MANASSAS, Virginie, 31 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Tschudi Shipping Company, NAL Research et SGM Technology AS ont procédé aujourd'hui au lancement commercial de PntGuard™, une solution de sécurité maritime qui fournit une connaissance situationnelle extrêmement précise. Elle soutient l'intégrité de la navigation à une époque où les signaux GNSS ne peuvent plus être considérés comme acquis. Aide à la navigation autonome, indépendante de tout autre système de passerelle, PntGuard envoie des alertes instantanées dès que la position d'un navire est falsifiée, fournissant des données de position exactes lorsque d'autres systèmes de passerelle sont compromis.

LA GUERRE ÉLECTRONIQUE : UNE MENACE CROISSANTE

Les perturbations malveillantes des signaux GNSS/GPS se multiplient à un rythme alarmant. Les attaques peuvent provenir de systèmes terrestres, de navires hostiles ou de la flotte fantôme, ou même se produire de manière opportuniste dans des voies maritimes encombrées - souvent sans que les équipages des navires ne se rendent compte que leur position a été manipulée.

Ces interférences sont désormais reconnues comme une menace stratégique susceptible de causer de graves dommages physiques, commerciaux et juridiques. En corrompant les signaux GNSS/GPS à l'aide d'une prolifération d'équipements bon marché, les pirates peuvent placer un navire à des kilomètres de sa position réelle, fabriquer des traces AIS et déclencher des erreurs en cascade dans les systèmes de passerelle, mettant ainsi en péril la sécurité de l'équipage. Cela amplifie le risque de divers scénarios critiques, notamment :

Collisions et échouements (en particulier par faible visibilité, la nuit et dans les zones de trafic dense, avec des risques pour la vie, les biens et l'environnement)

Entrée non intentionnelle ou manipulée dans des eaux restreintes

Allégations de contournement des sanctions / escales dans des ports d'États sanctionnés

Retards portuaires / perturbations de la logistique du fret, y compris les déviations entraînant des retards, une augmentation de la consommation de carburant et des émissions.

Conflits liés à l'affrètement et problématiques d'assurance lorsqu'un navire semble avoir enfreint les limites de conformité

L'inquiétude est exprimée au plus haut niveau du transport maritime, tandis que tous les grands assureurs maritimes recommandent des mesures urgentes pour préserver la résilience opérationnelle.

LA SIMPLICITÉ DU PLUG-AND-PLAY

S'appuyant sur la technologie de pointe APNT (Assured Positioning, Navigation, and Timing), PntGuard est la solution la plus résiliente sur le marché. La plupart des solutions disponibles aujourd'hui ne peuvent qu'avertir que le GNSS/GPS est perturbé, mais ne fournissent pas de position alternative authentifiée et fiable. Grâce au réseau de satellites Iridium® en orbite terrestre basse, PntGuard reçoit un signal PNT sécurisé qui est environ 1 000 fois plus puissant que le GNSS/GPS et résiste au brouillage et à l'usurpation d'identité de ces systèmes. La solution complète le flux de navigation d'un navire avec une connaissance précise de la situation et alerte immédiatement l'équipage en cas de manipulation ou d'interruption.

Facile à installer et à utiliser, PntGuard se compose de deux éléments compacts : une unité située au-dessus du pont (récepteur) qui se connecte au service PNT d'Iridium et une unité située en dessous du pont (écran de la passerelle) qui affiche en temps réel la trajectoire GPS falsifiée et la véritable position du navire sur une carte marine.

SÉCURITÉ, CONFORMITÉ ET PREUVE SUR DEMANDE

La plupart des équipages ne sauront jamais qu'ils sont victimes d'une usurpation avant qu'il ne soit trop tard. PntGuard fournit un point de vérité unique qui permet aux équipages de réagir rapidement et de continuer à naviguer en toute confiance.

Les bureaux à terre peuvent également recevoir un enregistrement précis de la position réelle d'un navire à tout moment - une preuve qui peut être partagée avec les affréteurs ou les assureurs pour se défendre contre les réclamations basées sur des données erronées - sauvegardant ainsi à la fois les revenus et la réputation.

PntGuard repose sur la même technologie que les solutions APNT pour de nombreux aspects de l'infrastructure critique, notamment les réseaux de télécommunications, les centres de données et les services publics. Ses performances en matière d'utilisation maritime ont été amplement démontrées par des essais en mer de plusieurs mois avec des armateurs internationaux de premier plan, par un programme pilote de validation de principe avec la société norvégienne DNK, l'un des principaux assureurs contre les risques de guerre maritime au monde, et par des évaluations indépendantes réalisées pendant deux années consécutives au Jammertest d'Andøya, en Norvège.

ABORDABLE ET FLEXIBLE

PntGuard est disponible dès aujourd'hui avec des déploiements adaptés à la taille de la flotte - offrant une protection immédiate contre une menace à la fois invisible et croissante. Visitez Pnt-Guard.com pour en savoir plus.

À propos du partenariat PntGuard™ PntGuard a été développé grâce à une collaboration entre les partenaires intersectoriels Tschudi Shipping Company, NAL Research Corporation et SGM Technology, combinant l'expertise des services satellitaires résilients, de la technologie maritime et de l'exploitation des navires.

À propos des entreprises

Tschudi Shipping Company est un groupe familial norvégien de cinquième génération, spécialisé dans le transport maritime et la logistique, qui possède et gère des navires depuis plus de 100 ans. Mettant l'accent sur la valeur ajoutée pour le client grâce à des solutions sur mesure, à des partenariats solides et à l'innovation numérique, Tschudi a comme valeurs fondamentales l'engagement, le respect et la proactivité.

Basée en Virginie (États-Unis), NAL Research Corporation est un leader dans le domaine des technologies de positionnement, navigation et synchronisation garantis (APNT). La société fournit des solutions de communication et de suivi sécurisées et résilientes aux clients des secteurs de la défense, des administrations publiques et de l'entreprise opérant dans des environnements dépourvus de GPS.

SGM Technology, dont le siège se trouve à Oslo, en Norvège, développe des systèmes numériques et de conformité basés sur des satellites pour les secteurs maritime et de la pêche. La société fournit des solutions innovantes et éprouvées sur le terrain qui améliorent la sécurité, la transparence et l'efficacité des opérations en mer.

