العلامة العالمية الرائدة في مجال تصنيع الإلكترونيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعزز الاستعدادات العائلية المُبكرة لشهر رمضان المبارك بتوفير الأجهزة المنزلية والشاشات المُتقدمة وحلول التبريد الذكية خلال عروضها الموسمية الحصرية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 9 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت هايسنس (Hisense)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن إطلاق حملتها الترويجية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط تحت عنوان "الابتكار يجمعنا في رمضان"، وذلك بهدف دعم العائلات في مختلف أنحاء المنطقة وتعزيز استعداداتهم المُبكرة لاستقبال الشهر الفضيل. وتأتي الحملة ضمن مُبادرات هايسنس الموسمية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وتستمر طوال الشهر الكريم، مُقدّمة مجموعة من العروض الحصرية على أحدث منتجاتها من الأجهزة المنزلية المتطورة وشاشات التليفزيون المتقدمة، وحلول التبريد الذكية، بما يعزز أجواء الترابط الأسري والتجمعات العائلية والمجتمعية خلال شهر رمضان بالإضافة إلى تلبية احتياجات العملاء الراغبين في تحديث منازلهم، ويُثري اللحظات المشتركة بين أفراد الأسرة والمجتمع.

هايسنس تُطلق حملة "الابتكار يجمعنا في رمضان" بعروض حصرية على أحدث تقنيات المنازل الذكية في منطقة الشرق الأوسط

وتتمحور الحملة حول توفير أحدث تقنيات هايسنس الرائدة في مجال أجهزة التلفزيون، وفي مقدمتها الطرازات المُتقدمة من شاشات (RGB MiniLED)، و(ULED MiniLED)، التي تُتيح جودة صورة استثنائية وتجارب مُشاهدة غامرة. كما تجمع هذه الشاشات المتطورة بين تقنيات الإضاءة الخلفية المتقدمة (MiniLED)، ومعالجة الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لإنتاج درجات أعمق من اللون الأسود، ومستوى أعلى من السطوع، وألوان أكثر دقة وثراء، بما يحوّل كل تجمع عائلي حول الشاشة إلى تجربة لا تُنسى.

ومن خلال خاصية التعرّف الذكي على المُشاهد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقوم أجهزة التلفزيون تلقائياً بتغيير إعدادات الصورة والصوت بسلاسة ليناسب نوع المحتوى المعروض على الشاشة، سواء كان رياضياً أو سينمائياً أو لممارسة الألعاب أو للمشاهدة اليومية، مع تحسين السطوع والتباين والوضوح خلال الزمن الفعلي، لتقديم تجربة ترفيهية شخصية فريدة ومُتكاملة. كما تُسلط الحملة الضوء على تقنية (Laser TV)، المبتكرة من خلال طرازي (L9Q)، و(C2 Ultra)، اللذين يُقدمان تجربة سينمائية ترفيهية عالية الجودة داخل المنازل بفضل تقنيات العرض الفائقة والشاشات الكبيرة المُذهلة.

وانطلاقاً من ارتباط شهر رمضان بمجموعة من التقاليد الغذائية والولائم والتجمعات العائلية حول المائدة، تقدم هايسنس حلولها المتطورة في مجال التبريد عبر أجهزة الثلاجات المنزلية الفاخرة من طرازي (Pure View) بسعة 780 ليتر، و(Pure Flat) بسعة 759 ليتر، والتي تجمع بين التصميم الأنيق وتقنيات حفظ الطعام المتقدمة، بما يضمن الحفاظ على مكونات وجبات الإفطار والسحور طازجة لفترات أطول، مع تصميمها لتندمج بسلاسة ضمن مساحات المطابخ العصرية. كما توفر تقنية (Pure View)، رؤية واضحة لمحتويات جهاز الثلاجة، في حين يُضفي تصميم (Pure Flat) مظهراً عصرياً أنيقاً ينسجم مع مختلف أنماط الديكور المنزلي.

كما تشمل الحملة طرح حلول مُتكاملة للعناية بالمنزل من خلال عرض مجموعة (7S) من أجهزة الغسالات ومجففات الملابس، التي تعتمد على تقنيات تنظيف وتجفيف ذكية وكفاءة عالية في توفير استهلاك الطاقة، ما يُمكّن العائلات من الحفاظ على ملابسهم بأفضل حال طوال موسم الاحتفالات بشهر رمضان، مع دعم أسلوب حياة في المنزل أكثر استدامة.

وفي هذا السياق، أكد إسماعيل حوراني، نائب رئيس شركة هايسنس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أن "شركة هايسنس تواصل التزامها بتعزيز التجارب العائلية وإثرائها خلال شهر رمضان المبارك". وقال إن "شهر رمضان المُبارك يمثل جوهر الترابط العائلي واللحظات المجتمعية المشتركة، وهي قيم تنسجم تماماً مع رؤية شركة هايسنس في تقريب العائلات من بعضها البعض من خلال الابتكار التكنولوجي. وتعكس حملة (الابتكار يجمعنا في رمضان)، مواصلة التزامنا بتوفير منتجات فاخرة وفائقة الجودة تُلبي احتياجات العائلات من المنتجات والأجهزة الكهربائية المُميزة والمُتطورة وتُعزز احتفالاتهم، مع تقديم قيمة استثنائية وأداء مُتميز يمتد أثره إلى ما بعد الموسم الرمضاني."

وتستند حملة هايسنس الجديدة إلى فهم عميق لخصوصية شهر رمضان المبارك والتقاليد الفريدة المرتبطة به في منطقة الشرق الأوسط، من خلال تقديم حلول تقنية تُسهم في تعزيز التواصل والراحة والرفاهية داخل المنازل، خصوصاً خلال هذه المناسبة المُميزة من العام.

نبذة عن هايسنس (Hisense):

تأسست هايسنس (Hisense) عام 1969، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، وتعمل في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتتخصص الشركة في تقديم منتجات الوسائط المتعددة عالية الجودة، والأجهزة المنزلية، وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. وتحتل هايسنس المرتبة الأولى عالمياً كأفضل علامة تجارية لأجهزة التبريد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (2021-2025) وفقًا لبيانات يورومونيتور، كما تحتل المرتبة الأولى عالمياً في فئة أجهزة التلفزيون بقياس 100 بوصة فأكثر (2023-2025) استنادًا إلى أبحاث أومديا (Omdia). وتعزز هايسنس حضورها العالمي من خلال الشراكات الرياضية الدولية البارزة، بصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم لكرة القدم FIFA 2026™، ونادي ريال مدريد الإسباني، في إطار استراتيجيتها للتواصل مع الجماهير حول العالم عبر منصات الرياضة العالمية. وتضم هايسنس 30 مركزاً للبحث والتطوير، و37 مجمعاً ومرفقاً صناعياً وقواعد إنتاج، إلى جانب 64 مكتباً خارجياً في مختلف أنحاء العالم. ومع وجود مقرها الإقليمي في دبي، وخمسة مكاتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تواصل الشركة تعزيز قدراتها في مجالات التصنيع والابتكار والتوزيع، بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين في أسواق المنطقة.

