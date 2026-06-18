هايسنس تدعم عمليات تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في كأس العالم "FIFA 2026™" عبر شاشات "RGB MiniLED" المتطورة

دبي، الإمارات العربية المتحدة

18 يونيو 2026

/PRNewswire/ -- تواصل هايسنس (Hisense)، العلامة العالمية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، تعزيز حضورها في بطولة كأس العالم لكرة القدم "FIFA 2026™"، وتشارك فيها بصفتها راعياً رسمياً للبطولة، التي تُقام في كندا والولايات المتحدة والمكسيك، والمُزود الرسمي لشاشات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، وذلك مع بدء التشغيل الكامل لمركز عمليات تقنية الفيديو المساعد في المركز الدولي للبث الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بكامل طاقتها في مركز البث الدولي(International Broadcast Centre - IBC) ، بمدينة دالاس الأمريكية. وتُسهم شاشات هايسنس المزودة بتقنية (RGB MiniLED)، في دعم حكام مباريات البطولة من خلال توفير مستويات استثنائية من دقة العرض والوضوح البصري، بما يساعد على اتخاذ قرارات صحيحة وأكثر موثوقية خلال مباريات البطولة.

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وتفصيلا، قال جيسون أو، رئيس شركة هايسنس في الشرق الأوسط وإفريقيا والهند: إن "دعم عمليات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، من خلال تقنية (RGB MiniLED)، يمثل خطوة مهمة في مسيرة هايسنس العالمية. إذ أن بطولة كأس العالم لكرة القدم (FIFA 2026™)، تتطلب أعلى مستويات الوضوح والدقة والموثوقية، ونحن فخورون بأن تحظى ابتكاراتنا في مجال تقنيات العرض بثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لدعم حكام المباريات في اتخاذ القرارات الصحيحة على أكبر مسرح رياضي كروي في العالم. ومن مركز عمليات تقنية الفيديو المساعد إلى منازل المشجعين حول العالم، تواصل هايسنس التزامها بتقديم تجربة مشاهدة استثنائية تضمن رؤية كل لحظة من لحظات البطولة بأعلى درجات الوضوح."

ويعكس هذا الإنجاز مدى ثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، في قدرات هايسنس التقنية وريادة ابتكاراتها في تطوير حلول العرض المتقدمة. وتوفر شاشات (RGB MiniLED)، المُستخدمة داخل مركز عمليات تقنية الفيديو المساعد أداءً استثنائياً للألوان فائقة الدقة والجودة، ما يمنح الحكام رؤية أوضح تمكنهم من مراجعة الحالات التحكيمية الحاسمة في المباريات وتعزز قدرتهم على رؤية اللقطات بوضوح واتخاذ القرارات بثقة أكبر طوال منافسات البطولة.

كما برزت أهمية تقنيات العرض المتطورة في دعم منظومة التحكيم الحديثة خلال الزيارة التي قام بها جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، إلى مركز عمليات تقنية الفيديو المساعد في المركز الدولي للبث (IBC)، حيث اطلع على آلية مراجعة الحالات التحكيمية باستخدام إحدى شاشات هايسنس المزودة بتقنية (RGB MiniLED).

وتعتمد تقنية (RGB MiniLED)، من هايسنس على مصادر إضاءة مستقلة بالألوان الأحمر والأخضر والأزرق، ما يُتيح أداءً لونياً طبيعياً أكثر دقة، وتبايناً مُحسناً، ومستويات استثنائية من وضوح الصورة. وتُعد هذه المزايا ذات أهمية خاصة في منظومة التحكيم الرياضي، حيث يمكن لأدق التفاصيل البصرية أن تلعب دوراً محورياً في مراجعة اللحظات الحاسمة داخل الملعب واتخاذ قرارات تحكيمية صائبة.

ومن جانبه، قال نيك براون، مدير الشراكات التجارية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم(FIFA) : إن "هذا التعاون يمثل خطوة متقدمة ومهمة نحو توفير مستويات استثنائية من جودة الصورة والدقة البصرية، كما أنه يؤكد الدور المُتنامي للتكنولوجيا في دعم مختلف جوانب اللعبة وتعزيز كفاءة العمليات خلال البطولة."

ولا يقتصر تأثير تقنية (RGB MiniLED)، على مركز عمليات تقنية الفيديو المساعد فحسب، بل يعكس أيضاً التحول الأوسع الذي تشهده تجربة مشاهدة مباريات كرة القدم على مستوى العالم. فمن دعم الحكام داخل غرف المراجعة، إلى تعزيز جودة الإنتاج والبث التلفزيوني، وصولاً إلى تجارب المشاهدة المنزلية للجماهير، تواصل تقنيات العرض المتطورة الإسهام في ضمان مشاهدة كل لحظة من بطولة كأس العالم لكرة القدم (FIFA 2026™)، بمستويات أعلى من الوضوح والدقة والتأثير.

نبذة عن هايسنس ( Hisense )

تأسست هايسنس (Hisense) عام 1969، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، وتعمل في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتتخصص الشركة في تقديم منتجات الوسائط المتعددة عالية الجودة، والأجهزة المنزلية، وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. ووفقاً لبيانات (Omdia)، تحتل هايسنس المرتبة الأولى عالمياً في فئة أجهزة التلفزيون بقياس 100 بوصة فما فوق خلال الفترة من 2023 إلى 2025(الربع الأول). وبصفتها الشركة الرائدة في ابتكار تقنية (RGB MiniLED)، تواصل هايسنس ريادتها في تطوير الجيل القادم من هذه التقنية. كما تعزز هايسنس حضورها العالمي من خلال الشراكات الرياضية الدولية البارزة، بصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم لكرة القدم FIFA 2026™، في إطار استراتيجيتها للتواصل مع الجماهير حول العالم عبر منصات الرياضة العالمية.

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Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2997226/VAR_pic.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2997225/VAR_onsite.jpg