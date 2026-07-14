هايسنس ترتقي بتجربة مشاهدة كأس العالم FIFA 2026™ داخل المنازل عبر أحدث حلول العرض الليزري

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 14 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- عززت هايسنس (Hisense)، العلامة العالمية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، مكانتها الدولية في مجال تطوير الجيل الجديد من تقنيات العرض المتقدمة، عبر إعادة تعريف تجربة متابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم FIFA 2026™ داخل المنازل، وذلك من خلال أحدث ابتكاراتها في مجال تقنيات العرض الليزري، التي تمنح عُشاق كرة القدم شاشات فائقة الحجم وأعلى مستوى من جودة الصورة الاستثنائية التي تُحاكي أجواء الملاعب، لتجعل من كل مباراة تجربة غامرة لا تُنسى تجمع أفراد العائلة والأصدقاء.

Hisense Makes Home the Best Seat for the FIFA World Cup 2026™

ولا تقتصر بطولة كأس العالم بالنسبة لعشاق كرة القدم على متابعة النتائج فحسب، بل تمثل مناسبةً استثنائيةً للاجتماع مع العائلة والأصدقاء، والاحتفال بكل هدف معاً، ومشاركة لحظات الحماس التي تصاحب أكبر حدث رياضي كروي في العالم. ومن هذا المنطلق، صُممت شاشات العرض الليزري من هايسنس لتجلب أجواء المدرجات إلى غرفة المعيشة، وتمنح المشجعين تجربة مشاهدة ترتقي إلى مستوى الحدث.

وللباحثين عن تجربة سينمائية منزلية متكاملة، يوفر جهاز العرض الليزري الجديد (XR10 Laser Projector)، الحائز على عدد من الجوائز العالمية، تجربة مشاهدة استثنائية لمباريات بطولة كأس العالم FIFA 2026™ على نطاق أوسع بفضل شاشات العرض التي يصل حجمها إلى 300 بوصة، مع مستويات سطوع عالية، وألوان نابضة بالحياة، وجودة صورة فائقة الواقعية، بما يوفر متابعة أدق تفاصيل المباريات بأثر بصري يُحاكي قاعات السينما. كما يُتيح الجهاز مرونةً في التركيب، مدعومةً بتقنيات ذكية لتحسين جودة الصورة تلقائياً، بما يضمن تجربة مشاهدة مثالية للمباريات في مختلف المساحات المنزلية. وتواصل "هايسنس" ريادتها العالمية بصفتها العلامة الأولى عالمياً في شحنات أجهزة (Laser TV)، فيما يُعد جهاز (XR10) الخيار الأمثل لغرف الترفيه المنزلية التي تجمع العائلة والأصدقاء لمشاركة أجواء البطولة.

وبهذه المناسبة، قال جيسون أو، رئيس شركة هايسنس في الشرق الأوسط وإفريقيا: إن "شغف الجماهير في منطقة الشرق الأوسط برياضة كرة القدم يشهد مستويات من الزخم غير مسبوقة، خاصةً مع الأداء المميز والحضور القوي لمنتخبات دول المنطقة المشاركة في بطولة كأس العالم FIFA 2026™، وهو ما يُضفي مزيداً من الحماس على منافسات البطولة. ويسعدنا في هايسنس أن نُلبي احتياجات المشجعين بمنحهم فرصة الاستمتاع بكل لحظة من خلال أحدث ابتكاراتنا في مجال تقنيات العرض. وسواء اجتمعت العائلات في منازلها أو استضافت الأصدقاء لمتابعة مباريات الأدوار الإقصائية، فإن حلولنا من الشاشات المتطورة تنقل أجواء الملعب إلى المنزل عبر تقنية العرض الليزري، وتمنح المشاهدين تجربة غامرة تكشف أدق تفاصيل المباريات على شاشات يصل حجمها إلى 300 بوصة."

كما يُحول جهاز (L9Q TriChroma Laser TV) الليزري، غرف المعيشة إلى وجهة متكاملة لمتابعة مباريات البطولة، بفضل شاشة عملاقة يصل حجمها إلى 200 بوصة، تتيح للمشاهدين متابعة كل حركة في الملعب وكل تمريرة بالكرة، وانطلاقة، والتحام، وهدف، بوضوح استثنائي. كما يوفر الجهاز صوراً مُشرقةً وغنيةً بالألوان حتى في البيئات المُضاءة، بفضل شاشة (Ambient Light Rejection)، المقاومة للضوء المحيط، من دون الحاجة إلى تعتيم الغرفة، إلى جانب تجربة صوتية غامرة تجعل المشاهد في قلب الهتافات وأجواء الاحتفال داخل الملعب.

ومن خلال الدور الكبير لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ في توحيد الملايين من المشجعين حول العالم، تواصل هايسنس ريادتها في توسيع آفاق الابتكار في مجال تقنيات العرض الليزري، لتجعل كل مباراة أكثر تشويقاً، وكل احتفال أكثر تفاعلاً، وكل لحظة أكثر رسوخاً في الذاكرة. وتتوفر منتجات "هايسنس"، بما في ذلك جهاز تلفزيون (L9Q TriChroma Laser TV)، وجهاز العرض الليزري (XR10Laser Projector)، لدى الوكلاء المعتمدين وكبرى متاجر الإلكترونيات المعتمدة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

نبذة عن هايسنس ( Hisense )

تأسست هايسنس (Hisense) عام 1969، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، وتعمل في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتتخصص الشركة في تقديم منتجات الوسائط المتعددة عالية الجودة، والأجهزة المنزلية، وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. ووفقاً لبيانات (Omdia)، تحتل هايسنس المرتبة الأولى عالمياً في فئة أجهزة التلفزيون بقياس 100 بوصة فما فوق خلال الفترة من 2023 إلى 2025(الربع الأول). وبصفتها الشركة الرائدة في ابتكار تقنية (RGB MiniLED)، تواصل هايسنس ريادتها في تطوير الجيل القادم من هذه التقنية. كما تعزز هايسنس حضورها العالمي من خلال الشراكات الرياضية الدولية البارزة، بصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم لكرة القدم FIFA 2026™، في إطار استراتيجيتها للتواصل مع الجماهير حول العالم عبر منصات الرياضة العالمية.