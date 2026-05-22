هايسنس تحتفي بانطلاق "FIFA 2026" بعروض استثنائية وجوائز حصرية لعملائها في دول مجلس التعاون الخليجي

• فرصة للفوز بجوائز قيّمة، تشمل ترقية كاملة للمنزل بأحدث منتجات هايسنس، احتفالاً بأكبر حدث كروي في العالم.

• عروض حصرية تشمل خصومات مميزة وضماناً ممتداً وسحوبات على مجموعة واسعة من المنتجات الذكية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت هايسنس (Hisense)، العلامة العالمية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن إطلاق سلسلة استثنائية من العروض الترويجية الحصرية لعملائها في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالتزامن مع انطلاق كأس العالم لكرة القدم "FIFA 2026™"، التي تشارك فيها الشركة بصفتها راعياً رسمياً للبطولة، التي تُقام في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

Hisense FIFA World Cup 2026

وتأتي هذه الحملة في إطار مواصلة هايسنس التزامها بتعزيز التواصل بين جماهير رياضة كرة القدم حول العالم وأجواء البطولة من خلال إتاحة تجارب المشاهدة المنزلية الغامرة عبر أحدث ابتكاراتها التقنية المتطورة، حيث توفر للعملاء في مختلف أنحاء المنطقة فرصة الاستمتاع بفعاليات البطولة والفوز بمجموعة من الجوائز القيّمة عند شراء منتجات هايسنس.

ارتقِ بتجربة مشاهدة بطولة كأس العالم مع أحدث تقنيات هايسنس المتميزة

وتفصيلا، تقدم هايسنس ضمن حملتها الترويجية الإقليمية للعملاء في دول مجلس التعاون الخليجي مجموعة واسعة من المزايا والعروض الاستثنائية الرائعة، تشمل خصومات خاصة وضماناً ممتداً، إلى جانب سحوبات على جوائز متنوعة تضم مجموعة متميزة من منتجات الشركة ضمن فئات التلفزيونات والأجهزة المنزلية والحلول الصوتية. كما يحظى الفائزون أيضاً بفرصة الحصول على مجموعة من أبرز منتجات هايسنس، بما في ذلك الشاشات كبيرة الحجم وأجهزة عرض التليفزيون الليزرية (Laser TV)، والثلاجات ومكيفات الهواء والغسالات والأنظمة الصوتية المتطورة. كما يفوز أحد العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بالجائزة الكبرى، وهي تجديد منزله بالكامل عبر تزويده بمجموعة متكاملة من منتجات هايسنس.

وتهدف الحملة إلى مساعدة عُشاق رياضة كرة القدم على تحويل منازلهم إلى وجهة مثالية لمتابعة مباريات البطولة، والاستمتاع بكل هدف ولحظة حاسمة في المباريات، والاحتفال بالفوز من خلال تجربة مشاهدة غامرة تجمع بين الصورة فائقة الوضوح والصوت الاستثنائي. ويمكن للعملاء المشاركة بسهولة من خلال شراء أي من منتجات هايسنس المشمولة بالحملة عبر متاجر التجزئة المعتمدة أو منصات التجارة الإلكترونية المشاركة، ومن ثم تسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحملة.

من جانبه، فضل رحمن، مدير التسويق في هايسنس الشرق الأوسط وأفريقيا: "مع اقتراب انطلاق كأس العالم لكرة القدم ( FIFA 2026™)، تواصل هايسنس التزامها بتقريب الجماهير من أجواء البطولة عبر أحدث ابتكاراتها وتجارب المشاهدة المتميزة والأنشطة المرتبطة بفعالياتها. ويكتسب الحدث هذا العام أهمية خاصة للجماهير في دول المنطقة مع مشاركة عدد من المنتخبات العربية والإقليمية، ولذلك نسعى إلى تمكين المشجعين والجمهور من الاستمتاع بكل لحظة من المنافسات بأفضل صورة ممكنة، مدعومة بتقنيات ترتقي بتجربة المشاهدة إلى مستوى جديد من المتعة والتفاعل."

ومن المقرر أن تستمر الحملة طوال فترة البطولة، مع تنظيم عدد من السحوبات على الجوائز خلال الفترة الممتدة بين شهري يونيو وأغسطس 2026.

ويمكن للعملاء المشاركة عبر زيارة الموقع الإلكترونيhisenseme.com/fifaworldcup2026 ، للاطلاع على المزيد من التفاصيل، وتنزيل تطبيق (HiME )، وتسجيل منتجاتهم للاستفادة من مزايا الضمان والخدمات الإضافية المتاحة.

نبذة عن هايسنس ( Hisense )

تأسست هايسنس (Hisense) عام 1969، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، وتعمل في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتتخصص الشركة في تقديم منتجات الوسائط المتعددة عالية الجودة، والأجهزة المنزلية، وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. ووفقاً لبيانات (Omdia)، تحتل هايسنس المرتبة الثانية عالمياً من حيث إجمالي شحنات أجهزة التلفزيون خلال الفترة من 2022 إلى 2025، كما جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في فئة أجهزة التلفزيون بقياس 100 بوصة فما فوق خلال الفترة من 2023 إلى 2025. وتعزز هايسنس حضورها العالمي من خلال الشراكات الرياضية الدولية البارزة، بصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم لكرة القدم FIFA 2026™، ونادي ريال مدريد الإسباني، في إطار استراتيجيتها للتواصل مع الجماهير حول العالم عبر منصات الرياضة العالمية. وتضم هايسنس 30 مركزاً للبحث والتطوير، و37 مجمعاً ومرفقاً صناعياً وقواعد إنتاج، إلى جانب 64 مكتباً خارجياً في مختلف أنحاء العالم. ومع وجود مقرها الإقليمي في دبي، وخمسة مكاتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تواصل الشركة تعزيز قدراتها في مجالات التصنيع والابتكار والتوزيع، بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين في أسواق المنطقة.

