تقريب المشجعين من أجواء المباراة: شركة Hisense تعزز تجربة مشاهدة كأس العالم ™FIFA 2026 من خلال ابتكاراتها في تقنيات العرض

تشينغداو، الصين, 10 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- تواصل Hisense، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، والراعي الرسمي لبطولة كأس العالم ™FIFA 2026، تمكين عشاق كرة القدم من متابعة كل مباراة بواقعية وانغماس وإثارة أكبر من خلال أحدث ابتكاراتها في أجهزة التلفزيون المتميزة.

سواءٌ تعلق الأمر بحماس الهدف في اللحظات الأخيرة، أو الأجواء المميزة داخل الملعب، أو أدق تحركات اللاعبين على أرضية الميدان، فقد صُممت تقنيات Hisense لتقريب المشاهدين من مجريات اللعب، عبر تقديم جودة صورة أكثر ثراءً، وحركة أكثر سلاسة، وتجربة مشاهدة أقرب إلى الأجواء السينمائية. من الهجمات المرتدة السريعة إلى اللحظات الحاسمة للفوز بالمباراة، يجري تحسين كل إطار بدقة لتوفير مستويات أعلى من الوضوح والواقعية.

تستند تجارب المشاهدة الغامرة إلى الريادة المستمرة لشركة Hisense في ابتكارات تقنيات العرض. بصفتها مَنشأ تقنية RGB MiniLED، تواصل Hisense الارتقاء بأداء تقنيات العرض من خلال تقنية RGB MiniLED المطورة داخليًا. من خلال التحكم المستقل في مصادر الإضاءة بالألوان الأساسية الأحمر والأخضر والأزرق، توفر هذه التقنية مستويات أعلى من السطوع، وتدرجًا لونيًا أكثر ثراءً، ودقة أكبر في عرض الصورة، بما يجعل كل تمريرة، والتحام، واحتفال بالهدف ينبض بالحياة بوضوح استثنائي على الشاشات فائقة الحجم. النتيجة هي صورة أكثر توازنًا وواقعية، تتيح للمشجعين الاستمتاع بالمباراة كما تجري على أرض الملعب.

استنادًا إلى هذا الزخم، ستصبح Hisense أول علامة تجارية لأجهزة التلفزيون تطلق تقنية Dolby Vision 2 عالميًا ضمن أحدث مجموعاتها من أجهزة التلفزيون المتميزة. صُممت Dolby Vision 2 خصيصًا لمواكبة التطور المستمر في تجارب مشاهدة التلفزيون. بفضل ابتكارات مثل محرك الصور من الجيل التالي، والذكاء الخاص بالمحتوى، وتقنية الحركة الواقعية من Dolby، تُمكّن تقنية Dolby Vision 2 صناع المحتوى من تقديم صور أكثر واقعية ودقة وسردية مؤثرة عاطفيًا بشكل أكبر، كما تضبط إعدادات الصورة في التلفزيون تلقائيًا وفقًا للمحتوى الذي تشاهده والمكان الذي تشاهده منه — حتى يبدو كل شيء رائعًا دون أي جُهد.

مع اجتماع جماهير كرة القدم من مختلف أنحاء العالم لمتابعة كأس العالم ™FIFA 2026، تؤكد Hisense التزامها بتقديم ابتكارات ذات قيمة حقيقية تُثري طريقة مشاهدة الجماهير لأكبر الأحداث الرياضية في العالم، وتعزز تفاعلهم معه وتقربهم منه.

نبذة عن Hisense

تأسست Hisense في عام 1969، وهي شركة رائدة معترف بها عالميًا في الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، وتعمل في أكثر من 160 دولة، وتتخصص في تقديم منتجات الوسائط المتعددة عالية الجودة، والأجهزة المنزلية، وحلول تقنية معلومات ذكية. وفقًا لـ Omdia، تحتل Hisense المرتبة الأولى عالميًا في فئة أجهزة التلفزيون بقياس 100 بوصة فما فوق (من 2023 حتى الربع الأول من 2026). بوصفها مَنشأ تقنية RGB MiniLED، تواصل Hisense ريادة ابتكارات RGB MiniLED من الجيل التالي. بصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم ™FIFA 2026، تؤكد Hisense التزامها بالشراكات الرياضية العالمية بوصفها وسيلة للتواصل مع الجماهير حول العالم.