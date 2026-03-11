هايسنس تؤكد التزامها بتعزيز التعاون مع شركائها وموظفيها لدعم النمو والازدهار في منطقة الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أكدت هايسنس (Hisense)، العلامة الرائدة عالمياً في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، التزامها المتواصل بدعم أسواق المنطقة وتعزيز التعاون مع موظفيها وشركائها الذين يساهمون في نجاح أعمالها وتحقيق النمو والازدهار في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

Hisense Team - Middle East

وخلال هذه الفترة، يواصل فريق القيادة التنفيذية لشركة هايسنس في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك جيسون أو، رئيس شركة هايسنس الشرق الأوسط، حضوره الميداني الفعال من خلال التواصل المباشر مع الموظفين والشركاء الرئيسيين في مختلف الأسواق، بما يعزز التعاون ويضمن دعم وسلامة فرق العمل والشركاء واستمرارية العمليات. وانطلاقاً من المقر الإقليمي للشركة في دبي، يعمل فريق القيادة التنفيذية عن قرب مع الشركاء والفرق المحلية لضمان التنسيق المستمر ودعم العمليات في مختلف الأسواق.

وبصفتها شركة عالمية تتمتع بحضور راسخ في منطقة الشرق الأوسط، تضع هايسنس سلامة موظفيها وشركائها وعملائها في مقدمة أولوياتها. كما تواصل الشركة عملياتها بصورة اعتيادية، مع الحفاظ على تواصل وثيق مع شركائها في مختلف الأسواق، كما تظل فرق الإدارة التنفيذية على استعداد دائم لتقديم الدعم وضمان استمرارية الأعمال.

وقال جيسون أو، رئيس شركة هايسنس في الشرق الأوسط: "يرتكز نجاحنا في الشرق الأوسط على قوة فرق العمل لدينا وثقة شركائنا في مختلف أنحاء المنطقة. ونحن على ثقة كبيرة بمستقبل هذه المنطقة، ونؤكد التزامنا الكامل بدعم موظفينا وتعزيز شراكاتنا ومواصلة النمو مع المجتمعات التي نفخر بخدمتها."

كما أكدت هايسنس التزامها بالوقوف إلى جانب حكومات المنطقة ودعم جهودها المستمرة الرامية إلى تعزيز سلامة ورفاهية المواطنين والمقيمين. وانطلاقاً من حضورها الراسخ في الشرق الأوسط، تواصل الشركة دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز أمن المجتمعات واستقرارها وازدهارها.

وتعكس هذه الخطوات ثقة هايسنس طويلة الأمد في أسواق منطقة الشرق الأوسط، حيث تواصل الشركة العمل عن قرب مع موظفيها وشركائها مع التركيز على مواصلة تقديم الابتكار والقيمة المُضافة ضمن حلولها ومنتجاتها بما يواكب احتياجات الأسواق والعملاء في مختلف أنحاء المنطقة.

نبذة عن هايسنس ( Hisense ):

تأسست هايسنس (Hisense) عام 1969، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، وتعمل في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتتخصص الشركة في تقديم منتجات الوسائط المتعددة عالية الجودة، والأجهزة المنزلية، وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. وتحتل هايسنس المرتبة الأولى عالمياً كأفضل علامة تجارية لأجهزة التبريد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (2021-2025) وفقًا لبيانات يورومونيتور، كما تحتل المرتبة الأولى عالمياً في فئة أجهزة التلفزيون بقياس 100 بوصة فأكثر (2023-2025) استنادًا إلى أبحاث أومديا (Omdia). وتعزز هايسنس حضورها العالمي من خلال الشراكات الرياضية الدولية البارزة، بصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم لكرة القدم FIFA 2026™، ونادي ريال مدريد الإسباني، في إطار استراتيجيتها للتواصل مع الجماهير حول العالم عبر منصات الرياضة العالمية. وتضم هايسنس 30 مركزاً للبحث والتطوير، و37 مجمعاً ومرفقاً صناعياً وقواعد إنتاج، إلى جانب 64 مكتباً خارجياً في مختلف أنحاء العالم. ومع وجود مقرها الإقليمي في دبي، وخمسة مكاتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تواصل الشركة تعزيز قدراتها في مجالات التصنيع والابتكار والتوزيع، بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين في أسواق المنطقة.

للمزيد ومتابعة أحدث أخبار هايسنس (Hisense)، يرجى زيارة: https://hisenseme.com

