هواوي تكشف عن منتجات مكتبية وصوتية ذكية جديدة تعزز الإبداع في دبي

يعد الإبداع سعيًا عالميًا، وتمنح هواوي المستخدمين الأدوات اللازمة لإطلاق العنان لإبداعاتهم بسهولة ملحوظة، وذلك تماشيًا مع موضوع الحدث "خلق الجمال". عند الإطلاق، كشفت هواوي النقاب عن جهاز لوحي مبتكر آخر، وهو جهاز هواوي MatePad Pro مقاس 13.2 بوصة، والذي يتميز بتصميم أنيق وشاشة عرض ™X-True وتقنية SOUNDTM من هواوي. يعمل الجهاز اللوحي الجديد بسلاسة مع قلم هواوي M-Pencil (الجيل الثالث) المدعوم بتقنية NearLink، التي تدعم أكثر من 10000 مستوى استشعار للضغط، لجعل الإبداع غير المحدود حقيقة يومية.

وكشفت هواوي أيضًا عن تصميم أنيق لم يسبق له مثيل لسماعات الأذن،FreeClip من هواوي. يوفر تصميم C-bridge المبتكر لِـFreeClip راحة استماع مثالية، نظرًا لشكله القابل للتنفس.

نقطة انطلاق إبداعية

على مدى العقد الماضي، تطورت أجهزة هواوي اللوحية إلى أجهزة تعزز الإنتاجية، وقادرة على أداء مجموعة واسعة من المهام المكتبية والأعمال الإبداعية. يجمع جهاز MatePad Pro مقاس 13.2 بوصة من هواوي الكثير مما جعل أجهزة هواوي اللوحية فريدة من نوعها تأخذ الإبداع أثناء التنقل إلى مستوى جديد تمامًا.

تأتي شاشة OLED المرنة الكبيرة لهذا الجهاز اللوحي في هيكل رقيق بسمك 5.5 ملم ووزن 580 جرام، ومحاط بإطارات مقاس 3.4 ملم لإنتاج نسبة الشاشة مقارنة مع الجهاز مذهلة تبلغ 94%[1]. إنه أحد أنحف الأجهزة اللوحية التي تم تصنيعها على الإطلاق مع أضيق الحواف وأعلى نسبة لمقاس الشاشة مقارنة مع الجهاز. تتفاعل شاشة العرض X-True™ ونظام SOUNDTM من هواوي مع مجموعة كبيرة من التطبيقات والتقنيات الغنية لتقديم ترفيه سمعي بصري غامر تمامًا.

يفتح قلم هواوي M-Pencil (الجيل الثالث) المدعوم بتقنية NearLink ولوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية من هواوي، وكلاهما من ملحقات الجهاز اللوحي، إمكانيات جديدة للإبداع.

يتصل قلم هواوي M-Pencil (الجيل الثالث) بالكمبيوتر اللوحي عبر NearLink، ويدعم أكثر من 10000 مستوى استشعار للضغط وضربات استجابة عالية للمس، وذلك بفضل زمن الوصول المنخفض لـ NearLink، والقدرة القوية على مكافحة التداخل، وتحديد المواقع بدقة، بالإضافة إلى الإنتاجية العالية والتزامن والموثوقية. تتيح ميزة التقاط الألوان في MatePad للمستخدمين تحديد اللون الذي يلفت انتباههم من تطبيق آخر، وإنشاء شيء ما مباشرةً باستخدامه.

هناك أيضًا لوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية من هواوي الجديدة كليًا والقابلة للفصل، والتي تأتي مع لوحة لمس كاملة المساحة، بحيث يمكن للجهاز اللوحي أن يبدو وكأنه كمبيوتر محمول بكل سهولة.

يعزز جهاز هواوي MatePad Pro مقاس 13.2 بوصة إرث أجهزة هواوي اللوحية، من خلال تصميم مذهل وأدوات إبداعية قوية وترفيه غامر وميزات مكتبية متنقلة أثناء التنقل، مما يحول كل مستخدم إلى نبع للإبداع.

حيث يلتقي الفن بالتكنولوجيا

كشفت هواوي أيضًا عن أجهزة هواوي FreeClip، وMatePad Air PaperMatte Edition، و MateBook D 16 عند الإطلاق.

ترتقي تقنية هواوي FreeClip بالابتكار إلى المستوى التالي من خلال تصميم C-bridge، الذي يجعل الاستماع أثناء التنقل أكثر راحة وعصرية من أي وقت مضى. تم تصميم الجهاز بناءً على ما يزيد عن 10000 من البيانات عن الأذن البشرية العالمية، والحرفية المريحة على مستوى الميكرون، والمتانة المجربة والمختبرة، كما يشهد بذلك أكثر من 25000 اختبار موثوقية. يعمل تصميم C-bridge كمشبك وموصل لسماعات الأذن، لتعزيز راحة الارتداء عبر اللوحة.

عند استخدامها مع علبة الشحن، تدعم FreeClip ما يصل إلى 36 ساعة من الاستماع. يمكن لـ FreeClip أيضًا التعرف تلقائيًا على الأذنين اليسرى واليمنى لمرتديها، وتدعم مكالمات AI Crystal-Clear واتصالات الجهاز المزدوج، مما يجعلها زخرفة عصرية لملابسك، وجهازًا صوتيًا لا بد منه للمسافرين الدائمين وعشاق اللياقة البدنية.

يتميز جهاز هواوي MatePad Air PaperMatte Edition بشاشة PaperMatte ذات دقة هائلة تبلغ 2800 × 1840 ومعدل تحديث أقصى يبلغ 144 هرتز، للكتابة بالقلم والقراءة كأن الشاشة ورق.

يوفر جهاز هواوي MateBook D 16 رؤية واسعة من خلال شاشة العرض الكاملة FullView مقاس 16 بوصة من هواوي، بينما يزن نفس وزن الكمبيوتر المحمول العادي مقاس 15.6 بوصة. يتعامل معالج Intel® Core™ H-series من الجيل الثالث عشر مع المهام المتعددة المكثفة بسهولة مطلقة.

في حفل الإطلاق، أعلنت هواوي أيضًا عن نشاط GoPaint Worldwide Creating القادم، والذي من المقرر أن يبدأ في 5 يناير/كانون الثاني 2024. ومن خلال إطلاق النشاط، توفر هواوي منصة عالمية للمبدعين الرقميين لعرض أعمالهم، وتشجع الأشخاص من جميع مناحي الحياة على إطلاق العنان لجانبهم الإبداعي. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي لشركة هواوي.

[1] تصدر البيانات عن مختبر هواوي، وقد يختلف تكوين الوزن الفعلي وعملية التصنيع وطريقة القياس.



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