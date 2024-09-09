هايسنس تستعرض شاشات ضخمة في معرض إيفا برلين 2024 للارتقاء بعالم الألعاب الإلكترونية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 9 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- شاركت هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والتجهيزات الكهربائية المنزلية، في فعاليات معرض إيفا برلين 2024، أكبر معرض تجاري للإلكترونيات الاستهلاكية في أوروبا. واستعرضت الشركة خلال المعرض شاشاتها الضخمة المبتكرة وشراكاتها الداعمة للألعاب مع بلاك ميث: ووكونج والمنتجات المعتمدة من إكس بوكس تحت عنوان مستقبل التكنولوجيا القائم على سيناريوهات الاستخدام.

Hisense Large-Screen Displays Elevate Gaming to New Heights at IFA 2024

واكتسبت الألعاب الإلكترونية شعبية واسعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بوصفها وسيلة ترفيهية ممتعة، مما دفع هايسنس إلى ترسيخ مكانتها الرائدة في تقديم تكنولوجيا الألعاب المتطورة. وتشهد المنطقة ارتفاعاً كبيراً في مستويات الطلب على شاشات الألعاب الضخمة والغامرة، مدفوعاً بزيادة عدد عشاق التكنولوجيا اليافعين. وترتقي هايسنس بمستويات الترفيه المنزلي للاعبين في الشرق الأوسط من خلال تقديم شاشات تتميز بأداء استثنائي ودقة عالية، مما يؤكد مكانتها الرائدة عالمياً في مجال الألعاب.

لعبة بلاك ميث: ووكونج تحظى بإعجاب اللاعبين في منطقة تجربة هايسنس الغامرة

نالت لعبة بلاك ميث: ووكونج الشهيرة إعجاب اللاعبين في مختلف أنحاء العالم، وهذا يشمل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي شهدت فيها الألعاب الإلكترونية نمواً كبيراً.

وانطلاقاً من كونها شريكاً رسمياً عالمياً، قدمت هايسنس لعشاق الألعاب مغامرة مميزة ضمن معرض إيفا من خلال منطقة التجربة المخصصة التي أخذت الزوار في "رحلة إلى الغرب".

واستعرضت شاشات هايسنس بقياس 100 إنش عالم بلاك ميث: ووكونج بألوان نابضة بالحيوية ودقة 4K. وتتميز شاشات هايسنس U7 وE7 Pro بأنها معتمدة رسمياً للألعاب، حيث توفر العديد من الميزات التي تشمل وضع Game Mode PRO بمعدل تحديث 144 هرتز وميزة Quantum Dot Color.

وتعرض شاشات هايسنس U7 وE7 Pro صوراً استثنائية بمدى ديناميكي عالٍ ومعايرة ألوان دقيقة وتفاصيل محسنة في الظلام، لا سيما أن اللعبة تمتلك وضع تصوير خاص بها. كما ترتقي تكنولوجيا Dolby الصوتية والجهير العميق المدمجة في مضخم الصوت بالتجربة الصوتية البصرية للمستخدمين.

جهاز العرض الليزري المميز والمخصص لأجهزة إكس بوكس يوفر شاشة ألعاب ضخمة

وفرت شاشات هايسنس الضخمة تجربة ألعاب استثنائية لزوار معرض إيفا برلين 2024. وتعاونت الشركة مع إكس بوكس في وقت لاحق من هذا العام للارتقاء بتجربة الألعاب والترفيه من خلال تقنية العرض الليزري الحديثة.

ويرسي تلفزيون PX3-PRO الليزري من هايسنس معاييراً جديدة في الألعاب الغامرة بوصفه أول جهاز عرض مزود بتكنولوجيا Ultra Short Throwومخصص لأجهزة إكس بوكس. ويتميز التلفزيون بشاشة عرض قابلة للتخصيص بدقة 4K مع حجم عرض ضخم يتراوح بين 80 و150 إنش، ويدعم تقنيات Dolby Vision وIMAX Enhanced لتقديم صور بجودة استثنائية. ويمتلك الجهاز معدل تحديث يصل إلى 240 هرتز ليضمن تجربة لعب سلسلة ومتوافقة مع الحركات فائقة السرعة، فضلاً عن المزايا المتقدمة التي تشمل تقنية تقدير اتجاه الحركة وتعويض الحركة MEMC ووضع زمن الوصول المنخفض لتقديم أداء خالٍ من التقطعات.

يرجى إدراج صورة لجهاز C2 ultra مع تجربة لعب إكس بوكس على الشاشة

واستعرضت هايسنس جهاز العرض الليزري المصغر فائق الدقة C2 Ultra، الذي اعتمدته إكس بوكس بعد منحها شهادة "مصمم للاستخدام على إكس بوكس" لجهاز السينما الليزري من هايسنس PX3-PRO في يوليو.

ووفرت هايسنس للزوار مغامرة مميزة مع جهاز C2 Ultra الذي يقدم تجربة عرض متنوعة تتراوح بين 65 إلى 300 بوصة، وتتميز بسطوع عالٍ وألوان نابضة بالحيوية لضمان تقديم صور واضحة ومميزة حتى في وجود إضاءة قوية.

