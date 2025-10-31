Einführung von PntGuard™ - der ultimative Schutz vor GNSS-Spoofing und -Jamming auf See

LYSAKER, Norwegen und MANASSAS, Va., 31. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die Tschudi Shipping Company, NAL Research und SGM Technology AS haben heute PntGuard™ auf den Markt gebracht, eine Lösung für die maritime Sicherheit, die einen genauen Überblick über die Lage gibt. Es unterstützt die Navigationsintegrität in Zeiten, in denen GNSS-Signale nicht mehr garantiert sind. PntGuard ist ein eigenständiges Navigationssystem, das unabhängig von allen anderen Brückensystemen läuft. Es gibt sofort Bescheid, wenn die Position eines Schiffes gefälscht wird, und liefert die echten Positionsdaten, wenn andere Brückensysteme nicht funktionieren.

PntGuard Below Deck Unit and Above Deck Unit (PRNewsfoto/NAL Research)

ELEKTRONISCHE KRIEGSFÜHRUNG: EINE ESKALIERENDE BEDROHUNG

Die böswillige Störung von GNSS/GPS-Signalen nimmt in alarmierendem Tempo zu. Angriffe können von landgestützten Systemen, feindlichen Schiffen oder Schiffen der „Dark Fleet" ausgehen oder sogar spontan in überfüllten Seewegen passieren – oft ohne dass die Schiffsbesatzungen merken, dass ihre Position manipuliert wurde.

Solche Störungen werden inzwischen als strategische Bedrohung angesehen, die zu ernsthaften physischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Schäden führen kann. Durch die Manipulation von GNSS/GPS-Signalen mit billigen Geräten können Angreifer ein Schiff meilenweit von seinem echten Standort wegschicken, falsche AIS-Spuren erfinden und Fehler in den Brückensystemen auslösen, was die Sicherheit der Crew gefährdet. Dadurch erhöht sich das Risiko verschiedener kritischer Szenarien, darunter:

Kollisionen und Aufsetzungen (vor allem bei schlechter Sicht, nachts und in Gebieten mit viel Verkehr, wo Leben, Sachen und die Umwelt gefährdet sind)

Unbeabsichtigtes oder manipuliertes Eindringen in verbotene Gewässer

Behauptung der Umgehung von Sanktionen / Anlaufen von Häfen in sanktionierten Staaten

Verzögerungen/Störungen in der Frachtlogistik, einschließlich Abweichungen, die zu Verzögerungen, erhöhtem Kraftstoffverbrauch und Emissionen führen.

Streitigkeiten bei Charterverträgen und Versicherungsprobleme, wenn ein Schiff die Compliance-Grenzen überschritten hat

Auf höchster Ebene der Schifffahrtsbranche werden Bedenken geäußert, während alle großen Seeversicherer dringende Maßnahmen zur Sicherung der Betriebsstabilität empfehlen.

PLUG-AND-PLAY-EINFACHHEIT

Dank der führenden APNT-Technologie (Assured Positioning, Navigation, and Timing) ist PntGuard die robusteste Lösung auf dem Markt. Die meisten derzeit verfügbaren Lösungen können lediglich warnen, dass GNSS/GPS gestört ist, bieten jedoch keine alternative authentifizierte, vertrauenswürdige Positionsbestimmung. Dank des Iridium®-Satellitennetzwerks in der erdnahen Umlaufbahn (LEO) empfängt PntGuard ein gesichertes PNT-Signal, das etwa 1.000-mal stärker ist als GNSS/GPS und gegen Störungen und Manipulationen dieser Systeme resistent ist. Die Lösung ergänzt die Navigationsdaten eines Schiffes um genaue Lageinformationen und alarmiert die Besatzung unverzüglich bei Manipulationen oder Unterbrechungen.

PntGuard ist einfach zu installieren und zu bedienen und besteht aus zwei kompakten Komponenten – einer Überdeck-Einheit (Empfänger), die mit dem Iridium PNT-Dienst verbunden ist, und einer Unterdeck-Einheit (Brückendisplay), die sowohl die gefälschte GPS-Position als auch die tatsächliche Position des Schiffes in Echtzeit auf einer Seekarte anzeigt.

SICHERHEIT, KONFORMITÄT UND NACHWEIS AUF ANFRAGE

Die meisten Crews würden möglicherweise nie erfahren, dass sie manipuliert werden, bis es zu spät ist. PntGuard bietet einen einzigen Anhaltspunkt, so dass die Besatzungen schnell reagieren und mit Zuversicht weiter navigieren können.

Die Küstenbüros können außerdem jederzeit genaue Aufzeichnungen über die tatsächliche Position eines Schiffes erhalten – Nachweise, die an Charterer oder Versicherer weitergegeben werden können, um Ansprüche aufgrund falscher Daten abzuwehren und so sowohl Einnahmen als auch den Ruf zu schützen.

PntGuard basiert auf derselben Technologie, die APNT-Lösungen für viele Aspekte kritischer Infrastrukturen ermöglicht, darunter Telekommunikationsnetze, Rechenzentren und Versorgungsunternehmen. Seine Leistungsfähigkeit für den maritimen Einsatz wurde durch mehrmonatige Seeversuche mit führenden internationalen Reedereien im Rahmen eines Pilotprogramms zur Konzeptprüfung mit DNK aus Norwegen, einem der weltweit führenden Versicherer für maritime Kriegsrisiken, sowie durch unabhängige Bewertungen in zwei aufeinanderfolgenden Jahren bei Jammertest in Andøya, Norwegen, umfassend nachgewiesen.

ERSCHWINGLICH UND FLEXIBEL

PntGuard ist ab sofort verfügbar und kann entsprechend der Flottengröße eingesetzt werden. Es bietet sofortigen Schutz vor einer unsichtbaren und zunehmenden Bedrohung. Besuchen Sie Pnt-Guard.com um weitere Informationen zu erhalten.

Informationen zur PntGuard™-Partnerschaft: PntGuard wurde in Zusammenarbeit zwischen den branchenübergreifenden Partnern Tschudi Shipping Company, NAL Research Corporation und SGM Technology entwickelt und vereint Fachwissen aus den Bereichen robuste Satellitendienste, maritime Technologie und Schiffsbetrieb.

Informationen zu den Unternehmen

Die Tschudi Shipping Company ist ein norwegisches Familienunternehmen in fünfter Generation, das seit über 100 Jahren im Bereich Schifffahrt und Logistik tätig ist und Schiffe besitzt und verwaltet. Tschudi konzentriert sich auf den Kundennutzen durch maßgeschneiderte Lösungen, starke Partnerschaften und digitale Innovation. Die Kernwerte des Unternehmens sind Engagement, Respekt und Proaktivität.

Die NAL Research Corporation mit Sitz in Virginia, USA, ist ein führender Anbieter von Technologien für zuverlässige Ortung, Navigation und Zeitbestimmung (Assured Positioning, Navigation, and Timing, APNT) und bietet sichere, robuste Kommunikations- und Ortungslösungen für Kunden aus den Bereichen Verteidigung, Regierung und Unternehmen, die in Umgebungen ohne GPS-Empfang tätig sind.

SGM Technology mit Hauptsitz in Oslo, Norwegen, entwickelt fortschrittliche satellitengestützte digitale und Compliance-Systeme für den See- und Fischereisektor und liefert innovative, praxiserprobte Lösungen, die die Betriebssicherheit, Transparenz und Effizienz auf See verbessern.

