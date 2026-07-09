هايسنس تجعل المنزل أفضل مقعد لمتابعة كأس العالم FIFA 2026™

تشينغداو، الصين, 9 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- تعيد هايسنس، وهي علامة تجارية رائدة في الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية على مستوى العالم، تعريف تجربة مشجعي كرة القدم مع كأس العالم FIFA 2026™ في المنزل، وذلك من خلال أحدث ابتكارات العرض بالليزر. صُممت تشكيلة منتجات العرض بالليزر من هايسنس لتقديم شاشات أكبر حجمًا وجودة صورة أكثر واقعية، بما يحوّل كل مباراة إلى تجربة جماعية لا تُنسى.

لمشجعي كرة القدم، لا يقتصر كأس العالم FIFA 2026™ على النتيجة النهائية. بل هو كذلك تجربةٌ تقوم على التجمّع مع العائلة والأصدقاء، والاحتفال بكل هدف معًا، ومعايشة حماس أكبر حدث رياضي في العالم من راحة المنزل. تحاكي أحدث حلول العرض بالليزر من هايسنس أجواء الاستاد على نطاق استثنائي.

يحوّل تلفزيون الليزر L9Q TriChroma مساحات المعيشة اليومية إلى وجهات راقية ليوم المباراة. بفضل شاشة فائقة الحجم تصل إلى 200 بوصة، يمكن للمشجعين متابعة كل انطلاقة وتمريرة وتدخل وهدف بوضوح لافت. حتى عند المشاهدة في وضح النهار، تقدّم صورته الساطعة الزاهية، إلى جانب شاشته المقاومة للضوء المحيط، مرئيات زاهية من دون الحاجة إلى غرفة معتمة، فيما يضع الصوت الغامر المشاهدين في قلب كل هتاف واحتفال.

لمن يبحثون عن تجربة السينما المنزلية المثلى، يرتقي جهاز العرض الليزري XR10 بمشاهدة كأس العالم FIFA 2026™ إلى نطاق أرحب. مع عرض يصل إلى 300 بوصة، وسطوع استثنائي، وألوان غنية وواقعية، يجسّد أجواء الإثارة في كل مباراة بتأثير سينمائي. تسهّل مرونة التركيب والتحسين الذكي للصورة إنشاء بيئة مشاهدة راقية لكل مواجهة في الأدوار الإقصائية ولكل لحظة لا تُنسى من كأس العالم™.

في الوقت الذي توحّد فيه كرة القدم المشجعين حول العالم خلال كأس العالم FIFA 2026™، تواصل هايسنس دفع حدود الترفيه المنزلي من خلال الابتكار في تقنيات العرض بالليزر، بما يجعل كل مباراة تبدو أضخم، وكل احتفال أكثر غمرًا للمشاهدين، وكل ذكرى أشد رسوخًا.

نبذة عن هايسنس

تأسست هايسنس في عام 1969، وهي شركة رائدة معترف بها عالميًا في الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، وتعمل في أكثر من 160 دولة، وتتخصص في تقديم منتجات وسائط متعددة عالية الجودة، والأجهزة المنزلية، وحلول تقنية معلومات ذكية. وفقًا لـ Omdia، تحتل هايسنس المرتبة الأولى عالميًا في فئة أجهزة التلفزيون بقياس 100 بوصة فما فوق (من 2023 حتى الربع الأول من 2026). بوصفها «المنشأ الأول لتقنية «RGB MiniLED، تواصل هايسنس ريادة ابتكارات RGB MiniLED من الجيل التالي. بصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم FIFA 2026™، تلتزم هايسنس بالشراكات الرياضية العالمية بوصفها وسيلة للتواصل مع الجماهير حول العالم.