Huawei lance le SOC agentique de sécurité réseau Xinghe AI pour bâtir la prochaine génération d'opérations de sécurité autonomes et intelligentes

LE CAIRE, 1er mai 2026 /PRNewswire/ -- Huawei a présenté son SOC (centre d'opérations de sécurité) agentique de sécurité réseau Xinghe AI, conçu pour aider les entreprises à construire des systèmes d'opérations de sécurité intelligents et autonomes de nouvelle génération et à protéger la transformation numérique dans tous les secteurs d'activité.

Richard Wu, President of Security Product Domain, Data Communication Product Line, Huawei,

Richard Wu, président du domaine des produits de sécurité, ligne de produits de communication de données, Huawei, a déclaré : « Alors que les attaques de réseau pilotées par l'IA deviennent plus complexes et plus fréquentes, les entreprises sont confrontées à des risques de sécurité croissants. Identifier les menaces réelles parmi des volumes massifs d'alertes et réagir rapidement est devenu un défi majeur. Le SOC agentique de sécurité réseau Xinghe AI récemment lancé par Huawei intègre trois agents intelligents (détection, analyse et exécution), afin de fournir un système automatisé d'opérations de sécurité avec une détection, une analyse et une réponse intelligentes en utilisant des technologies d'IA de pointe. »

Agent de détection : visibilité à 100 % des risques liés aux actifs de l'entreprise

La collecte traditionnelle des journaux SIEM a une faible couverture, laissant plus de la moitié des actifs de l'entreprise non surveillés. Le SOC agentique de sécurité réseau Xinghe AI de Huawei est doté d'un moteur de fusion de données activé par l'IA qui regroupe les journaux provenant des pare-feu, des commutateurs, des routeurs et d'autres dispositifs de sécurité/réseau. En s'appuyant sur plus de 3 000 règles d'analyse de journaux par l'IA et sur une base de données en ligne à l'échelle du pétaoctet, le SOC construit un graphe de connaissances unifié capable d'effectuer des recherches dans des milliards de logs en l'espace de quelques secondes. Cela permet de bénéficier d'une visibilité totale sur les risques liés aux actifs de l'entreprise. Le système permet également un déploiement prêt à l'emploi sur les appareils des principaux fournisseurs, ce qui réduit les obstacles au déploiement.

Agent d'analyse : réduction de 95 % du risque d'interruption d'activité

Les grandes entreprises génèrent plus de 10 000 alertes par jour, ce qui complique l'identification des menaces et réduit la précision des analyses. Activé par le grand modèle de sécurité HiSecLLM de Huawei et par des algorithmes de détection IA avancés, le SOC agentique de sécurité réseau Xinghe AI effectue une détection multidimensionnelle des menaces et établit un centre mondial de chasse aux menaces. Cela permet de réduire les risques d'interruption d'activité dus à des menaces inconnues de 95 %.

Agent d'exécution : réponse autonome aux menaces

Les attaques de réseau pilotées par l'IA peuvent pénétrer les réseaux d'entreprise en seulement deux minutes, alors que la réponse manuelle traditionnelle aux incidents prend souvent plus de quatre heures, ce qui donne le temps aux risques de se propager. Le SOC de Huawei intègre un agent d'exploitation automatisé de l'IA qui prend en charge les grands modèles de langage (LLM) tiers. Grâce à la collaboration multi-agents, le SOC permet une corrélation approfondie, une évaluation intelligente et une réponse automatisée aux incidents de sécurité, ce qui réduit considérablement l'intervention humaine et fait passer les opérations de sécurité de l'entreprise d'une réponse passive à une défense proactive.

À l'avenir, Huawei va continuer d'adopter une collaboration ouverte et de tirer parti du lancement de ce produit pour stimuler l'innovation continue en matière de sécurité des réseaux et de mises à niveau intelligentes. En collaboration avec ses clients et partenaires mondiaux, Huawei veut innover et créer une plus grande valeur en construisant des infrastructures numériques sécurisées pour les industries du monde entier.

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