Presentación de PntGuard™ - la máxima protección contra la suplantación y la interferencia de GNSS en el mar

LYSAKER, Noruega y MANASSAS, Va., 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Tschudi Shipping Company , NAL Research , y SGM Technology AS lanzaron hoy comercialmente PntGuard™, una solución de seguridad marítima que proporciona una información situacional precisa. Garantiza la integridad de la navegación en un momento en que las señales GNSS ya no son fiables. Como ayuda a la navegación independiente de todos los demás sistemas de puente de mando, PntGuard emite alertas instantáneas en el momento en que se falsifica la posición de un buque, proporcionando datos de posición reales cuando otros sistemas de puente de mando se ven comprometidos.

GUERRA ELECTRÓNICA: UNA AMENAZA CRECIENTE

La interferencia maliciosa de las señales GNSS/GPS está aumentando a un ritmo alarmante. Los ataques pueden originarse en sistemas terrestres, buques hostiles o de la "flota oscura", o incluso producirse de forma oportunista en rutas marítimas congestionadas, a menudo sin que las tripulaciones se percaten de que su posición ha sido manipulada.

Esta interferencia se reconoce ahora como una amenaza estratégica con el potencial de causar graves daños físicos, comerciales y legales. Al corromper las señales GNSS/GPS mediante la proliferación de equipos de bajo coste, los atacantes pueden situar un buque a kilómetros de su ubicación real, falsificar rutas AIS y provocar errores en cadena en los sistemas de puente de mando, poniendo en peligro la seguridad de la tripulación. Esto aumenta el riesgo de diversos escenarios críticos, entre ellos:

Colisiones y varamientos (especialmente con baja visibilidad, de noche y en zonas de tráfico denso, con riesgo para la vida, los bienes y el medio ambiente).

Entrada no intencionada o manipulada en aguas restringidas.

Reclamaciones por evasión de sanciones o escalas en puertos de estados sancionados.

Retrasos o interrupciones en la logística de carga portuaria, incluidas desviaciones que causan demoras, mayor consumo de combustible y emisiones.

Disputas de fletes y reclamaciones de seguros cuando un buque parece haber incumplido los límites de cumplimiento.

En el sector naviero se expresa preocupación al más alto nivel, mientras que las principales aseguradoras marítimas recomiendan medidas urgentes para salvaguardar la resiliencia operativa.

SIMPLICIDAD PLUG-AND-PLAY

Aprovechando la tecnología líder de Posicionamiento, Navegación y Sincronización Garantizados (APNT), PntGuard es la solución más robusta del mercado. La mayoría de las soluciones actuales solo advierten sobre la interrupción del GNSS/GPS, pero no proporcionan una posición alternativa autenticada y fiable. Gracias a la red de satélites de órbita terrestre baja (LEO) Iridium®, PntGuard recibe una señal PNT segura, aproximadamente 1.000 veces más potente que el GNSS/GPS, y resistente a la interferencia y la suplantación de estos sistemas. La solución complementa la información de navegación del buque con una precisa percepción de la situación y alerta inmediatamente a la tripulación ante cualquier manipulación o interrupción.

De fácil instalación y uso, PntGuard consta de dos componentes compactos: una unidad de cubierta (receptor) que se conecta al servicio PNT de Iridium y una unidad bajo cubierta (pantalla de puente) que muestra en tiempo real tanto la ruta GPS falsificada como la posición real del buque en una carta náutica.

SEGURIDAD, CUMPLIMIENTO Y PRUEBAS BAJO DEMANDA

La mayoría de las tripulaciones no se percatarían de la suplantación de identidad hasta que es demasiado tarde. PntGuard proporciona una única fuente de información veraz para que las tripulaciones puedan reaccionar con rapidez y seguir navegando con confianza.

Las oficinas en tierra también pueden recibir un registro preciso de la posición real de un buque en cualquier momento, prueba que puede compartirse con fletadores o aseguradoras para defenderse de reclamaciones basadas en datos falsos, salvaguardando así tanto los ingresos como la reputación.

PntGuard se basa en la misma tecnología que permite las soluciones APNT para muchos aspectos de la infraestructura crítica, incluidas las redes de telecomunicaciones, los centros de datos y los servicios públicos. Su rendimiento para uso marítimo ha sido rigurosamente probado mediante ensayos en el mar de varios meses con importantes armadores internacionales, a través de un programa piloto de prueba de concepto con DNK de Noruega, una de las principales aseguradoras de riesgos de guerra marítima del mundo, y mediante evaluaciones independientes durante dos años consecutivos en Jammertest en Andøya, Noruega.

ASEQUIBLE Y FLEXIBLE

PntGuard ya está disponible con implementaciones adaptadas al tamaño de la flota, ofreciendo protección inmediata contra una amenaza invisible y creciente. Visite Pnt-Guard.com para obtener más información.

Acerca de la alianza PntGuard™: PntGuard se ha desarrollado mediante la colaboración entre socios de diversos sectores: Tschudi Shipping Company, NAL Research Corporation y SGM Technology, combinando la experiencia en servicios satelitales resilientes, tecnología marítima y operaciones navales.

Acerca de las empresas

Tschudi Shipping Company es un grupo naviero y logístico noruego de quinta generación, de propiedad familiar, con más de 100 años de historia en la propiedad y gestión de buques. Centrado en el valor para el cliente mediante soluciones a medida, sólidas alianzas e innovación digital, los valores fundamentales de Tschudi son el compromiso, el respeto y la proactividad.

NAL Research Corporation , con sede en Virginia, EE. UU., es líder en tecnologías de Posicionamiento, Navegación y Sincronización Garantizadas (APNT), y proporciona soluciones de comunicaciones y seguimiento seguras y resilientes para clientes de defensa, gobierno y empresas que operan en entornos sin GPS.

SGM Technology, con sede en Oslo, Noruega, desarrolla sistemas digitales y de cumplimiento normativo avanzados basados en satélite para los sectores marítimo y pesquero, ofreciendo soluciones innovadoras y probadas en el terreno que mejoran la seguridad operativa, la transparencia y la eficiencia en el mar.

