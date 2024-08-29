هايسنس تدخل في شراكة مع نادي ريال مدريد لتعزيز تجربة جماهير الرياضة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 29 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ --

أعلنت هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن دخولها في شراكة استراتيجية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مع نادي ريال مدريد، أحد أشهر أندية كرة القدم على مستوى العالم، وذلك خلال فعالية حصرية أُقيمت في دبي.

Hisense Announces Partnership with Real Madrid to Enhance Fan Experience in Middle East and Africa

حضر الفعالية جيسون أو، رئيس شركة هايسنس الشرق الأوسط وأفريقيا، وإسماعيل الحوراني، نائب رئيس الشركة، وفضل الرحمن، المدير الإقليمي للتسويق، وسفير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ولاعب ريال مدريد السابق ميشيل سالجادو، بالإضافة إلى نخبة من ممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين.

ويسهم هذا التحالف في تعزيز الروابط بين هايسنس ونادي ريال مدريد من جهة، وجمهورهما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من جهة أخرى، كما يشكل علامةً فارقةً لكلٍ من المؤسستين في إطار أهدافهما الرامية إلى التفاعل مع الجماهير بصورة غير مسبوقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ويشتهر نادي ريال مدريد بنجاحه العالمي وقاعدته الجماهيرية المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يواصل النادي ترسيخ مكانته القوية في عالم كرة القدم من خلال قائمة اللاعبين الحاليين التي تضم أيقونات عالمية مثل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلنجهام، إلى جانب تاريخه الغني باللاعبين الأسطوريين مثل كريستيانو رونالدو وديفيد بيكهام وزين الدين زيدان.

وتشمل الشراكة فريق نادي ريال مدريد للرجال والسيدات في الدرجة الأولى على مستوى جميع البطولات، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني الذي سيقام في المملكة العربية السعودية، مما يسهم في تعميق الروابط بين النادي ومشجعيه في مختلف أنحاء المنطقة.

لحظات لا تُنسى لجمهور منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

يلتزم كل من هايسنس وريال مدريد بتعزيز تجربة المشجعين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي إطار هذا التعاون، سيقوم الطرفان بإطلاق جهاز تلفاز قياس 100 بوصة بإصدار محدود مصمم للارتقاء بتجربة المشاهدين في المنزل. كما ستقدم هذه الشراكة مبادرات تهدف إلى تعزيز تفاعل المشجعين مع الرياضة وسياقها الثقافي الأوسع عبر الاستفادة من شعبية ريال مدريد العالمية وخبرة هايسنس في مجال التكنولوجيا.

التزام مشترك بالنجاح

تسلط هذه الشراكة الضوء على الرؤية المشتركة للتميز بين هايسنس وريال مدريد، ومن خلال الجمع بين ابتكارات هايسنس وجودة منتجاتها وسعي نادي ريال مدريد إلى تحقيق النجاح، تهدف المؤسستان إلى التعاون بشكل وثيق لإسعاد الجماهير ودفع النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، قال جيسون أو، رئيس شركة هايسنس الشرق الأوسط وأفريقيا: "تتماشى الشراكة مع نادي ريال مدريد، الذي يتمتع بتاريخ غني وقاعدة جماهيرية عريضة، مع استراتيجيتنا للتواصل مع المستهلكين من خلال رعاية الفعاليات الرياضية وتعزيز مكانة علامة هايسنس التجارية. ونحن نتطلع إلى تقديم تجارب جذابة لمشجعي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والارتقاء بتجربة مشاهدة كرة القدم من خلال التكنولوجيا المتطورة."

وبعد تعاون هايسنس مع بطولات كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم لكرة القدم على مدى العقد الماضي، تعمل هذه الشراكة على تعميق الروابط بين هايسنس والمجتمعات والتزام الشركة بدعم نمط حياة صحي ونشيط.

وتعد هايسنس شركةً رائدةً في مجال ابتكارات التكنولوجيا لأكثر من 50 عاماً، مما أدى إلى إثراء حياة مشجعي كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، وهو الأمر الذي يدعمه هذا التحالف الجديد مع نادي ريال مدريد من خلال عرض مجموعة متنوعة من المنتجات أمام الجمهور في مختلف أنحاء المنطقة. وتستعد هايسنس وريال مدريد لتقديم مساهمات وقيمة استثنائية للجماهير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

حول هايسنس

تأسست هاييسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتمنح الشركة المتخصصة في الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات، الأولوية للنزاهة والابتكار والاستدامة.

ومع أكثر من 50 عاماً من الخبرة، تقدم هايسنس منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع الاستثنائية وضمانات شاملة. وتعد الشركة رائدة في التقنيات المتطورة مثل تقنيات أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر وتقنيات التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming وتقنيات الرقائق، حيث تطور رقائق فائقة الوضوح بدقة 8K، ورقائق TV SoC ورقائق الذكاء الاصطناعي. وبعيداً عن الإلكترونيات الاستهلاكية، تتفوق هايسنس في قطاعات الأعمال بين الشركات مثل النقل الذكي والتكنولوجيا الطبية والوحدات البصرية.

وتمتلك هايسنس بكل فخر علامات تجارية شهيرة مثل أجهزة تلفاز توشيبا وجورينج وكيلون ورونشين وأسكو، مما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية. وباعتبارها راعياً للفعاليات الرياضية الكبرى، ارتبط اسم هايسنس بمجموعة من الفعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم وبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، بالإضافة إلى أندية مثل باريس سان جيرمان.

وتواصل هايسنس من خلال 34 مجمعاً صناعياً و25 منشأة للبحث والتطوير و66 شركة دولية، موقعها الريادي على مستوى الصناعة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات. وتضمن هايسنس من خلال مقرها الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 5 مكاتب تنتشر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التصنيع والابتكار والتوزيع بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في سوق المنطقة. للاطّلاع على آخر المستجدات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://hisenseme.com/.

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