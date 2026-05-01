هواوي تطلق Xinghe AI Network Security Agentic SOC لبناء عمليات أمنية ذكية ذاتية التشغيل من الجيل التالي

القاهرة, 1 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- كشفت هواوي عن Xinghe AI Network Security Agentic SOC العالمي، المصمم لمساعدة المؤسسات على بناء أنظمة عمليات الأمن السيبراني من الجيل التالي للعمليات الأمنية الذكية ذاتية التشغيل، وحماية التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات.

Richard Wu, President of Security Product Domain, Data Communication Product Line, Huawei,

صرّح ريتشارد وو، رئيس قطاع منتجات الأمن في خط منتجات اتصالات البيانات لدى هواوي، قائلاً: "مع استمرار تصاعد الهجمات الشبكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من حيث التعقيد والتواتر، تواجه المؤسسات مخاطر أمنية متنامية. أصبح تحديد التهديدات الحقيقية من بين كميات هائلة من التنبيهات والاستجابة لها بسرعة تحديًا كبيرًا. يدمج Xinghe AI Network Security Agentic SOC، الذي أطلقته هواوي حديثًا، ثلاثة وكلاء أذكياء، هم وكيل الاستشعار ووكيل التحليل ووكيل الإنفاذ، ليقدّم نظامًا مؤتمتًا للعمليات الأمنية يوفّر الكشف والتحليل والاستجابة بصورة ذكية بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة."

وكيل الاستشعار: رؤية كاملة بنسبة 100% لمخاطر أصول المؤسسات

يتسم جمع سجلات إدارة معلومات الأمن والأحداث بالطرق التقليدية بتغطية محدودة، ما يترك أكثر من نصف أصول المؤسسات من دون مراقبة. يتميز Xinghe AI Network Security Agentic SOC من هواوي بمحرك دمج بيانات مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجمع السجلات من جدران الحماية والمحوّلات والموجّهات وغيرها من أجهزة الشبكات والأمن. وبالاستفادة من أكثر من 3,000 قاعدة لتحليل السجلات بالذكاء الاصطناعي وقاعدة بيانات إلكترونية على نطاق البيتابايت، يبني النظام رسمًا بيانيًا معرفيًا موحّدًا قادرًا على البحث في مليارات السجلات خلال ثوانٍ. ويضمن ذلك رؤية كاملة بنسبة 100% لمخاطر أصول المؤسسات. كما يدعم النظام النشر الجاهز للتشغيل على أجهزة المورّدين الرئيسيين، ما يقلّل عوائق النشر.

وكيل التحليل: خفض مخاطر انقطاع الأعمال بنسبة 95%

تولّد المؤسسات الكبيرة أكثر من 10,000 تنبيه يوميًا، ما يجعل تحديد التهديدات أمرًا صعبًا ويضعف دقة التحليل. بفضل نموذج HiSecLLM الأمني الكبير من هواوي وخوارزميات كشف متقدمة بالذكاء الاصطناعي، يجري Xinghe AI Network Security Agentic SOC كشف التهديدات متعدد الأبعاد، ويُنشئ مركزًا عالميًا لصيد التهديدات. ويخفض ذلك مخاطر انقطاع الأعمال الناجمة عن التهديدات غير المعروفة بنسبة 95%.

وكيل الإنفاذ: الاستجابة الذاتية للتهديدات

يمكن للهجمات الشبكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي اختراق شبكات المؤسسات في غضون دقيقتين فقط، في حين تستغرق الاستجابة اليدوية للحوادث بالطرق التقليدية أكثر من أربع ساعات في كثير من الأحيان، ما يتيح للمخاطر فرصة الانتشار. يدمج Xinghe AI Network Security Agentic SOC من هواوي وكيل عمليات ذكاء اصطناعي مؤتمتًا يدعم نماذج لغوية كبيرة من جهات خارجية (LLMs). ومن خلال التعاون بين عدة وكلاء، يتيح النظام الربط العميق والتقييم الذكي والاستجابة المؤتمتة للحوادث الأمنية، ما يقلل بدرجة كبيرة من التدخل البشري ويحوّل عمليات أمن المؤسسات من الاستجابة التفاعلية إلى الدفاع الاستباقي.

في المستقبل، ستواصل هواوي تبني التعاون المفتوح والاستفادة من إطلاق هذا المنتج لدفع الابتكار المستمر في أمن الشبكات والترقيات الذكية. وبالتعاون مع العملاء والشركاء حول العالم، تهدف هواوي إلى تحقيق الابتكار المشترك وخلق قيمة أكبر من خلال بناء بنى تحتية رقمية آمنة لمختلف القطاعات عالميًا.