كما يتميز جهاز C2 Ultra بوضع زمن الوصول المنخفض وتقنية تقدير اتجاه الحركة وتعويض الحركة MEMC، مما يسهم في تقديم تجربة لعب سلسة ومريحة مع معدل تحديث يصل إلى 240 إطار في الثانية لتوفير أفضل دقة ممكنة للصور. وتمنح أجهزة العرض الليزرية المصغرة ثلاثية الألوان من هايسنس دقة عالية جداً للصور بفضل تقنياتها المتطورة. وتقدم الأجهزة مجموعة واسعة من تدرجات الألوان التي توافق معيار BT.2020 بدقة 110%، بالإضافة إلى تقنيات IMAX Enhanced وDolby Vision التي توفر تجربة سينمائية مميزة مع توزيع استثنائي للإضاءة. ويدعم جهاز العرض ميزة تقسيم الشاشة مع مساحة تصل إلى 300 بوصة، مما يوفر فرصة للاستمتاع بتجربة اللعب الجماعي.

الارتقاء بمستويات الترفيه المنزلي مع تلفزيونات هايسنس المبتكرة

تستمر هايسنس بتوفير عروض متنوعة لتلبي كافة احتياجات العائلة فيما يخص الأجهزة الترفيهية، وخاصة مع إطلاق سلسلة تلفزيونات ULED X وCanvas TV في معرض إيفا برلين 2024.

ويتيح تلفزيون ULED X Mini LED UX بقياس 110 بوصة للمشاهدين الاستمتاع بتجربة سينمائية مذهلة تتخطى حدود التلفزيونات التقليدية. وتقدم هذه التلفزيونات مستويات مميزة من التباين، وتوفر تجربة عرض احترافية فريدة بفضل تقنية Mini-LED X الحديثة التي تحتوي على أكثر من 40 ألف منطقة تعتيم ومستوى سطوع أقصى يصل إلى 10 آلاف شمعة. كما يقدم المعالج المتطور المدعوم بالذكاء الاصطناعي من هايسنس، Hi-View Engine X، أداءً استثنائياً لمعالجة كل مشهد بأفضل صورة. كما تقدم تقنية العرض Dynamic X-Display صوراً عالية الجودة من جميع الزوايا وفي كافة ظروف الإضاءة المحيطة ليلاً أو نهاراً.

وتقوم تقنية Quantum Dot Color بخلق مشهد بصري يتيح للمشاهدين الاستمتاع بالصور بدقة عالية ومجموعة واسعة من الألوان. كما يوفر نظام الصوت المحيطي CineStage X Surround وقنوات الصوت بتردد 4.2.2 عالماً صوتياً متعدد الأبعاد يحيط بالمستخدمين من كافة الجهات، مما يتيح لهم الاستمتاع بتجربة ترفيهية مميزة.

ويجمع تلفزيون Canvas TV S7 بقياس 65 بوصة الاستثنائي من هايسنس بين الفن والتكنولوجيا. ويحول النمط الفني Art Mode التلفزيون إلى معرض شخصي للفنون باستخدام المئات من الأعمال الفنية. كما تتميز الشاشة بأنها لا تتعرض للمعان ومضادة للتوهج، وتأتي مع حامل جداري أنيق، مما يضفي عليها طابعاً أشبه باللوحات الجدارية. وتوفر الشركة تشكيلة من الإطارات الملونة StyleSwap Frames التي تلبي كافة الأذواق.

وتعمل هايسنس على تلبية احتياجات جميع عملائها من خلال الالتزام بتقديم التقنيات المخصصة، حيث توفر منتجات سهلة الاستخدام بتقنيات متطورة للارتقاء بمستويات الترفيه المنزلي إلى آفاق جديدة.

لمحة حول هايسنس:

في عام 2024، عززت هايسنس شراكاتها الرياضية من خلال عقد تحالف استراتيجي مع نادي ريال مدريد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يؤكد التزامها المستمر بالابتكار والتميز.

حول هايسنس

تأسست هاييسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتمنح الشركة المتخصصة في الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات، الأولوية للنزاهة والابتكار والاستدامة.

ومع أكثر من 50 عاماً من الخبرة، تقدم هايسنس منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع الاستثنائية وضمانات شاملة. وتعد الشركة رائدة في التقنيات المتطورة مثل تقنيات أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر وتقنيات التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming وتقنيات الرقائق، حيث تطور رقائق فائقة الوضوح بدقة 8K، ورقائق TV SoC ورقائق الذكاء الاصطناعي. وبعيداً عن الإلكترونيات الاستهلاكية، تتفوق هايسنس في قطاعات الأعمال بين الشركات مثل النقل الذكي والتكنولوجيا الطبية والوحدات البصرية.

وتمتلك هايسنس بكل فخر علامات تجارية شهيرة مثل أجهزة تلفاز توشيبا وجورينج وكيلون ورونشين وأسكو، مما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية. وباعتبارها راعياً للفعاليات الرياضية الكبرى، ارتبط اسم هايسنس بمجموعة من الفعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم وبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، بالإضافة إلى أندية

مثل باريس سان جيرمان.

في عام 2024، عززت هايسنس شراكاتها الرياضية من خلال عقد تحالف استراتيجي مع نادي ريال مدريد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يؤكد التزامها المستمر بالابتكار والتميز.

وتواصل هايسنس من خلال 34 مجمعاً صناعياً و26 منشأة للبحث والتطوير و66 شركة دولية، موقعها الريادي على مستوى الصناعة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات. وتضمن هايسنس من خلال مقرها الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 5 مكاتب تنتشر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التصنيع والابتكار والتوزيع بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في سوق المنطقة. للاطّلاع على آخر المستجدات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://hisenseme.com/.

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